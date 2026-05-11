Nicușor Dan e mai ușor de demis decât a fost Traian Băsescu. O modificare legislativă din urmă cu 13 ani îi face viața mai grea actualului președinte

Despre suspendarea președintelui Nicușor Dan s-a vorbit de la începutul mandatului său, mai ales în rândul partidelor suveraniste, iar zilele trecute, SOS România, partidul Dianei Șoșoacă, a anunțat demararea unei astfel de proceduri, care să ducă la demiterea lui Nicușor Dan.

Deși inițiativa SOS nu are șanse mari de reușită, având în vedere că este nevoie de o treime din parlamentari pentru demararea procedurii de suspendare și de jumătate plus unu din numărul total de parlamentari pentru ca aceasta să fie aprobată în Parlament, iar partide precum PSD, PNL sau USR nu par dispuse, cel puțin momentan, să adâncească criza deja existentă, chiar dacă AUR s-ar putea ralia cauzei.

În cazul lui Nicușor Dan demiterea este mult mai simplă decât a fost în cele două tentative de trecut, care l-au vizat pe fostul președinte Traian Băsescu. În 2013, după referendumul eșuat de demitere a președintelui Traian Băsescu, Parlamentul a modificat Legea Referendumului 3/2000, în sensul reducerii pragului de validare: de la regula veche cu 50%+1 prezență s-a trecut la un cvorum de 30% prezență și la condiția ca voturile „DA/NU" valabil exprimate să reprezinte cel puțin 25% din numărul celor înscriși în listele electorale permanente.

La referendumul din 2012 a existat o problemă legată de calculul cvorumului. Astfel, se punea problema dacă trebuie luată în calcul cifra totală a celor care dispun de acte de identitate românești sau de numărul mai mic de votanți. Acum, în ipoteza unui referendum, Nicușor Dan ar fi mai ușor de demis, pe de-o parte pentru că nu are o formațiune politică prin care să fie susținut public, iar de cealaltă parte din cauza pragului redus de prezență.

Ce spune constituția despre suspendarea președintelui

Articolul 95 din Constituția României prevede că „În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută.".

Astfel, alineatul 2 prevede că propunerea de suspendare, inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor și „se aduce, neîntârziat, la cunoștință Președintelui."

Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Președintelui.

Totodată, în legea 3/2000 prevede următoarele, la articolul 3:

(2) Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

(3) Rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.