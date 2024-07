După Kansas, alte patru state americane dau în judecată Pfizer pentru afirmațiile înșelătoare privind "vaccinul" COVID-19

Se apropie ziua judecății pentru gigantul farmaceutic Pfizer, acum că Kansas, Idaho și alte trei state care nu au fost încă nominalizate au dat în judecată compania pentru că i-a indus în eroare pe americani cu privire la "vaccinurile" sale cu coronavirus Wuhan (COVID-19) cu ARN modificat (ARNm).

Conduse de procurorul general din Kansas, Kris Kobach, acțiunile în justiție susțin că Pfizer a încălcat diverse legi ale statului - în Kansas se numește Legea privind protecția consumatorilor - susținând în mod fals că injecțiile sale COVID sunt "sigure și eficiente" împotriva virusului chinez.

Kobach susține că Pfizer a ascuns, suprimat și omis în mod intenționat fapte materiale cu privire la injecțiile sale chimice, care au fost introduse rapid pe piață prin intermediul operațiunii Warp Speed, ceea ce a dus la numeroase vătămări și decese. "Pfizer și-a comercializat vaccinul ca fiind sigur pentru femeile însărcinate", a spus Kobach într-o declarație.

"Cu toate acestea, în februarie 2021 (ei) dețineau rapoarte privind 458 de femei însărcinate care au primit vaccinul COVID-19 al Pfizer în timpul sarcinii. Mai mult de jumătate dintre femeile însărcinate au raportat un eveniment advers, iar mai mult de 10% au raportat un avort spontan." Peter Imanuelsen de la The Freedom Corner spune că toate aceste cinci procese sunt "vești uriașe". Acestea ar putea fi suficiente pentru a lovi cu adevărat puternic un gigant farmaceutic corporatist care, timp de decenii, a scăpat basma curată.

"Am început să observ ceva foarte ciudat cu statisticile privind rata natalității", scrie Imanuelsen. "Vedeți voi, la aproximativ 9 luni după ce injecțiile cu covid au fost lansate, am văzut o prăbușire masivă a ratei natalității". "Nu numai asta, dar am văzut că femeile care nu au primit injecția cu covid au fost suprareprezentate la naștere. Acest lucru m-a pus pe gânduri".

Suma record de 75 de miliarde de dolari obținută de Pfizer din vânzarea injecției COVID ar trebui returnată americanilor

Fiecare american merită o parte din cele 75 de miliarde de dolari încasate de Pfizer din vânzările injecțiilor sale COVID. Cel mai bine ar fi ca acești bani să fie recuperați de la Albert Bourla și de la slugile sale și, în schimb, să fie dați nouă, oamenilor, care am fost înșelați de Pfizer.

Amintiți-vă că Pfizer nu a efectuat niciodată niciun studiu clinic adevărat, așa cum pretindea. Puținele studii pe care Pfizer pretinde că le-a efectuat au fost operațiuni fictive "concepute, efectuate, analizate și scrise de angajații Pfizer", explică Imanuelsen. Unul dintre aceste studii fictive a fost publicat în New England Journal of Medicine (NEJM) în aprilie 2021. Acesta susținea că rezultatele preliminare nu au arătat probleme semnificative de siguranță în rândul femeilor însărcinate care au primit injecții pentru COVID.

Pierderile de sarcină observate nu au fost neobișnuite, a susținut același studiu, și probabil nici nu au fost un rezultat direct al injecțiilor. Aproape un an mai târziu, în februarie 2022, a fost publicat în revista Medicine un alt studiu care îl contrazicea pe primul. Acesta a constatat că "evenimentele adverse" ale injecțiilor cu COVID sunt deosebit de pronunțate la femeile însărcinate, care se confruntă cu un risc cu 17% mai mare în comparație cu populația generală.

În ciuda tuturor acestor lucruri, Pfizer a mințit publicul și în special femeile însărcinate, îndemnându-le să facă injecțiile deoarece s-a "dovedit" că sunt "sigure și eficiente". "Pfizer a îndemnat americanii să se vaccineze pentru a-i proteja pe cei dragi, indicând în mod clar o afirmație conform căreia vaccinul COVID-19 al Pfizer a oprit transmiterea", a declarat Kobach. "Pfizer a recunoscut ulterior că nici măcar nu a studiat vreodată transmiterea după ce beneficiarii primesc vaccinul."

Într-o declarație publică, Pfizer a afirmat că procesele nu au "niciun merit" și că societatea va "răspunde la proces în timp util". "Pfizer este profund angajat față de bunăstarea pacienților pe care îi deservește și nu are nicio prioritate mai mare decât asigurarea siguranței și eficacității tratamentelor și vaccinurilor sale", a mai spus Pfizer în apărarea sa.