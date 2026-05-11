Bolojan face numiri în plin interimat: schimbare la vârful instituției care acreditează spitalele

Premierul interimar Ilie Bolojan a semnat, vineri, revocarea lui Valentin-Florin Ciocan din funcția de președinte al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, instituție cu rol în evaluarea și acreditarea unităților sanitare. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, la doar câteva zile după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Ciocan, numit în 2022 de premierul de atunci Nicolae Ciucă, a candidat în 2024 pe lista PSD Olt pentru Camera Deputaților. În locul său a fost numită Venera-Luminița Copăescu, consilier superior în Ministerul Sănătății, potrivit declarațiilor de avere și interese depuse anterior de aceasta.

Schimbare la vârful instituției care acreditează spitalele

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin-Florin Ciocan se revocă din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate", se arată în decizia semnată de Ilie Bolojan.

Prin același act, „doamna Venera-Luminiţa Copăescu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru un mandat de 5 ani".

ANMCS este instituția care evaluează și acreditează spitalele și celelalte unități sanitare din punctul de vedere al calității serviciilor medicale și al siguranței pacientului. Din acest motiv, schimbarea conducerii instituției nu este doar o rocadă administrativă, ci vizează una dintre zonele sensibile ale sistemului sanitar.

Un fost candidat PSD Olt, scos din funcție

Valentin-Florin Ciocan ocupa funcția de președinte al ANMCS din martie 2022, când a fost numit prin decizie a premierului Nicolae Ciucă. Anterior, potrivit biografiei publice, a condus Casa de Asigurări de Sănătate Olt și a lucrat în zona de control a aceleiași instituții.

Numele său apare însă și în zona politică. La alegerile parlamentare din 2024, Valentin-Florin Ciocan a figurat pe lista PSD Olt pentru Camera Deputaților, pe poziția a șasea, după Marius-Ionel Iancu, Florin-Ionuț Barbu, Bogdan-Florian Mihuți, Liviu-Dumitru Voiculescu și Cătălin-Ionuț Ivan.

Cine este Venera-Luminița Copăescu

Venera-Luminița Copăescu nu are, cel puțin în informațiile publice disponibile, același profil politic vizibil ca predecesorul său. În declarațiile depuse la Ministerul Sănătății, ea apare ca funcționar public - consilier superior în cadrul ministerului.

Declarația de interese depusă de Copăescu nu indică funcții în partide politice, calități de asociat sau acționar, funcții în societăți, asociații ori fundații și nici contracte finanțate din fonduri publice trecute la rubrica respectivă.

În declarația de avere, Copăescu a menționat, printre altele, cotă-parte dintr-un teren intravilan și o casă de locuit în Pantelimon, precum și calitatea de consilier superior la Ministerul Sănătății.

Decizie luată de un premier demis prin moțiune

Schimbarea de la ANMCS vine într-un moment politic tensionat. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai 2026, după un vot în Parlament în care s-au înregistrat 281 de voturi „pentru". După demitere, Executivul rămâne în funcție doar pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de către noul Guvern.

În acest context, PSD a acuzat public Guvernul Bolojan că face numiri „pe ultima sută de metri" în instituții publice, fără concurs, pe criterii politice sau personale. Social-democrații au susținut că astfel de numiri vor fi invalidate după formarea unui nou guvern.