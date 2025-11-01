De la Ilie "Nenorocire" pentru toți românii: Facturile cresc de la 1 noiembrie si vor băga populatia intr-o saracie crunta!

Începând de sâmbătă, 1 noiembrie 2025, taxa pentru cogenerarea de înaltă eficienţă va crește cu 62%, de la 0,0084 lei/kWh, cât era anul trecut, la 0,0136 lei/kWh. Această contribuţie este percepută pentru fiecare kWh de energie electrică consumată și are ca scop finanțarea producătorilor de energie care generează simultan energie electrică și termică, cu eficiență ridicată.

Introducerea acestei taxe datează din 2011, fiind menită să susțină construcția de noi centrale și modernizarea celor existente, astfel încât energia electrică și termică să devină mai ieftină pe termen lung. Cu toate acestea, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, afirmă că după 14 ani de plată a acestei taxe, românii nu au beneficiat de scăderea costurilor energiei: „Practic, după 14 ani de plată a acestei taxe, energia electrică ar fi trebuit să fie mai ieftină, și nu mai scumpă".

Schema a fost instituită conform Directivei Europene 2004/8/CE și legislatiei naționale (HG nr. 1215/2009 și Ordin ANRE nr. 107/2011), care prevedea dezvoltarea de centrale de cogenerare cu randamente între 75 și 80%, mult peste cele ale CET-urilor românești vechi, care ating aproximativ 30%. Teoretic, aceste centrale ar fi trebuit să reducă costurile cu combustibilul de 2,5 ori, facilitând astfel scăderea prețului energiei.

Durata inițială a schemei a fost 2011-2023, fiind ulterior prelungită până în 2033. Din 2011 și până la sfârșitul anului 2024, s-au acumulat peste 13 miliarde de lei, bani folosiți aproape exclusiv pentru subvenționarea energiei termice în 10-15 orașe din România. Creșterea de la 1 noiembrie va însemna majorarea facturilor la energie pentru români, ca efect direct al aplicării noii valori a taxei.