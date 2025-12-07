Imagini spectaculoase din Hawaii cu erupția unui vulcan, surprinse de o cameră. Jeturile de lavă au atins zeci de metri

Vulcanul Kilauea, unul dintre cei mai activi de pe glob, a erupt sâmbătă în Parcul Național al vulcanilor din Insulele Hawai. Jeturi uriașe de lavă au fost aruncate în aer în urma erupției și au ajuns la aproximativ 30 de metri înălțime.

Erupția vulcanului a fost surprinsă de o cameră de filmat situată la distanță, care a reușit să înregistreze timp de 10 minute erupția.

În imagini, se vede cum un nor de cenușă și fântâni de lavă se ridică din conul vulcanic și acoperă camera, care mai filmează câteva secunde înainte ca transmisia să se întrerupă în timpul erupției.

Imaginile au fost oferite de US Geological Survey (USGS), care a transmis că au fost observate fântâni de lavă de până la 30 metri nălțime din Kilauea.

Kilauea este cel mai activ vulcan dintre cei 5 care alcătuiesc Insula Hawaii și unul dintre cei mai activi vulcani din lume. Vulcanul erupe constant din decembrie anul trecut.