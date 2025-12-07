Un plasture organic proiectat în Canada regenerează țesuturile umane și vindecă rănile fără cicatrici

Inginerii biomedicali canadieni de la Universitatea din Toronto au creat un „plasture inteligent" care stimulează celulele pielii adulte să se comporte precum celulele embrionare, declanșând o regenerare perfectă în loc de cicatrici.

Plasturele folosește semnale electrice și factori de creștere pentru a activa căile regenerative latente. Când îți tai pielea, corpul tău se grăbește să închidă rana cu țesut cicatrizat - rapid, dar imperfect. Acest plasture reprogramează acel răspuns, instruind celulele să reconstruiască structura originală a pielii, inclusiv foliculii de păr, glande sudoripare și pigmentarea naturală.

Revoluție medicală:

Victimele arse se vindecă fără să desfigureze cicatrici.

Inciziile chirurgicale dispar complet

Rănile cronice (ulcere diabetice) se regenerează complet

Potențial de reparare a suprafeței organelor

Plasturele contine electrozi microscopici ce livreaza impulsuri electrice precise care imita semnalele de dezvoltare de la dezvoltarea fetala. Combinat cu un hidrogel ce contine factori de crestere, creeaza un mediu in care celulele adulte "amintesc" cum sa construiesti tesut perfect.

Studiile clinice arată regenerarea completă a arsurilor de gradul trei în 8 săptămâni. Tehnologia s-ar putea extinde și la organele interne, permițând inimii și ficatului să repare daunele care necesită în prezent transplanturi.

Sursa: Institutul de Inginerie Biomedicală Universitatea din Toronto, Regenerare celulară 2025