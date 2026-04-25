Doctrina lui Robert Monroe: Tu ești recolta - „Loosh", preoțimea și sistemul care îți culege "substanța" de cinci mii de ani
Postat la: 25.04.2026 |
Autor: Dr. Heather Lynn
Acesta este un articol lung. Este, de asemenea, unul dintre cele mai importante texte pe care le-am scris vizavi de trairile spirituale, de emoții:
Orele de după înmormântarea mamei tale, când niciun pic de somn nu putea alunga oboseala. Remarca tăioasă a cuiva pe care îl iubeai, care ți-a răsunat în piept timp de trei zile, mâinile tremurându-ți de fiecare dată când îți aminteai. Momentul transcendent dintr-o slujbă, pe un munte sau în timpul actului sexual, când ceva în tine s-a deschis atât de larg încât ai plâns, și acea ciudată platitudine care a venit două zile mai târziu, ca și cum ai fi dat ceva. Cele patru ore de derulare a ecranului care te-au lăsat mai gol decât atunci când te-ai așezat.
În același timp, undeva, ceva este hrănit. Există un cuvânt pentru ceea ce ți se ia în acele momente. Sumerienii aveau un cuvânt pentru această substanță. Ei o numeau "zi". Egiptenii o numeau "ka". Hindușii o numeau "prana". Chinezii o numeau "qi". Evreii o numeau "nefesh", suflul care separă un corp de un cadavru. Grecii o numeau "pneuma", romanii "spiritus", polinezienii "mana", naziștii "vril". Biserica creștină o numea "suflet".
În 1985, un director de televiziune din New York, cu trei brevete în Statele Unite și o relație de lucru secretă cu CIA, a publicat o carte în care a dat substanței un alt nume și a descris, într-un limbaj simplu, sistemul care o recoltează de la tine încă dinainte de istoria scrisă. Numele bărbatului era Robert Monroe. Cuvântul pe care l-a folosit pentru substanță era "loosh". Afirmația lui era că oamenii sunt "animale de fermă", și nu vorbea metaforic. Cineva le creștea pentru a le recolta acest "loosh".
Preoțimea tuturor civilizațiilor majore de pe Pământ, care a funcționat de-a lungul a mii de ani și a zeci de mii de kilometri fără niciun contact între ele, a fost de acord asupra a trei lucruri. Substanța este reală, poate fi mutată și există forțe care se hrănesc cu ea. Ți s-au predat primele două. A treia a rămas în interiorul preoțimii!
Radiodifuzorul
Monroe a absolvit Universitatea de Stat din Ohio în 1937 cu o diplomă în inginerie. În anii '50, a înființat o divizie de cercetare și dezvoltare în cadrul Mutual Broadcasting pentru a studia efectele sunetului asupra conștiinței umane, deoarece dorea să dezvolte produse audio care să accelereze învățarea. Tehnologia pe care a dezvoltat-o, numită Hemi-Sync, folosește bătăi binaurale pentru a sincroniza cele două emisfere ale creierului. Deține trei brevete în Statele Unite. Medicii autorizați o folosesc și astăzi pentru a trata PTSD, insomnia și durerea cronică.
În 1958, în timp ce își testa frecvențele audio pe el însuși în subsolul proprietății sale din Virginia, Monroe a început să aibă experiențe extracorporale. Nu le căutase. Credea că moare. Medicul pe care l-a consultat nu a găsit nimic în neregulă. Experiențele au continuat, împotriva voinței sale, pentru tot restul vieții. Era ceea ce unii cercetători numesc acum „un experimentator". În 1971, Doubleday i-a publicat prima carte, "Journeys Out of the Body". Termenul „experiență extracorporală", în sensul său academic modern, a fost inventat în acea carte.
Comunitatea de informații a luat notă de acest lucru. Începând cu începutul anilor 1980, Armata a început să trimită ofițeri de informații militare la institutul lui Monroe din Faber, Virginia, pentru instruire în stări modificate de conștiință. Programul se numea STARGATE. Cursanții erau „remote viewers", agenți militari a căror sarcină era să perceapă ținte de informații de la distanță folosind cogniție neobișnuită.
