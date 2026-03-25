De ce nu umblă Guvernul la accize în plină criză a carburanților? Calculele din spatele deciziei lui Ilie Bolojan
Postat la: 25.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Statul român rămâne principalul beneficiar al scumpirii accelerate a carburanților, chiar și în contextul plafonării adaosului comercial practicat de benzinării. Structura prețului la pompă arată clar că taxele - accizele și TVA - reprezintă o componentă dominantă, ajungând la aproape jumătate din suma plătită de consumatori.
Prețul carburanților în România este determinat de mai mulți factori: costul țițeiului (influențat de cotațiile internaționale, precum petrolul Brent), costurile de rafinare și transport, accizele, TVA-ul și marja comercială a distribuitorilor. În practică, prețul final este rezultatul unei formule în care taxele joacă un rol esențial.
De la 1 ianuarie 2026, acciza la motorină este de aproximativ 2,80 lei/litru, iar TVA-ul aplicat este de 21%. Prețul de bază (costul efectiv al carburantului) variază în jurul valorii de 3,5-4 lei/litru.
Mecanismul este simplu, dar cu efecte puternice: peste prețul de bază se adaugă acciza, iar ulterior se aplică TVA la întreaga sumă - inclusiv peste acciză.
Astfel, la un exemplu de calcul:
- preț de bază: ~3,8 lei
- acciză: 2,80 lei
- subtotal: 6,60 lei
- TVA (21%): ~1,39 lei
- marjă comercială: 0,3-0,6 lei
Rezultatul: un preț final de aproximativ 8,3-8,5 lei/litru (nivelul de acum două săptămâni).
În prezent, la un preț de circa 10 lei/litru:
- aproximativ 4,5 lei merg direct la stat (acciză + TVA)
- 5,1 lei reprezintă costul real al carburantului
- circa 0,4 lei este marja comercială
„De exemplu, Petrom și Rompetrol nu au marjă comercială", a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul".
De ce scăderile de pe piața petrolului nu se simt imediat
Două mecanisme explică rigiditatea prețurilor la pompă:
- acciza este fixă și nu scade odată cu prețul petrolului
- TVA-ul se aplică peste întreaga sumă, inclusiv peste acciză
Acest sistem creează un efect multiplicator al taxelor, ceea ce face ca orice creștere fiscală să se reflecte direct și amplificat în prețul final.
Majorările recente au adus deja scumpiri de aproximativ 0,5 lei/litru, provenite din creșterea accizelor și majorarea TVA la 21%.
Motorina a trecut de 10 lei/litru
Pe fondul volatilității internaționale (petrolul Brent era cotat la peste 100 de dolari/baril), prețurile din România au urcat semnificativ:
- motorină standard: între 9,82 lei/l (Socar) și 10,22 lei/l (Lukoil)
- motorină premium: până la 10,59 lei/l (Rompetrol)
Soluția ignorată: reducerea accizelor
Expertul în energie Dumitru Chisăliță susține că o reducere a accizelor ar fi avut un impact mult mai mare decât plafonarea adaosului comercial.
„O scădere a accizei cu 50 de bani din cei 2,8 lei/litru ar fi modificat substanțial prețul. Dar înțelegem că nu se dorește acest lucru", a declarat Chisăliță pentru „Adevărul".
Acesta a reamintit modelul aplicat în 2022, când reducerea de 50 de bani/litru a fost împărțită între stat și companii:
„Noi am propus o reducere a prețului la pompă cu 50 de bani/litru, din care 25 de bani să fie suportați de către stat și 25 de bani de către benzinărie. Statul a încasat 456 milioane de lei din creșterea TVA. Ar putea folosi acești bani pentru reducerea temporară a prețului la motorină. Dacă ar elimina și taxa la taxă (adică aplicarea TVA după ce se adună prețul materiei prime cu acciza - n. red.), motorina ar ajunge sub 9 lei", a declarat Chisăliță pentru „Adevărul".
Bolojan: reducerea taxelor, „pasul doi"
Premierul Ilie Bolojan a transmis că statul va contribui la atenuarea scumpirilor, dar fără a reduce imediat taxele.
„Statul român își va asuma partea lui de contribuție și niciun ban pe care (...) l-am încasat suplimentar sub formă de TVA nu va rămâne în pușculița statului român", a declarat Bolojan.
