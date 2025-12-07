Ce trebuie sa știi despre cum să cumperi proprietăți în România fără să plătești o căruță de bani la ANAF
Postat la: 07.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Achiziția unei proprietăți în România presupune o atenție sporită la riscurile fiscale. De exemplu, un aspect deosebit de important îl reprezintă gestionarea riscului valutar atunci când plata se face în euro. Încheierea antecontractelor de vânzare-cumpărare poate include clauze care să „înghețe" cursul valutar, protejând cumpărătorul de eventualele fluctuații semnificative între momentul semnării antecontractului și cel al contractului final.
De asemenea, este recomandată înscrierea antecontractului în Cartea funciară, pentru a proteja cumpărătorul de cazul în care proprietarul încheie mai multe contracte pentru același imobil, ceea ce ar fi putut duce la pierderi financiare semnificative. Această practică asigură protecție juridică, conferind prioritate cumpărătorului înscris în cartea funciară și clarificând dreptul de proprietate încă din faza antecontractului.
În cazul proprietăților aflate în indiviziune, cumpărătorii care doresc să partajeze bunul, trebuie să aibă în vedere că ieșirea din indiviziune implică respectarea unor condiții legale stricte. Pentru ca partajul să fie realizabil în natură, terenul sau construcția trebuie să fie ușor de partajat în natură și să respecte reglementările de urbanism și de construcție. Este necesară identificarea tuturor coproprietarilor și obținerea consimțământului acestora, iar în lipsa unei înțelegeri amiabile, partajul poate fi realizat doar prin instanță, conform prevederilor Codului civil privind indiviziunea și partajul proprietăților comune. Aceasta asigură că dreptul de proprietate este clar delimitat și poate fi folosit sau valorificat fără riscuri de litigii între coproprietari.
Un alt risc semnificativ îl reprezintă neregularitățile administrative și urbanistice. Verificarea autorizațiilor de construire, a conformității cu reglementările locale de urbanism și a situației cadastrale este esențială pentru a evita probleme precum demolări, lipsa racordării la utilități sau restricții de folosire a imobilului. În plus, un control amănunțit al cărții funciare, al ipotecilor, servituților și al altor sarcini asupra imobilului permite identificarea tuturor obligațiilor juridice și fiscale asociate, precum impozit pe venit, impozit pe profit, sau alte obligații raportate la ANAF.
În contextul noilor modificări legislative, verificarea actelor de proprietate și a situației juridice a imobilului reprezintă un pas esențial în orice tranzacție imobiliară. Aceasta presupune analiza titlului de proprietate, a contractelor anterioare și a înscrierilor din Cartea Funciară, pentru a confirma identitatea proprietarului și existența eventualelor sarcini, cum ar fi ipoteci, servituți sau litigii pendinte.
Este imperios necesar ca toate documentele să fie conforme cu legislația în vigoare, inclusiv Codul civil și Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare. De asemenea, trebuie verificată legalitatea autorizațiilor de construire, documentația urbanistică și situația fiscală a imobilului, inclusiv eventuale obligații către ANAF sau datorii restante, pentru a evita riscuri juridice și financiare.
De asemenea, o etapă esențială o constituie analiza contractelor dezvoltatorului: antecontracte, promisiuni de vânzare sau alte înțelegeri cu terți care pot afecta dreptul de proprietate. Este important să se identifice dacă imobilul face obiectul unor litigii, revendicări ale moștenitorilor sau dacă se află în indiviziune, caz în care este necesar consimțământul tuturor coproprietarilor pentru vânzare. De asemenea, se verifică respectarea prevederilor legale privind clauzele contractuale, penalitățile și condițiile suspensive, pentru a asigura siguranța tranzacției.
Extrasul de carte funciară și planul cadastral oferă informații critice privind suprafața, limitele și amplasamentul imobilului, ajutând la identificarea eventualelor suprapuneri sau lipsuri de acces. În plus, verificarea istoricului juridic al imobilului, inclusiv litigii anterioare sau procese pendinte, permite prevenirea unor probleme viitoare și confirmă că dezvoltatorul este titularul real al dreptului de proprietate, iar imobilul poate fi vândut fără restricții.