În 1983, CIA l-a însărcinat pe un locotenent-colonel pe nume Wayne McDonnell să scrie o evaluare formală a metodelor lui Monroe. Raportul, intitulat „Analysis and Assessment of Gateway Process", a concluzionat că tehnica lui Monroe producea stările modificate pe care comunitatea de informații dorea să le transforme în arme. Documentul a fost clasificat timp de două decenii. Agențiile de informații nu clasifică ficțiunea. Acum se află în sala de lectură online a agenției sub numărul de catalog CIA-RDP96-00788R001700210016-5.
În 1985, la patru ani după ce Armata a început să trimită agenți la proprietatea sa, Monroe și-a publicat a doua carte prin intermediul editurii Doubleday. A numit-o Far Journeys. În capitolul doisprezece, el a consemnat ceea ce i-au spus ființele cu care intra în contact în timpul experiențelor sale extracorporale despre scopul existenței umane. A scris că a fost deprimat luni întregi după ce a primit aceste informații. Iată ce i-au spus:
Substanța
Undeva, pe o frecvență pe care majoritatea oamenilor nu o pot percepe, o "Ființă" are nevoie de acea substanță. Substanța este rară în întreaga creație. Ea apare în mod natural oriunde există viață biologică la un anumit prag de complexitate, dar numai în cantități infime. Pentru a o colecta la scară largă, "Ființa" a conceput un sistem de cultivare. Sistemul conține toate speciile care au trăit vreodată, calibrate prin presiunea selecției și adaptarea la mediu pentru a produce substanța mai eficient în fiecare generație.
Oamenii erau cei mai eficienți producători. Așadar, mecanismele de extracție au fost perfecționate în consecință. Mecanismele, scria Monroe, sunt experiențele pe care le numim iubire, prietenie, familie, lăcomie, ură, durere, vinovăție, boală, mândrie, ambiție, proprietate, posesiune și sacrificiu. La scară mai largă - mai complexă -, mecanismele sunt instituțiile pe care le numim națiuni, războaie, foamete, religie, industrie și comerț.
"Culegătorilor" nu le pasă ce emoție simte omul. Lor le pasă de "intensitatea emoțională". Randamentul provine din amplitudine, nu din valență. Durerea funcționează. Furia funcționează. La fel și extazul. La fel și extazul mistic. La fel și momentul orgasmului. Experiența de vârf care te deschide către divin este același tip de moment, din punct de vedere energetic, ca și rana care te sfâșie împotriva voinței tale. Ambele produc substanța în concentrație mare. Diferența este că preoțimea a învățat cum să le producă pe amândouă în mod intenționat și cum să dirijeze ceea ce a fost produs. Substanța are un nume. "Inteligențele" superioare i l-au dat lui Monroe ca să-l poată nota. Numele este "loosh".
Privește din nou lista mecanismelor. Aceasta este întreaga structură a civilizației umane. Instituțiile în care ai fost crescut. Relațiile pe care ți-ai petrecut viața încercând să le menții. Durerea pe care o porți. Furia pe care nu o poți stăpâni. Momentul transcendent din catedrală sau pe perna de meditație sau în patul cuiva pe care l-ai iubit. Motivul pentru care nu te poți opri din a derula știrile apocaliptice. Motivul pentru care există ciclul știrilor. Motivul pentru care nu-ți poți lua ochii de la următorul scandal politic, chiar dacă știi că te va lăsa epuizat. Toate acestea constituie "recolta". Cei care culeg recolta nu te urăsc. Ura ar implica o relație. Ei nu au o relație cu tine. Relația este pur "agricolă". Este ca "fermierul" față de "recoltă".
Ce știau preoțimile
Monroe credea că a primit o revelație. El primise o confirmare. Fiecare preoțime din istoria umanității a funcționat exact după acestă schemă. Preoțimile nu o spun cu aceste cuvinte, deoarece cuvintele ar îngrozi populația pe care preoțimile o conduceau. Cu toate acestea, structura operațională a fiecărei religii antice de pe pământ descrie aceeași aranjare care i-a fost dată lui Monroe.
