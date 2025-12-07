Un studiu genetic schimbă complet istoria migrației umane: Descoperiri surprinzătoare despre drumul strămoșilor
Postat la: 07.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un studiu genetic arată că oamenii preistorici au ajuns în Sahul acum 60.000 de ani pe două rute distincte, rescriind teoriile despre popularea Australiei.
Oamenii timpurii au pășit pe supercontinentul preistoric Sahul, care includea actualele Australia, Tasmania și Noua Guinee, acum aproximativ 60.000 de ani, potrivit unui studiu genetic publicat în Science Advances, citat de NewScientist.
Cercetarea oferă cele mai solide dovezi de până acum că strămoșii noștri au folosit două rute separate de migrație, contrazicând dezbaterile vechi despre modul în care au reușit traversarea unor întinderi vaste de ocean deschis.
Cercetătorii de la Universitatea din Huddersfield, Marea Britanie, au analizat aproape 2.500 de genomuri aparținând australieniilor indigeni, locuitorilor din Papua Noua Guinee și populațiilor din Asia de Sud-Est și Pacificul de Vest.
Rezultatele indică faptul că oamenii au folosit două rute distincte pentru a ajunge în Sahul.
Prima a fost o rută sudică, care pornea de pe actualul continent asiatic, traversa regiunea Sunda (ce include astăzi Malaezia, Indonezia și insula Timor) și continua pe mare spre Australia.
A doua, considerată de cercetători drept mai bine susținută de dovezi, a fost ruta nordică, prin Filipine și Sulawesi, unde au fost descoperite recent unelte de piatră vechi de un milion de ani, realizate de specii umane străvechi.
Deși ambele trasee au fost utilizate, studiul sugerează că majoritatea migrațiilor timpurii au urmat ruta nordică.
Studiul confirmă scenariul în care oamenii au ajuns în Australia mult mai devreme, plasând primele populații din Sahul în urmă cu aproximativ 60.000 de ani, nu acum 45.000 de ani, așa cum sugerau estimările anterioare.
Studiul a scos la iveală indicii ale unei migrații inverse, inclusiv o semnătură genetică de 1.700 de ani din Noua Guinee, găsită într-un mormânt din epoca fierului în Sulawesi.
De asemenea, cercetătorii au găsit dovezi că grupurile maritime timpurii s-au extins rapid către est, atingând ceea ce sunt astăzi Insulele Solomon, la scurt timp după sosirea în Sahul.
Arheologii spun că aceste constatări se aliniază descoperirilor recente de artă rupestră veche în Sulawesi și urmelor culturale timpurii din nordul Australiei, toate indicând o mobilitate umană foarte timpurie în întreaga regiune.
Specialiștii afirmă că studiul schimbă semnificativ narațiunile actuale privind dispersia umană timpurie și oferă una dintre cele mai detaliate reconstrucții genetice ale migrației antice spre Australia realizate vreodată.
