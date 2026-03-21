Descoperirea care rescrie preistoria: Apare "stârcul iadului", un prădător uriaș care schimbă tot ce știam despre dinozauri

O descoperire care i-a luat prin surprindere pe cercetători rescrie una dintre cele mai mari enigme din paleontologie: cum vâna, de fapt, unul dintre cei mai bizari dinozauri care au trăit vreodată. Un nou tip de Spinosaurus, botezat sugestiv „stârcul iadului", a fost identificat după analiza unor fosile vechi de aproximativ 95 de milioane de ani, descoperite în Niger.

Deși Spinosaurus era cunoscut ca un monstru acvatic, capabil să vâneze în ape adânci, noua descoperire schimbă complet perspectiva. Potrivit cercetătorilor, acest dinozaur nu era un „vânător marin", ci mai degrabă un prădător de mal, asemănător unui stârc gigant, care pândea peștii în ape puțin adânci și îi lovea fulgerător.

Fosilele arată un animal perfect adaptat pentru acest stil de viață:

un bot lung și îngust, ideal pentru prins pești,

un gât flexibil, capabil de atacuri rapide,

picioare suficient de lungi pentru a sta în apă mică.

Comparat cu un stârc modern, proporțiile sunt surprinzător de similare - doar că la o scară de coșmar. Cel mai important indiciu nu a fost însă forma corpului, ci locul descoperirii. Fosilele au fost găsite departe de orice mare, în interiorul continentului african, ceea ce face aproape imposibilă teoria că animalul trăia în ape adânci. „Ar fi ca și cum ai găsi o balenă în mijlocul orașului Chicago", au explicat cercetătorii pentru CNN Science.

Noul dinozaur avea și o trăsătură spectaculoasă: o creastă osoasă mare și ciudată, care nu pare să fi avut rol de luptă. Experții cred că aceasta era folosită mai degrabă pentru afișare sau atragerea partenerilor, asemănător unor păsări moderne. Descoperirea vine într-un moment în care cercetarea asupra dinozaurilor prădători uriași traversează o adevărată „renaștere". Fiecare nouă fosilă schimbă imaginea despre aceste creaturi, iar Spinosaurus - considerat mult timp un mister - începe, în sfârșit, să fie înțeles.