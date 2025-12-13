Pur și simplu șoc! Oamenii de știință au găsit cum sa rescrie trecutul quantic care sa influențeze viitorul - fenomenul deja-vu

Dar despre această parte a fizicii cuantice aproape că nu veți găsi informații, pentru că toată lumea scrie și vorbește despre particule, despre pisica lui Schrödinger, despre Observator. Însă această parte chiar îți explodează creierul. Se pare că în fizica cuantică există un fenomen prin care timpul se mișcă neliniar. Timpul nu curge din trecut spre viitor. Timpul curge din viitor spre trecut. Sau, mai precis, din viitor spre prezent.

Asta înseamnă că rezultatul este primordial, nu cauza. Adică mai întâi există rezultatul și abia apoi cauza. Pur și simplu îți dă mintea peste cap. Este un concept atât de interesant, încât răstoarnă totul. Rezultă că, în viitor, poți să-ți trimiți semnale în prezent - adică exact acel déjà-vu, de exemplu, când, în esență, poate fi versiunea ta din viitor care s-a „potrivit", care acum a intrat în contact cu versiunea ta din prezent, ca și cum ar trăi lucrurile pentru a doua oară.

O altă variantă este că intuiția pe care o simțim este, de asemenea, viitorul pe care deja l-am trăit, pentru că el s-a mișcat spre noi. Și, în esență, dacă înainte problema era că avem prezentul și trebuie să ne direcționăm viața undeva, să o construim, să o reglăm spre viitor, acum asta nu mai este valabil. Viitorul se mișcă spre tine.

Asta, de fapt, explică și acele presupuneri că toate dorințele tale, toate „vreau-urile" tale se vor împlini, pentru că există deja acea versiune a ta care le are pe toate - viitorul tău deja se mișcă spre tine. Asta înseamnă că nu trebuie să-ți faci griji pentru nimic. Și, probabil, mulți ați văzut acele videoclipuri care spun că, dacă îți dorești ceva, înseamnă că, potențial, deja îl ai, ai potențialul pentru asta, iar versiunea ta viitoare îl deține deja.

Ei bine, asta explică foarte bine totul, pentru că, într-adevăr, în viitor tu deja ai acel lucru și, în esență, nu prea are rost să te stresezi. Dar apare o întrebare logică: ce facem atunci cu alegerile, cu ramurile acelea ale probabilităților, cu probabilitățile viitorului? Cum se împacă asta cu această concepție?

Iar acum aș mai vrea să adaug și să spun că, în proporție de 100%, timpul negativ încă nu este demonstrat în fizica cuantică. Însă există deja multe confirmări. De exemplu, există ecuațiile lui Schrödinger, Maxwell, Dirac, care sunt simetrice și pot fi rezolvate ca un film derulat atât înainte, cât și înapoi. Plus T și minus T. T este, practic, timpul - viitorul și trecutul.

Mai există și alte dovezi, dar fizicienii încă nu au demonstrat asta sută la sută. Eu nu sunt fizician, dar în felul meu de a simți și de a percepe, poate fi așa: ambele variante pot fi echivalente - că există trecut → viitor și viitor → trecut, și că ele, cumva, se pot intersecta. Dar este posibil și un singur răspuns: că totuși viitorul acționează asupra trecutului.

Asta, de altfel, se potrivește foarte bine cu ideea că ne putem schimba trecutul din prezent. Dacă înțeleg și explic corect, voi, cei care stați acum și priviți acest video, în prezent, puteți merge să vă așezați într-o meditație sau pur și simplu să vă conectați cu trecutul vostru, să vă amintiți un anumit episod și să-l rescrieți. Îl puteți schimba, chiar de mai multe ori.

Există, de fapt, o astfel de practică - când îți rescrii trecutul, iar el chiar se rescrie. Pentru că îmi amintesc că, acum o mie de ani, când eram copil, am văzut filmul „The Secret", unde se spunea și acolo că trecutul poate fi schimbat și unde erau prezentate experimente care demonstrau asta.

Anatol Basarab