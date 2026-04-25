O femeie fără probleme de sănătate a fost eutanasiată în Elveția. Wendy Duffy a povestit de ce a cerut sinuciderea asistată nefiind bolnava în faza terminală
Postat la: 25.04.2026 |
Wendy Duffy, o mamă britanică sănătoasă, dar cu inima frântă, a murit la o clinică de sinucidere asistată din Elveția. Femeia, care nu avea probleme de sănătate, s-a declarat prea îndurerată pentru a mai trăi după moartea fiului ei și astfel a căutat o metodă considerată de mulți controversată de a-și încheia viața la 56 de ani.
Wendy Duffy și-a folosit economiile de o viață, de 10.000 de lire sterline, pentru a muri vineri, 24 aprilie, la „Clinica de sinucidere Pegasos" din Basel, într-un caz care a divizat puternic opinia în Marea Britanie. Wendy și-a relatat povestea emoționantă publicației Daily Mail miercuri, înainte de a lua un zbor dus spre Elveția. Ea a spus că a vrut să atragă atenția asupra „nedreptății" sistemului actual față de familia ei din Marea Britanie. Moartea ei, numită „sinucidere sănătoasă" de către Pegasos, a avut loc în ziua în care proiectul de lege privind adulții bolnavi în fază terminală (sfârșitul vieții) a eșuat, deoarece Camera Lorzilor a rămas fără timp pentru a dezbate întreaga legislație.
Ruedi Habegger, fondatorul Pegasos, a declarat vineri: „Pot confirma că Wendy Duffy, la propria cerere, a fost asistată să moară pe 24 aprilie și că procedura a fost finalizată fără incidente și în deplină conformitate cu dorințele sale. De asemenea, pot confirma că nici noi, nici vreunul dintre membrii personalului profesionist care i-a evaluat capacitatea mentală nu am avut vreo îndoială cu privire la intenția, înțelegerea și independența ei atât în gândire, cât și în acțiune. În termeni istorici, conform legislației engleze, cazul ei a fost un caz de 'sinucidere sănătoasă'."
Duffy, o fostă asistentă medicală din West Midlands, era într-o stare de sănătate bună și considerată sănătoasă mintal înainte de a muri. Aceasta își pierduse însă singurul copil, Marcus, în vârstă de 23 de ani, în circumstanțe șocante, acum patru ani. „Frumosul ei băiat" s-a înecat cu o roșie care i se blocase în trahee în timp ce mânca un sandviș, privându-i creierul de oxigen. Wendy a ales să moară purtând unul dintre tricourile lui. "Încă miroase a el", a spus ea. „Voi merge să ascult Lady Gaga și Bruno Mars cântând Die With A Smile", a adăugat ea, zâmbind în timp ce vorbea exclusiv pentru Daily Mail.
Femeia a insistat că decizia de a-și lua viața a fost una „fericită", deoarece „spiritul ei poate fi liber". „Va fi greu pentru toată lumea. Dar eu vreau să mor. Voi avea un zâmbet pe față când o voi face, așa că vă rog să fiți fericiți pentru mine. Viața mea, alegerea mea", a spus Wendy. „Mi-aș dori ca acest lucru să fie disponibil în Marea Britanie, atunci nu ar trebui să merg deloc în Elveția." Pegasos insistă că procesul de solicitare a morții în clinica lor este riguros. Un grup de experți, inclusiv psihiatri, i-a aprobat cererea după luni de evaluare și după ce au avut acces la dosarele medicale complete Ea insistase că „băiatul ei frumos", Marcus, ar fi înțeles decizia ei.
Wendy și-a dezvăluit planurile de a muri spunând că vrea să atragă atenția asupra „nedreptății" sistemului actual față de familia ei. „Aș putea să mă arunc de pe un pod de pe autostradă sau de pe un bloc turn, dar ar lăsa pe oricine m-ar găsi confruntându-se cu asta pentru tot restul vieții", a spus ea. Moartea lui Marcus, împreună cu faptul că Wendy, instruită medical, a încercat să-i facă resuscitare cardiopulmonară, a bântuit-o de atunci. Când a fost întrebată ce ar crede despre decizia ei de a muri în acest fel, Wendy a spus: „Cred că probabil ar spune 'Ia câinele ăla, mamă, dă-ți silința', dar în cele din urmă ar înțelege." Wendy a spus că a încercat deja să se sinucidă, dar a eșuat. Tentativa a lăsat-o conectată la un ventilator o perioadă, apoi și-a revenit.
Cele patru surori și cei doi frați ai ei știau de decizia ei de a merge în Elveția. Dar nu și-a informat familia despre termenul limită pentru propria lor protecție - dacă cineva ar călători cu ea sau ar ajuta-o în vreun fel la sinucidere, ar risca ancheta poliției, dacă nu chiar urmărirea penală, în Marea Britanie. Conform legislației elvețiene, este interzis să se profite de pe urma sinuciderii asistate, iar Pegasos este o organizație non-profit. Clienții acoperă costul medicamentelor, onorariile medicilor - plafonate astfel încât să nu poată câștiga mai mult decât ar câștiga într-un spital - și cheltuielile de înmormântare.
O parte din fonduri merge și către statul elvețian. Îngrijorarea crescândă cu privire la contribuabilii care cheltuiesc bani pentru „turismul morții" a dus la un acord între clinici și autorități, astfel încât acuzațiile poliției și ale medicului legist - de rutină în orice deces - să fie îndeplinite de clinici. Fondatorul Pegasos, Ruedi Habegger, a declarat pentru Daily Mail: „Există o linie roșie pe care nu o putem depăși, altfel nu este sinucidere asistată; ai putea numi-o chiar crimă."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu