Șeful AI de la Microsoft: "Doar ființele biologice pot avea conștiință reală. Este posibilă doar într-un creier viu. Conștiința artificială e periculoasă!"

Mustafa Suleyman, directorul diviziei de inteligenţă artificială a Microsoft, a declarat că doar fiinţele biologice pot avea conştiinţă, iar cercetările care urmăresc să demonstreze contrariul ar trebui oprite. Suleyman a explicat că există domeniile interzise cum ar fi chatboți erotici, pe care Microsoft nu îi va dezvolta niciodată.

"Nu cred că este un tip de muncă pe care oamenii ar trebui să o facă. Dacă pui întrebarea greşită, ajungi la răspunsul greşit. Este pur şi simplu o întrebare greşită", a spus Suleyman într-un interviu pentru CNBC, acordat la conferinţa AfroTech din Houston. El a subliniat că modelele de inteligenţă artificială pot imita comportamente şi emoţii umane, dar nu pot simţi durere, tristeţe sau plăcere în mod real.

"AI-ul nu se întristează când 'experimentează' durerea. Creează doar aparenţa unei experienţe, nu şi experienţa în sine", a explicat acesta. Suleyman a invocat teoria "naturalismului biologic" formulată de filosoful John Searle, potrivit căreia conştiinţa este posibilă doar prin procesele unui creier viu. "Oamenii au drepturi pentru că pot suferi şi au preferinţe care implică evitarea durerii. Modelele AI nu au aşa ceva. Ele doar simulează", a adăugat el. În cadrul turneului său de conferinţe, Suleyman avertizează publicul asupra riscurilor urmăririi "conştiinţei artificiale".

La evenimentul Paley International Council Summit din Silicon Valley, el a declarat că Microsoft nu va dezvolta chatboţi erotici, contrar deciziilor unor companii rivale precum OpenAI sau xAI. "Sunt domenii în care nu vom merge", a afirmat el. Suleyman s-a alăturat Microsoft în 2024, după ce compania a cumpărat startup-ul său Inflection AI pentru 650 de milioane de dolari. Anterior, el a cofondat DeepMind, achiziţionată de Google în 2014 pentru 400 de milioane de dolari. El a explicat că misiunea sa este să asigure independenţa Microsoft în dezvoltarea modelelor AI.

"Satya Nadella a vrut să ne asigurăm că putem antrena modele complet proprii, cu datele noastre, de la început până la implementare", a spus Suleyman. Declaraţiile sale vin pe fondul dezbaterilor tot mai intense despre inteligenţa artificială generală (AGI) şi despre cât de aproape sunt modelele actuale de o formă de gândire similară celei umane. Spre deosebire de alţi lideri din industrie, Suleyman susţine că AI-ul ar trebui construit "pentru oameni, nu ca o persoană". "Frica este sănătoasă, iar scepticismul este necesar. Nu avem nevoie de o accelerare fără limite", a concluzionat el.