„Noile reglementări privind creșterea impozitelor și obligațiile fiscale impun o atenție sporită din partea proprietarilor și dezvoltatorilor imobiliari, ceea ce face esențială consultarea specializată pentru a se asigura respectarea tuturor obligațiilor legale, inclusiv cele privind creșterea de impozite, raportarea la ANAF și prevenirea litigiilor ulterioare", a declarat avocatul Radu Pavel, coordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.
În concluzie, Proiectul L213/2025, prin creșterea semnificativă a taxelor și impozitelor în special pentru clădiri, terenuri și autoturisme, va avea un impact major asupra pieței imobiliare, proprietarilor și companiilor. Modificările legislative subliniază necesitatea unei pregătiri juridice și fiscale solide, în special în ceea ce privește gestionarea corectă a proprietăților și respectarea obligațiilor față de ANAF.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ridicarea morților din morminte: O explorare științifică a inversării timpului în găurile negre
De-a lungul istoriei, textele religioase, precum Sfanta Biblie, au descris evenimente miraculoase - de la faptul ca Iisu ...
-
Un studiu genetic schimbă complet istoria migrației umane: Descoperiri surprinzătoare despre drumul strămoșilor
Un studiu genetic arata ca oamenii preistorici au ajuns in Sahul acum 60.000 de ani pe doua rute distincte, rescriind te ...
-
Impozitele pe case și mașini cresc din 2026: cine va plăti mai mult și cum se recalculează taxele
Începand cu anul 2026, Romania introduce noi norme de impozitare care vor afecta substanțial proprietațile reziden ...
-
Vaccinul care oprește cancerul înainte să apară și blochează metastazele - ce arată studiile și când ar putea ajunge la oameni
Un vaccin revoluționar pe baza de nanoparticule a prevenit mai multe tipuri de cancer la șoareci, blocand metastazele și ...
-
Detalii terifiante despre moartea milionarului în crypto Roman Novak şi a soţiei sale. Ce s-a întâmplat înainte de a fi descoperiţi, dezmembraţi, în Dubai
Ancheta privind dispariția și uciderea milionarului rus in criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna, a scos la su ...
-
Soarele nostru cel de toate zilele
Un tezaur din piese de aur descoperit in 1847 la Sarasau, langa Sighetu Marmației, vechi de peste 3.300 de ani, codifica ...
-
Un studiu scoate la iveală noi informații despre vaccinurile anti-Covid. Ce spune despre riscul de deces pe termen lung pentru vaccinați
Un studiu francez pe aproape 30 de milioane de persoane arata ca vaccinurile anti-Covid cu ARN mesager nu cresc mortalit ...
-
Descoperire uriașă în Gorj. Un angajat de la o firmă de salubritate a găsit un tezaur de pe vremea tracilor
Un amator pasionat de cautarea comorilor a descoperit intr-o padure de langa Targu Jiu patru brațari tracice de aur vech ...
-
Documentul care critică starea celor 2.013 baraje din România. Un număr mare sunt în prag de dezastru și nu au autorizații de funcționare
Situația critica a barajelor și digurilor din Romania, evidențiata de dezastrul de la Paltinu, arata ca infrastructura h ...
-
Românii se droghează la greu - Medic legist: Substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate şi fiecare doză e o potenţială bombă!
Explozia de substante cu efect psihoactiv schimba paradigma in ceea ce priveste consumul de droguri, spune medicul Gabri ...
-
Ce ascunde cazul Paltinu - Avertismentul unui fizician care dă fiori autorităților: "Suntem pe o pantă periculoasă!"
Situația critica din Prahova, unde peste 100.000 de oameni sunt fara apa potabila de o saptamana dupa golirea barajului ...
-
Tradiţii şi obiceiuri de Moş Nicolae, sfântul îndrăgit de copii
Pe 6 decembrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, episcop al Myrei, unul dintre cei mai importanti sfinti ai Cr ...
-
Obiectul misterios 3I/ATLAS pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre. Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă!
În ultimele saptamani, in intreaga lume au avut loc o serie de exerciții de aparare planetara la scara larga, ceea ...
-
Cum afli de Sărbători dacă prietenii tăi sunt adevărați iubitori de cafea
Sarbatorile sunt momentul perfect pentru a face cadouri inspirate, dar alegerea nu este intotdeauna simpla. Daca banuieș ...
