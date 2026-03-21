Derapaj periculos online: Un bărbat din Galați a fost condamnat penal după un LIVE pe Facebook

Un bărbat din Galați a aflat pe propria piele că „libertatea de exprimare" nu înseamnă libertatea de a incita la violență. După un derapaj grav într-un live pe Facebook, în care a îndemnat explicit la agresarea polițiștilor, acesta a fost sancționat definitiv de instanță cu o amendă penală majorată la 9.000 de lei.

Totul a pornit de la un incident banal, în septembrie 2025, când bărbatul, în vârstă de 51 de ani, a fost nemulțumit de reacția polițiștilor dintr-o comună gălățeană, după ce le-a cerut să sancționeze un șofer parcat neregulamentar. Furios, acesta a intrat live pe Facebook și a început un adevărat tir de mesaje violente.

În timpul transmisiunii, bărbatul a îndemnat în mod direct și repetat la agresarea polițiștilor, folosind expresii extrem de dure și instigând la fapte violente, de la loviri până la acte extreme. Procurorii au arătat că mesajele sale au fost „concrete, neechivoce și explicite", iar clipul a strâns mai multe vizualizări, amplificând riscul producerii unor fapte grave, potrivit Digi 24.

Instanța a fost fermă: libertatea de exprimare are limite clare, mai ales atunci când discursul public devine periculos. „A depășit cu mult orice limită admisibilă a libertății de exprimare", au subliniat procurorii, arătând că mesajele inculpatului incitau la infracțiuni grave și puteau perturba ordinea publică. Judecătorii au venit și cu un avertisment clar pentru toți utilizatorii de rețele sociale: „Persoanele trebuie să conștientizeze că sunt pe deplin responsabile de cuvintele pe care le rostesc, inclusiv online."

Inițial, bărbatul fusese sancționat cu o amendă penală de 3.000 de lei. Însă Curtea de Apel Galați a considerat că pedeapsa este prea blândă și a majorat-o la 9.000 de lei, printr-o decizie definitivă pronunțată pe 10 martie 2026. Magistrații au explicat că o sancțiune mai dură este necesară pentru a contribui la „reeducarea" inculpatului și pentru a transmite un semnal clar în societate.