Acesta a explicat că intervenția va fi împărțită între toate părțile implicate: „Cetățenii vor plăti un preț, va plăti și statul un preț (...) și trebuie să plătească un preț și distribuitorii sau marii producători".
Totuși, reducerea accizelor sau a TVA nu este, deocamdată, pe agenda imediată: „Dacă statul român ar fi intervenit imediat prin niște măsuri care să însemne reducere de taxe (...) oamenii n-ar mai înțelege ce se întâmplă", a explicat Bolojan, precizând că o eventuală reducere rămâne „un pas doi", după stabilizarea pieței.
Impactul ecologic real al mașinii de spălat vase: dincolo de mitul consumului uriaș de apă și curent
Exista o convingere adanc inradacinata ca mașinile de spalat vase sunt un moft care risipește resurse prețioase. Imagine ...
-
Modificări radicale în Codul Penal: Apar reguli noi pentru internet, iar folosirea AI devine infracțiune
Romania pregatește o reforma majora a Codului penal, adaptata la noile realitați digitale: de la reguli stricte pentru c ...
-
Protest violent la Piața Victoriei, între jandarmi și mineri: Persoane rănite, au intervenit salvatorii SMURD. Bolojan i-a refuzat pe ortaci
Este scandal uriaș intre jandarmi și minerii veniți sa protesteze in București, la Piața Victoriei. S-a lasat cu imbranc ...
-
Donald Trump s-ar putea să nu mai poată folosi un moment de tip „TACO" în Iran
Spre deosebire de politicile comerciale, razboaiele nu pot fi pornite sau oprite prea ușor; deciziile in astfel de confl ...
-
Un gel magnetic injectat în inimă ar putea preveni accidentele vasculare cerebrale, cred oamenii de știință
Milioane de oameni din intreaga lume sufera de fibrilație atriala, o tulburare de ritm cardiac care face ca atriile inim ...
-
De ce tot mai mulți adulți se comportă ca niște copii: explicația unui fenomen care ia amploare
În ultimii ani, psihologii și sociologii au observat un fenomen neobișnuit: granița dintre maturitate și copilarie ...
-
După ce Trump a bătut câmpii cu negocieri imaginare, Iranul a prezentat un set de cereri reale pentru încetarea războiului
Iranul a prezentat un set de cereri formale pentru incetarea razboiului, in contextul discuțiilor indirecte anunțate de ...
-
Pământul intră într-o zonă periculoasă: "Toți indicatorii sunt pe roșu. Ce urmează pentru planeta care nu mai răcește"
Un nou raport al Organizația Meteorologica Mondiala arata ca schimbarile climatice au impins Pamantul intr-o zona fara p ...
-
Cogniție fără creier: Cum apare memoria în polimeri, celule și spațiu-timp fără să existe măcar un singur neuron
Modul in care protistul in forma de trompeta Stentor roeseli (foto) iși poate modifica sistematic raspunsurile comportam ...
-
Iranul a construit un sistem de metrou pentru rachete balistice în interiorul unui munte de granit
Un munte din granit la sud de Yazd este in construcție de doua decenii. IRGC nu a amenajat aici un buncar, ci a construi ...
-
Filosoful Kremlinului l-a decriptat total pe Netanyahu care îl așteaptă pe Mesia Triumfător în vreme ce Trump e doar o unealtă diabolică
Filosoful rus considerat a fi „creierul lui Putin” analizeaza recentele afirmații ale premierului israelian ...
-
Lumea noastră este protejata de forțe misterioase: Sonda Voyager s-a lovit de un zid de plasmă cu temperatura de 90.000° la marginea sistemului solar
Așa cum, de pilda, Centura Van Allen protejeaza Terra impotriva radiatiilor solare care altfel ar duce la extin'ia vieti ...
-
Uzinele Dacia angajează 350 de roboți umanoizi: Compania anunță ce activități vor prelua
Renalult a prezentat la Paris planul strategic al grupului. Astfel, a anunțat ca in urmatorii ani vor fi angajați 350 de ...
-
Descoperire uluitoare: Conștiința ar fi putut exista cu 100 de milioane de ani înaintea apariției vieții. Dovada s-ar putea afla în 121 de grame de praf
Cu peste 4 miliarde de ani in urma, un asteroid numit Bennu ratacea prin sistemul solar. Acum trei ani, NASA a adus pe P ...
