Urme de ADN uman au fost descoperite într-un meteorit vechi de 2 miliarde de ani - revine teoria panspermiei

Cercetătorii americani de la NASA au anunțat că au indicii serioase de a fi găsit suvițe ADN asemănătoare materialului genetic uman blocat într-un meteorit vechi de 2 miliarde de ani.

Nu este evident vorba despre contaminare cu ADN uman rezultată din manipularea rocii interstelare. Presupusul material genetic se află la interior, iar oamenii de știință au spus că deocamdată nu vor să facă afirmații hazardate și că explorarea meteoritului necesită studii suplimentare cu o tehnologie care să implice inclusiv Inteligența Artificială. Materialul supus cercetarii este mai degraba o proteină ancestrală.

Afirmația a aprins dezbateri masive, unii argumentând că indică originile extraterestre pentru umanitate, în timp ce oamenii de știință ripostează, insistând că nicio dovadă verificată nu sprijină descoperirea. Controversa a luat o viață proprie, alimentată de speculații și întrebări fără răspuns.

Experţii subliniază că au fost găsiţi meteoriţi care conţin molecule organice, dar nimic aproape de ADN-ul uman complet. Totuși, cazul a stârnit un nou interes pentru panspermie - ideea că ingredientele vieții ar fi venit din spațiu - și în posibilitatea ca începuturile noastre să fie mai cosmice decât ne-am imaginat. Fie că este o neînțelegere sau un mit, revendicarea forțează omenirea să se confrunte cu aceeași întrebare străveche: De unde am venit cu adevărat?