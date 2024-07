Descoperire epocală, un nou tratament pentru cancer: "Metoda arată pentru prima dată că boala poate fi oprită"

Un studiu condus de profesorii Wenbo Bu de la Universitatea Fudan din Shanghai și Dayong Jin de la Universitatea de Tehnologie din Sydney, Australia, care a fost publicat în prestigioasa revistă Nature Nanotechnology pe 11 iunie 2024, a făcut o descoperire epocală. Un nou tratament pentru cancer a fost realizat prin reactivarea căilor metabolice latente din celulele bolnave.

Echipa a folosit un aminoacid disponibil pe scară largă, tirozina, livrat sub formă de nanomedicină, pentru a modifica metabolismul melanomului, o formă severă de cancer de piele, inhibând astfel creșterea cancerului, potrivit Sci Tech Daily. Australia are cea mai mare rată de cancer de piele din lume. Această nouă abordare ar putea fi combinată cu terapiile actuale pentru a trata mai bine melanomul. Tehnica are, de asemenea, potențialul de a trata și alte tipuri de cancer.

Tirozina are o biodisponibilitate limitată în organismele vii. Cu toate acestea, cercetătorii au folosit o nouă tehnică de nanotehnologie pentru a-l împacheta în particule minuscule numite nanomicele, care sunt atrase de membranele celulelor canceroase și se descompun ușor, stimulând absorbția.

„Creșterea rapidă necontrolată este o caracteristică cheie care distinge celulele canceroase de celulele normale. În celulele canceroase, unele căi metabolice sunt supraactivate, iar altele sunt suprimate, pentru a crea mediul necesar pentru răspândirea rapidă", a spus profesorul Jin.

„În timp ce câteva medicamente bazate pe metabolism pentru cancer au fost dezvoltate anterior, cum ar fi inhibitorii de aromatază care împiedică sinteza estrogenului în cancerul de sân și inhibitorii HK2 care vizează glicoliza în diferite tipuri de cancer, aceștia funcționează prin suprimarea căilor metabolice supraactivate", a spus el.

„Cercetarea noastră arată pentru prima dată că cancerul poate fi oprit prin reactivarea căilor metabolice care sunt latente. Și acest lucru se poate face folosind nutrienți simpli, cum ar fi aminoacizi, zaharuri și vitamine, care sunt sigure, ușor disponibile și bine tolerate", a spus profesorul Bu.

Diferite tipuri de cancer vor răspunde la diferiți nutrienți. Celulele melanomului se dezvoltă din melanocite - celule ale pielii care produc melanină. Tirozina este necesara pentru a produce melanina si poate stimula productia de melanina, de unde eficacitatea sa in cazul melanomului.

Cercetătorii au descoperit că, combinând tratamentul cu nanomicelă cu tirozină cu tratamentul cu laser în infraroșu apropiat, au reușit să elimine melanomul în teste după șase zile și nu a mai reapărut în timpul perioadei de studiu. Descoperirile sugerează o nouă frontieră promițătoare în utilizarea nanomedicinei pentru terapia cancerului.