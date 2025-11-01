Damian Drăghici se încăpățânează să mai creadă în emoții reale și să sfideze Inteligența Artificială și răceala transumanismului fără de suflet!

Intr-o lume in care omul de desprinde și se desparte defintiv de creatie - atat din cer, cat si de pe pământ - în care empatia dispare confundată și cufundată în lumea inteligenței artifiale, a fake-ului androgin ce deschide calea transumanismului, intr-o lume artificial-robotică în care tot mai mulți plonjează cu bolovanul smart de gât, Damian Draghici se incapataneaza sa se "joace cu emoțiile" cât mai natural posibil.

Damian Draghici, impreuna cu Sorin Romanescu, retrasi pentru un session-fusion la Comarnic, au dat "din greseală" peste un set de compoziții de inspiratie pan-sufletească, au creat pe neră-suflatele naiului si pe armonicele chitarilor zece piese muzicale, a câte zece minute, de o rezonanță portalo-astrală. Căci au iesit in numai zece ore, prin dicteul inimilor. Un album pe care l-au numit - simplu - Atlasul Emoțiilor.

Și a trăznit! Coarde ale cerului s-au acordat la pământul românesc tradițional acolo unde amplitudinea e infinitul - cum spun legile fizicii - si am asistat la o eruptie vesela-trista, de jale pe alocuri, in prezentarea celor șase piese pe care cei doi artisti ni le-au oferit intr-o inregistrare ce poate fi urmarita mai jos. Șase melodii, cat șase "zile". Apoi s-au odihnit, ca in orice creație... Speram ca acestia, terapeuti ai sufletelor bolnave, sa izbuteasca sa-i trezeasca "din morți" pe cat mai multi, sa recepteze energia acestor muzici de-a dreptul omenești - noncomputaționale -, ca de transmis, ei au transmis cu prisosință!