-
Dosar penal pentru Daniel Cioabă: fiul său de 16 ani trăiește cu o fată de 14 ani. Ea ar avea deja un copil. E acuzat că ar fi înlesnit întreținerea de relații sexuale între doi minori
IPJ Sibiu a deschis un dosar penal pe numele lui Daniel Cioaba (regele romilor din Romania), fratele lui Dorin Cioaba (r ...
-
Descoperirea revoluționară care schimbă ce știam despre originea Pământului: Theia - 'sora' dispărută a Terrei, ne-a lăsat Luna drept 'moștenire'
O descoperire spectaculoasa zdruncina una dintre cele mai cunoscute teorii despre formarea Lunii: Pamantul nu a fost lov ...
-
5 caracteristici esențiale ale aragazului ideal pentru familii mari
Alegerea aragazului potrivit poate face diferența intre o experiența de gatit placuta și una frustranta, mai ales intr-o ...
-
Cum alegi grosimea potrivită pentru tabla de acoperiș - de la 2.5 mm la 5 mm
Alegerea grosimii potrivite pentru tabla de acoperiș este una dintre cele mai importante decizii atunci cand construieșt ...
-
Cum să combini stilul și funcționalitatea în designul bucătăriei tale? Inspiră-te de AICI!
Nu este suficient ca bucataria sa arate bine, ci trebuie sa fie și practica, facilitand astfel pregatirea meselor și uti ...
-
Rusia acuzată că a trimis copii ucraineni răpiți într-un lagăr din Coreea de Nord. Acolo au învățat „să distrugă cotropitorii japonezi"
Forțele ruse au rapit cel puțin doi copii ucraineni și i-au transferat intr-o tabara din Coreea de Nord, potrivit martur ...
-
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin. Ce este Novorossia
În plina negociere a unui acord de pace in Ucraina, Vladimir Putin arunca in aer intreg procesul și maximizeaza so ...
-
Momentul când un șofer din Oradea a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și alte două mașini. A ateriza lângă o stație GPL - VIDEO
Un șofer din Oradea a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și alte doua mașini punand in pericol viața mai multor pe ...
-
Liderii UE se așteaptă la trădare din partea SUA, arată o discuție divulgată de presă. „Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu tipii ăștia"
O convorbire telefonica intre liderii europeni arata adevaratul grad de ingrijorare a acestora fața de politica schimbat ...
-
Cauza morții misterioase a doctoriței Ștefania Szabo. Nu a făcut nici infarct, nici AVC de la epuizare
Lumea medicala din Buzau a fost șocata de vestea primita in dimineața zilei de 28 octombrie, conform careia Stefania Sza ...
-
Ce pași trebuie să urmezi când schimbi culoarea mașinii?
Te-ai saturat de culoarea actuala a mașinii tale? Simți ca nu te mai reprezinta sau vrei sa-i dai un aer mai personal? V ...
-
Filosoful francez Eric Sadin cere o „luptă la nivel de civilizație" împotriva inteligenței artificiale înainte de a fi prea târziu
Filosoful francez Eric Sadin a facut apel, intr-un discurs rostit la UNESCO, la o ‘lupta la nivel de civilizație' ...
-
Șeful NATO anunță România că trebuie să plătească: Țările membre vor fi obligate să furnizeze Ucrainei arme în valoare de 1 miliard de euro pe lună!
Anul viitor, țarile NATO vor fi obligate sa furnizeze Ucrainei arme in valoare de 1 miliard de euro pe luna, a anunțat s ...
-
Senatorul american Bernie Sanders: AI reprezintă o amenințare fără precedent. Congresul trebuie să acționeze acum! VIDEO
Inteligența artificiala și robotica vor transforma lumea. Vor aduce schimbari inimaginabile in economia noastra, politic ...
-
Românii au băgat spaima în spanioli. Folosesc metoda "Bucla libaneză" pentru a-i lăsa fără bani
Doi romani au fost arestați in centrul orașului Alicante dupa ce Poliția Naționala i-a prins chiar in momentul in care i ...
-
Austeritata Regimului BoloDan: Un val uriaș de falimente lovește mediul de afaceri. Creștere cu 46,5% într-o singură lună
Numarul dosarelor de insolventa depuse de firmele din Romania a crescut cu 46,5% in noiembrie, fata de acelasi interval ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu