Nicușor Dan și UE cu defecte - un discurs fără precedent
Postat la: 09.05.2026 |
De Ziua Europei, azi, președintele Nicușor Dan a livrat un mesaj care iese spectaculos din tiparul discursului pro-european standard practicat de clasa politică progresistă din România.
Nu a cerut ieșirea din UE, nu a pus sub semnul îndoielii apartenența europeană a țării - dar a făcut ceva de neimaginat, totuși, pentru un politician din spectrul său: a criticat explicit Bruxelles-ul pentru erori majore făcute în ultimii ani, adică de-a dreptul lezmajestate. Interesant de urmărit cum se vor poziționa adoratorii din secta bruxelleză față de noua fațetă a președintelui.
Pasajul-cheie al mesajului prezidențial: „Europa a făcut greșeli. Cînd a renunțat la nuclear [...] asta a fost o greșeală. Cînd și-a neglijat industria de apărare [...] asta a fost o greșeală. Cînd, în politica de mediu, a fixat niște ținte mult prea ambițioase [...] asta a fost o greșeală. Cînd, pe mai multe subiecte, a acționat ideologic [...] a fost o greșeală."
Patru critici de calibru în doar cîteva zeci de secunde. Cine ar fi crezut? Fiecare dintre aceste critici circulă de ani de zile în discursul politic al dreptei conservatoare europene - de la Viktor Orbán la Eric Zemmour, de la AfD la Fratelli d'Italia. A le auzi din gura unui președinte ales pe valul progresismului și plasat constant în tabăra occidentaliștilor necondiționați, reprezintă o mutație de registru cel puțin surprinzătoare.
Comparația cu Viktor Orbán nu este deloc forțată ca structură retorică. Liderul ungar a construit ani buni un discurs care nu cerea ieșirea Ungariei din UE, dar cerea mereu reforma unor politici europene pe care le considera greșite - de la migrație la Green Deal. Nicușor Dan urmează aceeași schemă logică: loialitate față de proiectul european în ansamblu, critică punctuală a unor decizii concrete.
Unii ar spune că Orbán a folosit această retorică pentru a-și legitima autocratizarea internă și alianțele cu Moscova. Nicușor Dan, dimpotrivă, se poziționează explicit pro-occidental și pro-NATO. Dar structura discursivă - critica unor decizii europene specifice, prezentată ca act de maturitate politică, nu de euroscepticism - este remarcabil de similară și nemaiîntîlnită la el pînă azi.
"Cred eu că, exact în acest moment, de Ziua Europei, trebuie să vorbim despre Europa altfel decît cu lozinci, să ieșim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră și, în loc de dezbatere, cum am spus, avem lozinci" mai spune președintele.
Mai că te freci la ochi auzind asta de la Cotroceni... Este „pro-occidental" în loc de „pro-european" o schimbare deliberată?
Un al doilea semnal de ruptură, mai subtil, dar la fel de revelator: în ultimele săptămîni, Nicușor Dan a încetat să mai vorbească de „guvern pro-european" și a adoptat insistent formula „guvern pro-occidental". Nu e o banală variație stilistică. Este o alegere politică deliberată, ce lasă deschisă o distanță față de instituțiile UE ca atare, ancorînd România mai degrabă în Occident ca civilizație în ansamblu și în parteneriatul transatlantic - o nuanță perfect compatibilă cu un discurs critic față de Bruxelles, dar ireproșabil față de Washington. Formula clasică "pro-european" excludea America; ceva s-a schimbat, deci.
Schimbarea de atitudine față de UE, dar și față de SUA, mai rece cu prima, mai caldă cu a doua, poate avea mai multe explicații, începînd cu cea potrivit căreia începe și la noi să se remarce că Bruxellesul devine pe zi ce trece tot mai slab și mai nesemnificativ geopolitic, în timp ce SUA lui Trump, ne place, nu ne place, învîrte planeta pe degete după bunul plac.
"Europa și România au nevoie ca UE să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu Statele Unite, și România este un susținător al unui astfel de parteneriat" e o exprimare care susține și ea această teză, fiind, practic, o critică subtilă la adresa îndepărtării Bruxellesului de Washington.
Calculul electoral nu trebuie neglijat. Președinția impune un electorat mai larg decît primăria. Nicușor Dan trebuie să vorbească acum și alegătorilor care nu s-au identificat cu tabăra civic-progresistă. Un discurs european nuanțat - nu critic în fond, dar critic în formă - poate recupera votanți din zona de centru-dreapta și chiar suveranistă moderată.
