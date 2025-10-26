Donald Trump l-a "șuntat" pe Xi Jinping ca la manual in privinta mineralelor rare. Apoi l-a felicitat pe liderul chinez că l-a infrant!
Postat la: 26.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Preşedintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei ţări asiatice, în contextul în care China a anunţat recent restricţii la exportul acestor resurse esenţiale in viitor.
Acordul comercial a fost semnat de Donald Trump şi de prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim, cu ocazia prezenţei preşedintelui american pentru summitul ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est), înaintea unei întâlniri cu preşedintele chinez Xi Jinping joi.
Prin acest acord, "Malaezia se angajează să se abţină de la a interzice sau a impune cote la exporturile de minerale critice spre Statele Unite, în timp ce Washingtonul acceptă oficializarea unei taxe vamale de 19% la produsele malaeziene". De asemenea, "Kuala Lumpur promite să accelereze dezvoltarea sectorului său de minerale critice în parteneriat cu companii americane, în special prin prelungirea licenţelor de exploatare pentru a creşte capacităţile de producţie."
Malaezia deţine circa 16,2 milioane de tone de rezerve neexploatate de minerale rare. "Trăim într-o lume în care deţinerea acestor minerale critice este esenţială pentru producţia, tehnologia şi economia noastre", a declarat reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, cu ocazia semnării acordului, subliniind: "Este crucial să cooperăm ca parteneri voluntari spre a garanta fluiditatea lanţurilor noastre de aprovizionare."
China, deţinătoare în prezent al unui cvasi-monopol al producerii acestor minerale, a anunţat la începutul lunii noi restricţii la exportul de tehnologii în domeniu, accentuând tensiunile comerciale ajunse la cote înalte după revenirea lui Trump la Casa Albă. Duminică, Trump a anunţat de asemenea că a semnat un protocol de acord neconstrângător cu Thailanda ce prevede măsuri vizând creşterea cooperării în comerţul cu minerale rare.
Pe de altă parte, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică că SUA au ajuns la un acord-cadru cu China pentru a evita impunerea unui tarif suplimentar de 100% asupra importurilor chineze. Trump urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârșitul săptămânii viitoare. Chiar inaintea intalnirii, Donald Trump l-a felicitat pe kiderul chinez pentru acest "acord cadru".
Anterior, reprezentantul chinez pentru comerț internațional, Li Chenggang, a declarat că SUA și China au ajuns la un „consens preliminar" cu privire la anumite aspecte în cadrul discuțiilor din Malaezia, potrivit presei chineze. Acordul cadru cu China prevede si un pact de neagresiune in privinta mineralelor rare in zona asiatica, o impartire a lumii comerciale si a pietelor pentru aceste materii prime. Practic, presa economica apreciaza ca politica lui Donald Trump a iestit triumfatoare chiar inaintea intalnirii cu Xi Jinping.
