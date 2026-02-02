Guvernarea de la București e unică în istoria Europei prin incompetența ei

În ultima sută de ani, în Europa nu a mai existat niciodată și nicăieri o administrație atât de incompetentă precum actuala guvernare de la București.

În ultimii șase ani, de când ființează partidul unic PSD PNL USR UDMR, recordurile de incompetență au fost atinse în domeniul energiei:

- cinci guverne s-au străduit și nu au reușit încă să finalizeze centrala electrică de la Iernut care, în 2019, era deja gata în proporție de 90%;

- din 2021, ultimele trei guverne se străduiesc și nu reușesc nici măcar să înceapă centralele de la Ișalnița și Turceni

- între timp, Comisia Europeană le-a dat cadou acestor guverne câteva miliarde de euro pentru a construi ultimele două centrale

- ministerul energiei a luat banii, i-a schimbat în lei, i-a depus la CEC și a încasat , până acum 120 de milioane de euro dobândă!

-între timp, țara cu cea mai mare producție de gaz din UE importă și gaz și energie electrică și are cele mai mari prețuri la energie pentru populație din întreaga Uniune Europeană!

Avem un guvern cu cinci vicepremieri (dintre care unul, Oana Gheorghiu, se ocupă cu „restructurarea" companiilor ), fiecare vicepremier cu o liotă imensă de consilieri, avem un minister al energiei cu sute de angajați (numai statele arabe și foste sovietice mai au ministere ale energiei), avem companii de stat care rulează zeci de miliarde de lei (Romgaz și Complexul Energetic Oltenia), avem mii de experți și de „influenceri" care ne povestesc la televizor despre centrale electrice, guvernului îi aduce osanale de tip ceaușist până și personalul BNR și, cu toate astea, acest guvern nu e capabil nici măcar să organizeze o licitație la care să vină cineva să depună oferte!

Președintele și premierul adulați de presă ca nicăieri pe planetă s-au plimbat pe la zeci de forumuri și congrese, au vizitat Înaltele Porți de la Paris și Berlin și nu au fost capabili să aducă nici măcar un constructor de prin Nigeria sau Bangladesh care să înceapă să construiască o amărâtă de centrală electrică.

Singura presă din lume care nu critică guvernele, ci le aclamă este presa din România. În fruntea țării avem un olimpic internațional la matematică, la guvern avem cel mai încruntat premier de pe glob, în guvern avem cel mai lăudat vice-premier de pe glob, dna Oana Gheorghiu, ministrul energiei este chiar ucenicul inegalabilului Vasile Dâncu, Comisia Europeană le dă bani cu nemiluita și închide ochii la toate derapajele fiscale ale lor și niciunul dintre ei nu e capabil să organizeze o licitație corectă? Asta nici măcar incompetență nu mai este, a devenit prostie solemnă!

Petrișor Peiu