Pe de altă parte, războiul din Ucraina și criza energetică au produs o revizuire reală a unor politici europene - inclusiv față de nuclear, față de Green Deal industrial și față de capacitatea de apărare. Nicușor Dan poate reflecta pur și simplu la realitățile anului 2026, cu adaptarea necesară la ele. O Europă în schimbare cere un discurs în schimbare. Contextul european din 2026 nu mai este cel din 2007. Chiar și lideri de centru-stînga din Franța, Germania sau Țările de Jos și-au revizuit pozițiile privind Green Deal, industria auto sau migrație. Nicușor Dan poate fi pur și simplu în acord cu centrul de greutate al noii Europe, nu în rupere față de ea.
Nu în ultimul rînd, avem presiunea valului suveranist în România. Rezultatele lui Călin Georgescu, ale AUR, și succesul discursului anti-establishment au arătat că o tot mai mare parte a societății românești simte că vocea sa nu mai e reprezentată în dezbaterea europeană, adică ceva ce Nicușor recunoaște acum explicit în mesajul său:
"Este, de asemenea, adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul UE, în discuțiile care au avut loc acolo. România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele, pentru că, din nou e adevărat, pentru că e politică, nu este cenaclu, în interiorul UE, țările europene își promovează interesele naționale".
Un discurs prezidențial care validează unele frustrări ale oamenilor, poate fi o tentativă de a ocupa un teren politic altfel cam lăsat gol. Oricum ar fi, a-l auzi pe Nicușor vorbind de nevoia susținerii interesului național în interiorul UE e o premieră spectaculoasă. Până acum, politicienii din spectrul USR-PNL-Nicușor Dan evitau orice critică publică la adresa UE, considerînd-o riscantă electoral și ideologic incompatibilă cu identitatea lor. Mesajul de azi sparge cu zgomot acest tabu.
Una peste alta, mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei nu este o ruptură cu UE, dar este, în opinia noastră, o recalibrare importantă. Dacă era pînă ieri garantul deplin al narativului „Europa nu greșește niciodată", acum schimbă brusc foaia și propune o relație mai matură, mai critică, dar și mai onestă cu proiectul european. Riscul politic al acestei poziții este real: tabăra pro-europeană clasică poate simți că pierde un aliat ferm, în timp ce tabăra suveranistă îl va percepe oricum ca adversar.
Deși, la cum merg lucrurile în acest moment, ne-am putea curînd trezi cu un Nicușor apărat de PSD și de suveraniști în fața criticilor tot mai dure ale progresiștilor care și-au găsit un alt Mesia în Bolojan. Mereu imprevizibila Românie.
Ceea ce rămîne de urmărit este dacă această schimbare de ton se va traduce în poziții concrete - în negocierile europene, în agenda guvernamentală, în relația cu Comisia - sau dacă va rămîne doar o ajustare de imagine a unui politician prăbușit în sondaje și care a descoperit tardiv că președinția cere un alt limbaj decît primăria.
Bogdan Tiberiu Iacob
-
Falimentul nostru ca să salvăm de la falimentul lor!
Piața imobiliara, la noi, e inghețata. Mai nimeni nu mai cumpara acum case cu bani gheața, iar credite nu se mai iau, in ...
-
Cine e propunerea de premier a lui Nicușor Dan, care e singurul lider de partid ce-a refuzat-o?
Saptamana trecuta, la final, au avut loc consultari, așa-zis „informale", la Cotroceni, cu liderii celor patru par ...
-
România își pierde agricultura pentru importuri de proastă calitate
Acordul UE-Mercosur incepe sa produca exact tipul de controverse pe care criticii sai le-au anticipat inca din faza nego ...
-
Și pentru că vinovatul trebuia să poarte un nume, i s-a spus: Nicușor Dan
A plecat la Erevan nauc, la reuniunile Comunitații Politice Europene și s-a intors buimac. A cautat cu privirea goala și ...
-
E o pâine amară, dar e necesară...
Complexul industrial al cenzurii, din care fac parte ONG-urile soroșiste ce au inventat și consolidat USR și au creat mi ...
-
Bogații vs. săracii din PNL
Cand stai pe multe milioane ascunși prin off-shore-uri, iți pute PSD. Cand ești infipt cu tot neamul in sinecuri de mii ...
-
PSD nu a trecut de partea poporului, încearcă doar să se spele pe mâini
Gvernul Ilie Bolojan a fost demis in urma votarii moțiunii de cenzura. 281 de voturi pentru, dintr-un total de 464. O ca ...
-
Mai bine mǎ sinucid în fața Tribunalului București
Cadoul meu de Ziua Internaționala a Libertații Presei, care a fost pe 3 mai, adica duminica, a venit luni, 4 mai, de la ...
-
China activează pentru prima dată „blocada" împotriva sancțiunilor americane!
