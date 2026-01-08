Impozitele vor crește din nou anul acesta - peste mărirea de la 1 ianuarie 2026 - de când intră platforma e-Proprietatea cu un nou sitem de calcul

O nouă creștere a impozitelor pe proprietate, deja mărite ca urmare a deciziei autorităților de la sfârșitul anului trecut, ar putea avea loc în anul 2026 prin implementarea e-Proprietatea, practic un nou sistem digital menit să centralizeze toate informațiile despre proprietățile imobiliare (apartamente, case, terenuri, construcții), facilitând impozitarea și gestionarea acestora într-un mod transparent, vizând eficientizarea colectării taxelor locale și digitalizarea proceselor legate de bunurile imobile.

Acest lucru ar urma să crească din nou impozitele pe proprietate, automat, suplimentar față de nivelul deja crescut de la 1 ianuarie 2026, deoarece formula de calcul a impozitelor prin e-Proprietatea va fi dictată de valoarea de piață a imobilelor și nu de cota forfetară care se aplică de la 1 ianuarie 2026. Schimbarea este legată de jalonul 237 din PNRR, prin care Comisia Europeană cere ca baza de impozitare să fie legată de valoarea de piață a imobilului, fără să impună însă un procent anume de impozitare, ci doar solicitând schimbarea formulei de calcul a sistemului.

În plus, prin Pachetul 2 de masuri fiscale promovat de Guvern la sfârșitul anului trecut, pe lângă majorarea impozitelor pe proprietate de la 1 ianuarie 2026, se reglementează formal sistemul e-Proprietate, un registru centralizat cu datele despre bunurile imobile din România, menit să eficientizeze colectarea taxelor și impozitelor. Momentan sistemul nu este operațional, însă e-Proprietatea ar putea intra în vigoare de anul acesta, moment care va atrage o nouă scumpire a impozitelor pe locuințe.