-
Terasa ta de vis: idei pentru amenajarea unui spațiu de relaxare perfect în aer liber
Amenajarea unei terase reușite necesita insa mai mult decat simpla amplasare a unei mese și a catorva scaune. Este un pr ...
-
Președintele SUA e batjocorit de purtătorul de cuvânt al armatei iraniene: „Hei, Trump, ești concediat"
Purtatorul de cuvant al armatei iraniene, Ebrahim Zolfaghari, l-a batjocorit duminica pe președintele american Donald Tr ...
-
Apa pe care o bem ar putea influenţa riscul de boală Parkinson. Legături între tipul apei subterane și riscul neurologic
Un studiu de amploare, realizat in Statele Unite, sugereaza ca tipul si vechimea apei subterane din care provine apa pot ...
-
Legătura dintre astrologie și știință: Luna în care te-ai născut influențează gradul de vulnerabilitate la boli mintale. Diferențe mari între copiii născuți la început și final de an
Copiii nascuți in octombrie, noiembrie sau decembrie sunt diagnosticați cu afecțiuni de sanatate mintala mai frecvent de ...
-
Se schimbă regulile jocului: războiul din Iran accelerează săptămâna de lucru de 4 zile
Razboiul din Iran incepe sa rescrie regulile muncii la nivel global: mai multe state au trecut deja la saptamana de lucr ...
-
Suntem aproape de un nou lockdown? Riscul e mare, dar de data aceasta motivul nu mai e Covid-19
Lumea se pregatește pentru o perioada dificila din cauza lipsei de resurse, iar noile restricții pe care statele incep s ...
-
Google dă dreptul inteligenței artificiale să schimbe titlurile din mass-media direct în motorul de căutare în numele "adevărului"
Google schimba regulile jocului in media: titlurile nu mai aparțin redacțiilor, ci pot fi rescrise de inteligența artifi ...
-
Sunteți într-un film și toți cei de la televizor citesc un scenariu scris de un singur mare studio de film. Politicienii voștri sunt actori plătiți.
Autor: Mads Palsvig Iata lecția de astazi despre conflictul din Orientul Mijlociu: 1. Toate țarile colaboreaza in mod co ...
-
Noul lider al Iranului este „invizibil". Nici CIA și nici Mossad nu au reușit să găsească vreun indiciu că ar controla regimul. „Este mai mult decât ciudat"
Dispariția din spațiul public a noului lider suprem al Iranului alimenteaza tot mai multe suspiciuni privind cine contro ...
-
Profeția extraordinară a lui Ovidius despre 2026. Ce a scris acum 2.000 de ani poetul exilat în vechiul Tomis în "Metamorfozele"
Puțini iși amintesc ca unul dintre cei mai importanți poeți ai Antichitații și-a trait ultimii ani chiar pe teritoriul R ...
-
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
Uniunea Europeana pregatește introducerea unor reguli noi privind utilizarea numerarului, care vor intra in vigoare la 1 ...
-
Scandal la baza americanilor de la Kogălniceanu: motorină sustrasă și vândută pe sub mână
Judecatoria Constanța a pronunțat primele condamnari in dosarul care vizeaza sustragerea unor cantitați de motorina din ...
-
Un cunoscut influencer rus care l-a criticat pe Putin a murit după ce avionul său a fost doborât "confundat" cu o dronă ucraineană
Un cunoscut influencer al aviației ruse a murit dupa ce avionul sau a fost confundat cu o drona ucraineana și doborat de ...
-
Misterul scos la lumină din apele Antarcticii: A fost descoperită o lume ascunsă ce reglează sistemul climatic al Pământului
Un studiu recent a adus la lumina o diversitate genetica neașteptata in ecosistemele marine ale Oceanului Antarctic, o z ...
-
Caz revoltător: copii de 2 și 4 ani, legați cu frânghie de calorifer, în locuință. Polițiștii au intervenit imediat
Scene greu de imaginat au fost descoperite intr-un apartament din municipiul Satu Mare, unde doi copii mici au fost gasi ...
-
Economist de top : „Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei/litru. Și știți de ce?"
Economistul Adrian Negrescu a explicat ca deși Romania are petrol, nu-l poate folosi din cauza funcționarii reduse a raf ...