Autor: Bruno Bertez Într-un comunicat publicat pe 2 mai 2026, Ministerul chinez al Comerțului (MOFCOM) a facut un ...
-
De ce învățământul se confruntă cu dificultăți în Europa
Autor: Guy Mettan Dupa o performanța foarte buna la inceputul secolului, sistemele școlare europene și americane sufera ...
-
Vă întrebați ce dreacu caută în acest comitet Raed Arafat...
Narativul absolut imbecil al useriștilor și al sectanților bolojanieni este ca, daca critici contractele și imprumuturil ...
-
Operațiunea secretă din PNL, din 2025, care trebuia să-l aducă la putere pe George Simion
Organizația PNL Ilfov a fost motorul din spatele revenirii și desemnarii lui Crin Antonescu drept candidat la prezidenți ...
-
Când, cum și de ce s-a metamorfozat Ilie Bolojan, devenind agentul Factorului Extern?
Întrebarea din titlu sunt convins ca este pe buzele tuturor celor care sunt intrigați de involuția publica a lui I ...
-
De ce a amuțit BNR? Ce știe Isărescu?!
O absența din peisajul crizei politice, la fel de stridenta ca cea a rușilor, este cea a lui Mugur Isarescu, guvernatoru ...
-
Doar peste cadavrele PSD veți vinde vreo acțiune din companiile profitabile ale statului
Acest juramant infricoșator, facut pe mumia lui Lenin, a fost proferat de mai multe ori in luna aprilie de senatorul PSD ...
-
„Șobolanii” lui Bolojan - Șobolojenii
Ion Sterian, Director General Transgaz - PNL BrailaLaurențiu Cazan, Președinte CA Nuclearelectrica - PNL ValceaDaniela M ...
-
Nu e mai bine să dobori dronele decât să angajezi ținta?
Mor de dragul Armații. Ea e in continuare pe angajari. Noi credeam ca daca prinzi pe radar o drona vagabondand in spațiu ...
-
Rămâne de văzut cam cum a fost cu transporturile alea de armament către Ucraina
Iacata ca de data asta m-am grabit ca fata mare la maritat, iar pentru asta va cer scuze, cu comentariul legat de drona ...
-
Muțenia lui Georgescu în timpul confruntărilor și de ce Simion se "împușcă în picior"
Începem sa numaram durata crizei politice dupa modelul in care se contabilizeaza desfașurarea razboaielor din Ucra ...
-
Phishing, clonarea identității, fraude online și… despăgubiri de la bancă
Oamenii raman fara bani in banca sau pe card pentru ca li se fura identitatea bancara sau digitala. Pentru ca sunt victi ...
-
Oana Gheorghiu propune un mecanism hoțesc de vânzare a unei părți din avuția statului
Deși pozeaza in mare reformator, Oana Gheorghiu ar fi putut sa ramana la o dezbatere ideologica, intre cei care susțin v ...
-
Kremlinul Vs. carnețelul lui ND
SURSE de la KREMLIN spun ca Putin a pus gand rau pe carnețelul președintelui Nicușor Dan. Specialiști și experți a ...
-
Modelul Tucker Carlson: Am greșit. Iertați-mă!
Unul dintre momentele cele mai rare din spațiul public este acela in care cineva recunoaște ca a greșit. Și un moment și ...
-
Tuțizguramatii cu tikalosul tău!
Sunt cracanat mental zilnic de cat de mulți romani iubesc orice alta țara straina mai mult decat Romania. Altruismul nos ...
-
Raed Arafat - hăituit sau contrabandist?
Dintre numeroasele știri/ informații oferite de presa din Romania ieri, mi-a atras in mod deosebit atenția informația po ...
-
Donald Trump sau stadiul anal al politicii
De Guy Mettan Ce ce este bine cu politica americana de zece ani incoace, este ca nu ești niciodata dezamagit. Fiecare z ...
-
Un executor și zece jandarmi din Oradea sunt buni de legat
Dobitocia inunda Romania! Marți, trei ceasuri rele, un executor judecatoresc capsoman și un director arogant de la Prima ...
-
Decăderea spre "animal" în era mașinilor tot mai "umane"
Și omul, in cinste fiind, n-a priceput; alaturatu-s-a dobitoacelor celor fara de minte și s-a asemanat lor. (Psalmul 48: ...
-
In Rusia cad de la etaj. In America dispar fără urmă!
Ceva foarte ciudat se intampla de cateva luni in America - mor cadre militare de varf si savanti - fizicieni, cuprinsi ...
-
Soarta omenirii a fost jucată la cacealma de Mossad
The New York Times a relatat in cea de a treia decada a lunii martie, in baza unor informații scurse dinspre CIA, ca Isr ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu