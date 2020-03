Denise Rifai pe Blogul lui Cristoiu: O Românie Mută de Frică. Politicienii, preocupati doar să-si consolideze Puterea!

Denise Rifai scrie o ampla analiza a situatiei politice din Romania, la ora actuala, pe Blogul lui Ion Cristoiu, concluzionand ca in plina criza de coronavirus, politicienii, in loc sa faca ceea ce ar trebui sunt preocupati doar de faptul cum sa-si consolideze puterea politica pe partide:

Sunt și am fost un votant de dreapta. Sunt femeie - am văzut că e la modă în această perioadă politică să invocăm fragilitatea, sensibilitatea dar mai ales instinctul sexului feminin; sunt jurnalist cu pregătire economică și sunt o româncă care nu vreau și nu mi-am dorit în niciun moment să plec din România.

Și toată lumea știe deja că, deși îi critic des, l-am sprijinit cu toată ființa mea atât pe președintele Iohannis cât și continua nominalizare a lui Ludovic Orban ca premier al României. O susținere evident marcată și de frica pe care fiecare om rațional a trăit-o în România ultimilor trei ani, sub regimul Dragnea, care nu a avut nicio jenă în a încerca să schimbe legile statului doar ca să Se Așeze El Șeful Suprem. El și cu Irinuca Lui.

Cu atât mai obiectivă și mai serioasă este deci Critica pe care o aduc astăzi PNL, după aceste zile politice INCREDIBIL de periculoase pe care noi ca stat, o Românie mută și încremenită de frică, le-am traversat!

Pentru că tot ceea ce am trăit zilele acestea, când o lume întreagă ia măsuri pentru protecția lor si a popoarelor lor, mă sperie și mă revoltă și mă îngrozește deopotrivă!

Și știu însă, că dacă românii nu erau înfricoșați de viteza răspândirii acestui virus cumplit, erau în stradă !!!!!!! Oamenii ar fi ieșit în stradă mai abitir și mai mulți la număr, ca la Dragnea. Și mi-e teamă că aceiași oameni nu vor ierta prea repede PNL pentru bâlbele și insistențele cu care au prelungit o agonie politică pe care România asta, furată, fără spitale și paturi la ATI, nu și-o permitea zilele astea!

Ce au făcut politicienii???? Au tras de timp!!!!! Da! În această stare de șoc și de panică generală, în loc să ia măsurile ce se impuneau, în loc sa decreteze stare de urgență, POLITICIENII noștri AU TRAS DE TIMP CA SĂ-ȘI OCUPE ANUMITE SCAUNE! Și mă refer deopotrivă la PNL și PSD.

E evident deja, că dacă nu era Doar o scenetă politică, parte a unui plan pe acte, am fi avut un Guvern Cîțu votat încă de Joi, care ar fi condus cot la cot cu președintele PNL si președintele României toată această situație.

Însă, ȘOOOOC!!!!!! În loc să vedem UNITATE POLITICĂ pentru dezastrul în care România tocmai intrase, am văzut (noi și o lume întreagă) un deranj fără precedent în Parlamentul României! Totul în aceleași clipe în care, același coronavirus a pus Italia in genunchi. Și am mai scris asta deja. Italia - e cumva un stat cu un sistem cât de cât de sănătate, muult în fața acestei Românii a noastre, prăduite și devalizate periodic. Dar cui să-I pese de Popor? J.

Și a urmat un spectacol politic în premieră absolută pentru noi toți. În fața aceleiași Românii, mută de frica bolii dar și conștientă cumva de frigul crizei economice ce va veni. Căci toată lumea aștepta cu sufletul la gură, deznodământul din Parlament.

În Parlament Cîțu anunță că-și retrage mandatul cu 20 de minute înainte să fie votat și atenție, având toate voturile în buzunar (și de la PSD, desigur!!!). Ni s-a explicat ulterior că s-a renunțat la planul anticipatelor și deci Orban trebuia instalat cu rapiditate. Ceea ce s-a și întâmplat! A urmat o nouă nominalizare, un simulacru de audieri unde miniștrii, aceiași, răsaudiați și ei, au primit avizele și unde, dincolo de circul măștilor de protecție și al echipelor care interveneau pentru dezinfecția Parlamentului, am văzut un Guvern Orban votat doar cu puțin peste 40 de voturi din partea PNL. Deci la ședința din Parlament au fost puțin peste 40 de parlamentari PNL! Votul s-a desfășurat fără prezența presei, timp de 6 ore într-o sală care era periodic dezinfectată. Parlamentarii au intrat pe rând în sală, în grupuri mici, dotați cu măști și mănuși. CIRC TOTAL. Iar în final, Guvernul a trecut cu 286 de voturi pentru. Premierul Orban nu a fost prezent - se afla în izolare. Și a fost votat de PSD! Da. Guvernul Orban, în lipsă de parlamentarii PNL, a fost votat de parlamentarii PSD. Așa comedie politică, mai rar!