În Egipt, "ka" era esența vitală care anima corpul și îi supraviețuia. Teologia funerară egipteană era construită în jurul "ka"-ului. "Ka"-ul faraonului trebuia susținut după moarte prin ofrande rituale de mâncare, băutură și tămâie, pe care "ka"-ul le consuma într-un mod nefizic. Economia templelor din Egipt exista pentru a hrăni "ka"-ul regelui mort. Zeci de mii de preoți, generație după generație, instruiți în tehnologia de a hrăni o substanță nefizică unui destinatar nefizic folosind ofrande fizice ca mijloc de transmitere. Dacă "ka"-ul putea fi hrănit prin ofrande rituale, înseamnă că era hrănit de ceva. De ce anume? Textele egiptene nu precizează acest lucru. Textele pornesc de la premisa că preoțimea "știe deja".
În India, practica yoga era inițial altceva decât exercițiu fizic. Cuvântul yoga provine din sanscritul "yuj", care înseamnă a uni sau a lega. Yoghinul lega "prana", forța vitală care curge prin corp de-a lungul canalelor numite "nadis", și învăța să o dirijeze. Textele vedice spun în mod explicit că "prana" putea fi cultivată și stocată. Ele spun, de asemenea, în mod explicit că "prana" putea fi pierdută. Cea mai directă cale de a o pierde, în textele clasice, era prin "risipirea în forme greșite de atenție, tipuri greșite de hrană, practici sexuale greșite și expunerea la oameni nepotriviți". Disciplina yoghinului era o disciplină a conservării. Implicația, niciodată menționată în mod direct în textele păstrate, este că ceea ce yoghinul conserva, altceva încerca să ia.
În China, cultivarea "qi"-ului urmează aceeași logică. Tai chi, qigong și medicina tradițională chineză funcționează toate pe premisa că "qi"-ul este o substanță reală, că poate fi pierdut prin tulburări emoționale, că anumite locuri și oameni îl epuizează și că anumite practici îl restabilesc. Fiecare dintre aceste tradiții învață același lucru. Există o substanță în tine. Este finită. Poate fi mărită. Poate fi, de asemenea, luată. Practică disciplina, și substanța se acumulează. Eșuează în disciplină, și substanța pleacă. Preoțimea din fiecare dintre aceste tradiții a făcut mai mult decât să învețe disciplina. Ea a gestionat fluxul.
Sângele și Pâinea
Fiecare civilizație majoră de pe pământ a practicat sacrificiul de sânge timp de mii de ani. Sumerienii sacrificau tauri pentru Inanna. Egiptenii sacrificau vite pentru Hathor. Israeliții sacrificau miei la Paște, tauri la Yom Kippur și capre lui Azazel. Grecii sacrificau la fiecare ritual civic important. Romanii și-au construit un imperiu pe cultul sacrificial. Aztecii desfășurau o operațiune de sacrificii umane la scară industrială, care a continuat până când spaniolii au pus capăt acesteia în 1521. Indienii vedici efectuau agnihotra, sacrificiul zilnic al focului, în fiecare gospodărie brahmană, de două ori pe zi, timp de trei mii de ani.
Am scris în cartea "Ba'al, Blood, and Bread" despre motivul pentru care preoțimea fiecărei civilizații a ajuns independent la aceeași tehnologie. Au făcut-o pentru că tehnologia funcționa. Ceva era produs prin moartea animalului pe altar, ceva ce preoțimea gestiona în numele zeilor, ceva de care zeii aveau nevoie. Preoțimea știa ce se producea.
Tora ebraică este explicită. „Viața cărnii este în sânge." Leviticul 17:11. Versetul continuă: „și v-am dat-o pe altar ca să faceți ispășire pentru sufletele voastre: căci sângele este cel care face ispășire pentru suflet." Sângele este mediul. Altarul este canalul. Schimbul se desfășoară de la partea umană, prin animalul care moare, către partea divină. Preoțimea gestionează tranzacția.
