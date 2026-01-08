Mașină înghițită de apele Jiului, șoferiță salvată la limită din râul înghețat

Un accident petrecut în plină noapte la Târgu Jiu s-a transformat într-o cursă contra timpului, după ce o femeie a ajuns cu autoturismul în râul Jiu. Intervenția rapidă a polițiștilor și salvatorilor a făcut diferența între viață și moarte.

Incidentul s-a produs în apropierea unei parcări din zona unui supermarket, unde șoferița, în vârstă de 55 de ani, ar fi pierdut controlul volanului în urma unei manevre greșite.

Mașina a părăsit carosabilul și a ajuns în albia râului, fiind rapid cuprinsă de apa extrem de rece.

Temperatura scăzută și curentul apei au transformat intervenția într-o situație de maxim risc.

Primii ajunși la fața locului, doi agenți ai Poliției Municipiului Târgu Jiu nu au așteptat sosirea echipajelor cu dotări de intervenție acvatică și au intrat direct în râu pentru a ajunge la autoturismul care se scufunda.

Cu sprijin din exterior, primit de la pompieri și salvamontiști, aceștia au reușit să deschidă portiera și să scoată victima, care nu mai putea reacționa din cauza frigului.

Femeia a fost preluată imediat de echipajele medicale și dusă la spital, unde medicii au constatat instalarea șocului hipotermic.

Starea sa este gravă, iar cadrele medicale continuă investigațiile și tratamentul de specialitate.

La operațiune au participat și specialiști din cadrul Salvamont Gorj, chemați pentru sprijin tehnic în extragerea victimei și securizarea zonei.

Acțiunea a fost coordonată în regim de urgență de structurile de ordine publică și de intervenție.

Poliția a deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și dacă au existat factori suplimentari care au contribuit la ieșirea mașinii de pe carosabil, potrivit Antena 3 CNN.