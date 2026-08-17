Donald Trump este tot mai aproape să elimine trecerea la ora de iarnă
Postat la: 14.08.2026 |
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un nou apel public pentru eliminarea schimbării bianuale a orei, solicitând Senatului să voteze proiectul de lege care stabilește ora de vară permanentă pe tot parcursul anului.
'Timp de mulți ani, marea majoritate a americanilor au cerut ca ora de vară să devină permanentă, dar nicio administrație nu a reușit să facă acest lucru în mod corespunzător, până acum. Sunt mândru să anunț că Camera Reprezentanților a adoptat proiectul de lege, iar acesta a ajuns acum la Senat pentru aprobare finală. Oamenii s-au săturat să fie nevoiți să-și schimbe ceasurile de două ori pe an. Este o prostie, un inconvenient și, în unele cazuri, foarte scump', a anunțat Trump pe Truth Social.
Donald J. Trump
@realDonaldTrump
For many years, the vast Majority of Americans have asked to make Daylight Saving Time permanent, but no Administration has been able to get it properly done, until now. I am proud to announce that the House of Representatives has passed the Bill, and it has now gone to the Senate for final approval. People are sick and tired of having to change their clocks twice a year. It is foolish, inconvenient and, in some cases, very costly. For Cities and States with Watchtowers, and hard to reach places, it costs Millions of Dollars. A recent case was made that it is also bad for your health in the anxiety it creates. Leading Medical, Crime, and Economic Studies have shown that ceasing the biannual time change, giving us one extra hour of natural sunlight in the evenings, will help Decrease Robbery and Murder Rates, Reduce Car Accidents (especially those involving Pedestrians!), Lower Risk for Cardiac Issues, Stroke, and Seasonal Depression, Make It Safer for Children to Walk Home from School, Increase Time with your Family, Strongly Support Extracurricular Activities, Be a Big Boost to Sports, Fitness, Tourism, Retail, and the Restaurant Industries (and more!), and Save Money on Energy Bills, because everyone will be enjoying an EXTRA HOUR OF DAYLIGHT. In other words, leave it as it is now, and never change again. This is an issue that Republicans, Dumocrats, and Independents can unite behind. I am asking Republican Senators to PASS THE SUNSHINE PROTECTION ACT, ASAP. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP
Proiectul Sunshine Protection Act
În iulie, proiectul de lege „Sunshine Protection Act", aprobat în Cameră cu 308 voturi pentru și 117 împotrivă, își propune să elimine schimbarea orei de două ori pe an și să extindă ora de vară pe durata tuturor celor 12 luni. Inițiativa urmează să fie dezbătută în Senat, unde este așteptată o opoziție fermă, scrie The Conversation.
Comunitatea științifică se împarte în două tabere
O analiză din 2024 arată că ora de vară permanentă ar face ca 87% din populația urbană să aibă parte de răsăritul soarelui după ora 8:00 dimineața în timpul iernii. Milioane de copii ar merge la școală pe întuneric, iar majoritatea angajaților ar începe munca înainte de răsărit.
Academia Americană de Medicină a Somnului se opune ferm orei de vară permanente, dar susține ora standard permanentă. Cercetătorii avertizează că lipsa luminii de dimineață dereglează ritmul circadian și provoacă efecte negative asupra sănătății, în special la adolescenți. Susținătorii orei de vară permanente invocă mai multă lumină seara, potențiale stimulente economice, reduceri ale criminalității și economii de energie, alături de eliminarea riscurilor de sănătate asociate tranziției bruște de primăvară/toamnă.
Ce vor americanii
Un sondaj din februarie 2026 arată că 64% dintre americani vor să renunțe la schimbarea orei, însă părerile sunt dezbinate privind alternativa: 43% preferă ora de vară permanentă, 28% ora standard, iar restul sunt indeciși. Statele Unite au mai experimentat ora de vară permanentă în 1973, în timpul crizei energetice. Experimentul, plănuit inițial pentru doi ani, a fost abandonat după doar o iarnă din cauza plângerilor legate de siguranța copiilor dimineața și a nemulțumirilor din agricultură și construcții.
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