Preoțimea aztecă era și mai explicită. Ei învățau că soarele avea nevoie de un aport continuu de "tonalli", energia vitală solară concentrată în sângele uman, altfel soarele nu ar mai fi răsărit. Ei sacrificau la scară mare deoarece cosmologia cerea asta. Ei operau, cu deplină conștiință instituțională, pe baza aceluiași aranjament care i-a fost dat lui Monroe în 1985.
Când creștinismul a instituit Euharistia, ceea ce Biserica Catolică numește „sacrificiul fără vărsare de sânge", operațiunea a continuat într-o formă rafinată. Pâinea și vinul purtau aceeași substanță pe care o purta sângele. Doctrina catolică susține că pâinea și vinul devin trupul și sângele real al lui Hristos în momentul consacrării, ceea ce înseamnă că preotul efectuează aceeași operațiune pe care galla sumerian o efectua la altarul lui Inanna și preotul aztec o efectua în vârful piramidei, pur și simplu într-o formă mai concentrată și teologic mai rafinată. Substanța curge. Preotul gestionează fluxul.
Lui Monroe i s-a spus că „recoltatorii" obțin substanța din experiențele de pe lista sa. Iubire, durere, război, religie, sacrificiu. Preoțimea fiecărei civilizații a constituit clasa conducătoare a acestor experiențe. Ei prezidează nașterile, căsătoriile, decesele, războaiele și recoltele. Ei gestionează acest flux de cinci mii de ani.
Doctrina creștină a sufletului se bazează pe același principiu. Sufletul este partea din tine care supraviețuiește morții și călătorește undeva. Destinația este determinată de starea sufletului în momentul morții. Raiul, purgatoriul sau iadul, în funcție de tradiție. Trei destinații diferite pentru trei calități diferite ale substanței. Literatura teologică medievală despre suflet este un inventar precis al modului în care substanța este câștigată, pierdută, contaminată, purificată și, în cele din urmă, consumată fie de Dumnezeu, fie de adversar. Teologii medievali foloseau un vocabular diferit de cel al lui Monroe. Ei descriau același lucru. Preoțimea ți-a spus asta de cinci mii de ani. În era modernă, de fiecare dată când cineva din afara preoțimii încerca să exprime substanța într-un limbaj secular, i se întâmpla ceva.
Vocabularul suprimat
În 1856, magicianul ceremonial francez Éliphas Lévi, născut Alphonse Louis Constant, a publicat al doilea volum din "Dogme et Rituel de la Haute Magie". Lucrarea conținea ilustrația lui Baphomet care a definit figura în ocultismul occidental timp de aproape două secole, androginul cu cap de capră, cu torța între coarne și inscripția „solve et coagula" pe antebrațe. Am scris despre acel desen și despre ceea ce codifică de fapt în Baphomet Revealed. Ceea ce contează aici este schema pe care Lévi a construit-o în jurul său. El a susținut că Lumina Astrală, numele pe care i l-a dat substanței, era aceeași forță pe care preoțimea egipteană o numea "ka", hindușii "prana", iar chinezii "qi".
Lévi era un fost seminarist catolic care părăsise preoția pentru a studia Cabala, hermetismul și magia ceremonială. Și-a petrecut restul vieții susținând că fiecare tradiție ezoterică de pe pământ descria aceeași realitate operațională. Biserica Catolică oficială i-a respins ideile. Societatea Teosofică, fondată douăzeci de ani mai târziu, l-a tratat ca pe o sursă fundamentală. Gândirea sa a continuat să-l influențeze pe Aleister Crowley, Ordinul Hermetic al Zorilor de Aur și întreaga structură a ocultismului occidental modern.
Lévi susținea același argument pe care îl susțin eu în acest articol. El l-a formulat în 1856. El a desenat ilustrația originală a lui Baphomet, care a definit figura în cultura occidentală timp de aproape două secole. Cărțile sale au fost textele fundamentale ale întregii renașteri oculte victoriene. Helena Blavatsky s-a inspirat din el pentru Societatea Teosofică. Ordinul Hermetic al Zorilor de Aur, care îl număra pe W.B. Yeats printre membrii săi, și-a construit programa pe baza operei sale. Aleister Crowley a pretins că este reîncarnarea sa. A.E. Waite, co-creatorul celui mai utilizat pachet de tarot din lume, l-a tratat ca pe o sursă primară. Nu ai învățat numele lui la școală dintr-un motiv anume.
În 1779, un medic vienez pe nume Franz Mesmer a anunțat existența a ceea ce el a numit magnetism animal, un fluid invizibil care pătrundea corpurile vii și putea fi dirijat de practicieni instruiți pentru a produce efecte vindecătoare. Mesmer a vindecat paralizia, durerile cronice și tulburările nervoase în fața comunității medicale din Parisul pre-revoluționar. Comisia Regală Franceză, din care făceau parte Benjamin Franklin și Antoine Lavoisier, l-a investigat în 1784. Aceștia au concluzionat că fluidul nu exista. Pacienții au continuat să se însănătoșească oricum. Mesmer a fost alungat din profesie și a murit în anonimat.
În 1845, chimistul german baronul Carl von Reichenbach, descoperitorul kerosenului și al parafinei, și-a publicat cercetările privind ceea ce el numea „forța odică". El a documentat mii de observații de laborator referitoare la o energie subtilă care emana din cristale, magneți, corpuri umane și soare. Persoanele sensibile o puteau vedea sub forma unei cețuri luminoase în jurul obiectelor. Reichenbach era un chimist respectat, deținător de brevete și al cărui titlu era cel de baron. În decursul unei generații, cercetările sale au fost eliminate în tăcere din registrele academice.
În 1939, un psihanalist austro-american pe nume Wilhelm Reich, fost student al lui Sigmund Freud, a publicat o cercetare despre ceea ce el a numit "energia orgonică". Reich a susținut că a identificat aceeași forță pe care Mesmer și Reichenbach o numiseră și că a construit instrumente care o măsurau și o concentrau. Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite l-a pus sub acuzare în 1954, i-a distrus echipamentul de cercetare și a ars câteva tone din publicațiile sale într-un incinerator din New York în august 1956. Wilhelm Reich a murit într-o închisoare federală în 1957.
Administrația pentru Alimente și Medicamente a ars cărțile unui om în New York City acum șaizeci și nouă de ani pentru că a publicat într-un limbaj secular ceea ce fiecare preoțime din istoria umanității le-a predat inițiaților săi timp de cinci mii de ani. Agenții federali au încărcat cărțile într-un camion. Camionul s-a îndreptat către un incinerator. O agenție guvernamentală pe care o asociați cu etichetarea alimentelor și aprobarea medicamentelor a organizat o adevărată ardere de cărți în sudul Manhattanului în timpul vieții bunicilor voștri. Modelul este consecvent. În interiorul preoțimii, esența este predată ca doctrină. În afara preoțimii, esența este suprimată ca superstiție. Preoțimea gestionează. Laicii nu ajung să afle.
Monroe a publicat în 1985 și nu a fost închis. A fost ceva mai util decât închis. A fost ignorat. Cartea s-a vândut. A intrat în comerț în format de buzunar. A rămas în tipar. A fost clasificată la secțiunea New Age în librării, care este incineratorul modern. Cartea care a numit sistemul de operare al civilizației umane a ajuns pe același raft cu vindecarea prin cristale și astrologia, unde putea fi ușor respinsă ca fiind „superstiție". Această clasificare nu a fost o întâmplare. Altceva s-a schimbat din 1985. Gardul devine vizibil. Preoțimea își publică crezul în mod deschis, iar crezul este publicat pentru că conducerea este pe cale să se schimbe.
