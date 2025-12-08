Hainele pe care le purtăm ne îmbolnăvresc: Date înfricoșătoare de la oamenii de știință

Hainele pe care le purtăm ne pot îmbolnăvi. Mecanismul e simplu. Acestea conțin substanțe nocive, arată datele cercetărilor. Ftalații, compușii perfluoroalchilici și polifluoroalchilici (PFAS) sau metalele grele, precum cromul, sunt câteva dintre substanțele care se pot găsi în anumite articole de îmbrăcăminte. Pe termen lung pot dăuna sănătății prin alterarea sistemului endocrin și generarea de patologii grave.

Cercetătoarea Nuria Güil de la IS Global explică pentru EFE Salud că PFAS sunt o familie de peste 10.000 de compuși caracterizați printr-un lanț de carbon care îi face impermeabili. Aceștia sunt utilizați pe scară largă într-o „infinită" de materiale, inclusiv paltoane hidrofuge și îmbrăcăminte sport.

„Se acumulează în sânge și în unele organe timp de mulți ani. Unele pot rămâne până la 20 de ani. Se leagă de albumina din sânge și transportă substanțe în tot corpul nostru, având tendința de a se acumula, în special în ficat, rinichi și tiroidă", spune Güil. Și au fost asociate cu unele patologii precum hipertiroidismul sau hipotiroidismul, deoarece pătrund în mecanismele biologice ale reglării hormonale.

„De asemenea, este legat de anumite tipuri de cancer, iar aceștia sunt compuși care, de exemplu, traversează placenta în timpul sarcinii și, prin urmare, există o expunere în timpul vieții fetale, ceea ce poate altera programarea fetală. A fost puternic asociat cu o greutate mică la naștere la nou-născuți", explică cercetătorul ISGlobal.

Și există studii care leagă aceste substanțe chimice de un răspuns mai slab al sistemului imunitar, reducând eficacitatea vaccinurilor, dar și de boli legate de steatoza hepatică, cu creșterea colesterolului și a tensiunii arteriale.

Este adevărat, clarifică cercetătorul, că îmbrăcămintea nu este principala sau cea mai gravă sursă de expunere la toxine; aceasta se întâmplă prin alimente și aerul pe care îl respirăm. Contactul cu pielea este, de asemenea, un factor, dar o cremă care conține perturbatori endocrini nu este același lucru cu o jachetă care îi conține, de exemplu.

În același sens, profesorul de cercetare onorific al Institutului de Sănătate Carlos III, Argelia Castaño, citează un studiu al Universității din Granada privind toxinele din hainele pentru bebeluși, în special șosetele, care conțin urme de bisfenol-A și parabeni. Ambele produse sunt toxice și perturbă activitatea hormonală, provocând boli grave atât în ​​copilărie, cât și la vârsta adultă.

Mai exact, studiul a constatat prezența componentei plastice bisfenol-A și a parabenilor, concentrații care în cele mai ieftine articole de îmbrăcăminte au fost de maximum 3.736 nanograme de bisfenol-A per gram de șosetă, o cantitate de aproape 25 de ori mai mare decât cea găsită în restul.

Parabenii au fost găsiți în toate șosetele studiate, dar în concentrații medii mai mici decât bisfenolul-A. Acest conținut ridicat de toxine a făcut ca șosetele să conțină hormoni feminini și să antagonizeze hormonii masculini.

Studiul a remarcat că spectrul bolilor asociate cu expunerea la perturbatori endocrini este larg: tulburare de deficit de atenție cu hiperactivitate, tulburări genito-urinare, dezvoltare sexuală secundară prematură și obezitate la copii; în timp ce la adulți, acesta variază de la hipotiroidism la infertilitate, diabet și cancer.

În plus, Greenpeace a publicat în noiembrie anul trecut un raport despre un gigant asiatic al comerțului online, în care a analizat 56 de articole de îmbrăcăminte din opt țări într-un laborator independent.

Șapte jachete conțineau niveluri de PFAS de până la 3.300 de ori mai mari decât limita permisă pentru aceste substanțe chimice potențial cancerigene și dăunătoare. Paisprezece produse au depășit limitele pentru ftalați - care pot afecta fertilitatea și dezvoltarea copiilor - șase dintre acestea depășind limita cu un factor de 100 sau mai mult.

Castaño afirmă că există multe produse care conțin un amestec de substanțe care pot fi inofensive individual, deoarece sunt utilizate sub dozele maxime, dar care împreună cu altele sunt toxice.

„Comunitatea științifică avertizează că evaluările de risc nu pot fi făcute cu produse individuale, ci trebuie făcute cu amestecul de produse, care este ceea ce seamănă cel mai mult cu realitatea consumatorului", subliniază profesorul de la ISCIII.

Güil subliniază, de asemenea, că este adevărat că UE are reglementări mai stricte decât restul lumii și că una dintre probleme o reprezintă bunurile care provin de pe alte piețe, mai puțin reglementate, cum este cazul alimentelor și pesticidelor.

În opinia lor, este necesară îmbunătățirea etichetării și promovarea alternativelor fără substanțe chimice periculoase. Consumatorii, la rândul lor, își pot reduce expunerea la aceste tipuri de toxine din îmbrăcăminte și pot fi conștienți de situație „fără a recurge la alarmism".

Și mai presus de toate, subliniază faptul că hainele ar trebui spălate înainte de a fi purtate pentru prima dată, deoarece acest simplu act reduce riscul cu mai mult de jumătate prin eliminarea unora dintre acești contaminanți.

Profesorul ISCIII este de acord : „Dacă ar trebui să dau vreun sfat cetățenilor care folosesc aceste tipuri de țesături, ar fi ca atunci când cumpără haine, indiferent de proveniența acestora, să le spele înainte de a le folosi; este o măsură de precauție fundamentală care trebuie luată."

Dar ar trebui să încerce și să cumpere haine din materiale cât mai naturale, deoarece acest lucru reduce șansele ca acestea să fi fost supuse unor tratamente care ar putea fi toxice.

„Bumbacul organic sau lâna naturală sunt evident mult mai puțin susceptibile de a conține reziduuri de la tratamente toxice", adaugă Castaño. Totuși, clarifică ea, asta nu înseamnă că produsele lucrate manual sunt întotdeauna garantate a fi inofensive, mai ales din cauza coloranților pe care îi pot folosi.