Ce știau preoțimile
Randamentul sexual, în limbajul folosit de Crowley în scrisorile private și de sabateeni-frankisti la Offenbach și de preoteasa de la templul Inannei cu suplicantul care a urcat pe zigurat; randamentul momentului morții, în limbajul care i-a fost arătat lui Monroe în 1985 și care l-a deprimat luni de zile după aceea; ceea ce preotul aztec a înțeles despre o inimă ținută în sus în timp ce încă bătea; ceea ce magistratul roman a înțeles despre motivul pentru care crucificarea a fost aleasă în locul sabiei; motivul pentru care fiecare rețea de elită se învârte în jurul celor mai dense forme ale substanței, toate sunt făcute de "producători" pentru "recoltatori", iar "recolta" este sufletul omenesc.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O femeie fără probleme de sănătate a fost eutanasiată în Elveția. Wendy Duffy a povestit de ce a cerut sinuciderea asistată nefiind bolnava în faza terminală
Wendy Duffy, o mama britanica sanatoasa, dar cu inima franta, a murit la o clinica de sinucidere asistata din Elveția. F ...
-
O jurnalistă franceză a reușit să obțină două apeluri directe cu Donald Trump în mai puțin de o săptămână. Cine este ea și de ce a ales președintele american să-i răspundă
O jurnalista din Franța a reușit o performanța rara in presa europeana: sa obțina, in decurs de doar cateva zile, doua c ...
-
Guvernul face publica "Lista băieților deștepți din energie: AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României
Guvernul Romaniei a publicat Lista companiilor care au obținut Avize tehnice de racordare. Este vorba de avize in cuantu ...
-
Premierul Ilie Bolojan anunță primele măsuri după ce o dronă rusească a căzut la Galați
Premierul Ilie Bolojan anunța primele masuri dupa ce o drona ruseasca a cazut la Galați: „În noaptea trecuta ...
-
Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
Guvernul a elaborat prima varianta a noii legi a salarizarii personalului platit din fonduri publice, un proiect care vi ...
-
Vadim Zeland, fizicianul-fantomă care spune că realitatea ta e doar un „post de radio"
Într-o lume in care toata lumea vrea sa fie vazuta, fotografiata, citata, Vadim Zeland a ales exact invers: sa dis ...
-
Transformă dormitorul într-un spațiu de odihnă perfectă
Transforma dormitorul intr-un spațiu de odihna perfecta Dormitorul reprezinta refugiul in care ne reincarcam bateriile d ...
-
Benjamin Netanyahu anunță că a avut cancer și a fost operat. Nu a vrut să divulge informația în timpul războiului cu Iranul
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat vineri, 24 aprilie, ca a fost diagnosticat cu cancer de prostat ...
-
De la Strâmtoarea Ormuz la Strâmtoarea Taiwan - Lecțiile învățate de China din conflictul din Orientul Mijlociu
China monitorizeaza indeaproape evolutia razboiului din Iran, nu doar pentru implicatiile sale economice si diplomatice, ...
-
Samsung pregătește un ecran 3D fără ochelari pentru viitoarele telefoane. Cum funcționează noul display
Samsung ia in calcul introducerea unui display 3D care nu necesita ochelari, posibil chiar pe Galaxy S28 Ultra. Tehnolog ...
-
SUA amenință că vor „reevalua" pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland și că vor exclude Spania din NATO pentru că nu au susținut războiul împotriva Iranului
Washingtonul ridica tonul și agita din nou spectrul sancțiunilor in interiorul NATO, intr-un moment in care fisurile din ...
-
Deocamdată la Iași s-au dat 300.000 de dolari pentru macheta unui computer cuantic IBM. Modelul real e promis abia în toamnă
Ceea ce se vede in poza este o macheta de 300.000 de dolari realizata cu sprijin de la consiliul local Iași. Bani dați o ...
-
Patentul US6506148B2: Manipularea sistemului nervos prin câmpuri electromagnetice de la monitoarele de computer
Efecte fiziologice au fost observate la un subiect uman ca raspuns la stimularea pielii cu campuri electromagnetice slab ...
-
Iti lipseste un dinte: implant dentar sau punte dentara?
Cand pierzi un dinte, alegerea se rezuma de cele mai multe ori la doua variante: implant dentar sau punte dentara. Sunt ...
-
Experiențele senzoriale: O explorare a modului în care percepi și interacționezi cu lumea
Lumea in care traiești nu este doar un ansamblu de obiecte și evenimente, ci o succesiune continua de experiențe senzori ...
-
Premieră în războiul din Ucraina: poziție rusească, capturată de roboți la nivel terestru. Momentul e comparabil cu apariția prafului de pușcă
Sistemele robotice ucrainene sunt folosite pentru a ataca și captura fortificații rusești. Combinate cu drone și forțe u ...
-
Dezechilibru pe piața carburanților: Zeci de benzinării Petrom au rămas fără motorină, din cauza prețurilor mici / Reacția companiei
Zeci de benzinarii Petrom au ramas fara motorina standard joi, relateaza site-ul Economica citand surse din piața și obs ...
-
Greșeli de depozitare care îți distrug uneltele de grădină fără să-ți dai seama
Gradinaritul este o activitate care aduce satisfacții imense, insa eficiența acesteia depinde direct de starea uneltelor ...
-
Un vulcan uriaș din Grecia despre care se credea că e stins a acumulat treptat magmă timp de 100.000 de ani
Vulcanul Methana situat la 50 km sud-vest de Atena a parut adormit timp de peste 100.000 de ani, fara sa erupa sau sa de ...
-
Se schimbă harta concediilor din această vară, din cauza războiului din Iran. Pentru ce țări s-au reorientat europenii
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, creșterea prețului la combustibil și problemele de securitate influențeaza ...
-
„Manifestul" pro-Occident al Palantir îngrijorează criticii. Acuzații de "tehnofascism" pentru mega-compania lui Peter Thiel, apropiatul lui Musk și Trump
Manifestul Palantir a fost descris de critici drept „o amenințare existențiala pentru omenire, bazata pe inteligen ...
-
Peste o sută hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Prețurile variază de la sute de mii de euro la peste 10 milioane de euro
Peste 100 de hoteluri de pe litoralul romanesc au fost scoase la vanzare inainte de startul sezonului estival, pe fondul ...
-
Manevra PSD de a rămâne la butoane în Guvern: Secretarii de stat își vor da demisia „odată cu moțiunea de cenzură"
Vicepremierul Marian Neacșu a declarat joi, la Parlament, ca secretarii de stat PSD nu iși vor depune demisiile din mini ...
-
Cum să alegi un frigider inteligent - ce trebuie să știi despre tehnologia modernă
Astazi, tehnologia moderna transforma orice aspect al vieții cotidiene, inclusiv modul in care stocam și conservam alime ...
-
Chiar nu mai vede nimeni ce e fake?! Paradoxul de pe Wall Street - În plin război cu Iranul bursele marchează maxime istorice. Explicațiile reprezentantilor sistemului
Piețele financiare americane marcheaza noi maxime istorice, in ciuda tensiunilor globale dominate de conflictul dintre S ...
-
Premieră mondială: Marea Britanie interzice fumatul pe viață începând cu o întreagă generație
O țara europeana interzice fumatul și utilizarea țigarilor electronice. Masura vizeaza o importanta parte a populației. ...
-
Mircea Eliade - Profetism Românesc - Ortodoxia e Creștinismul autentic care dă un sens vieții
Mircea Eliade scria despre Profetismul Romanesc in 12 noiembrie 1927, dand definiția a ceea ce se ințelege cel mai exact ...
-
EARTH DAY: „România nu mai poate amâna!" - avertisment direct lansat la Palatul Parlamentului despre viitorul țării
București, 22 aprilie 2026 - Ziua Pamantului a fost marcata la București printr-un mesaj fara echivoc: timpul pentru ama ...
-
Expert pe energie - Cele 7 crize din spatele războiului din Iran
Blocajul prelungit al stramtorii Hormuz ar putea declanșa crize economice mondiale in lanț, pe langa petrol și prețul co ...
-
Prețurile pentru zboruri din Europa pe distanțe lungi au crescut cu peste 100 de dolari de pasager. Paris-New York crește cu 129 euro
Întreruperile aprovizionarii globale cu petrol din cauza razboiului din Iran au dus la o creștere a costului calat ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu