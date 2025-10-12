Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma

Șeful Statului Major, generalul Vlad Gheorghiță, sfătuiește fiecare familie din România să aibă pregătită o rezervă pentru situații de urgență cu lantere, provizii și alte lucruri de strictă necesitate. De asemenea, Vlad Gheorghiță arată că și în România ar fi util un program de instruire a populației, astfel încât fiecare cetățean să știe să tragă cu arma și să fie pregătit în caz de urgență.

"Eu și familia mea avem. Cred că fiecare familie ar trebui să se gândească la asta. Chestiuni simple - o lanternă cu baterii în sertar, provizii în caz de pană de curent - fac parte din pregătirea pentru siguranța națională, fie că vorbim de cutremur sau inundații. Uitați-vă la ce se întâmplă în Constanța: toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți. Sunt multe state care au programe pentru pregătirea populației - Danemarca, Finlanda, de exemplu, au ghiduri puse la dispoziția oamenilor pentru a ști cum să reacționeze în situații de criză.

În România, dacă șeful apărării ar spune brusc „de mâine trebuie să aveți asta și asta", s-ar crea panică. În schimb, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență publică un ghid pe site, aproape nimeni nu-l citește. De aceea cred că trebuie să facem mai multă educație. Să mergem în școli, licee, universități și să pregătim tinerii pentru viitor. Educația și securitatea încep în familie. Afganii au un proverb frumos: dacă vrei o familie educată, trimite un bărbat la școală; dacă vrei o națiune educată, trimite o femeie la școală.", a declarat Șeful Statului Major, la Antena 3 CNN.

Generalul Vlad Gheorghiță a mai explicat că este nevoie de un program de pregătire a populației în România și își dorește un sistem ca în Israel, acolo unde fiecare cetățean participă la stagii de pregătire și au cunoștințe minime pentru a-și apăra familia. "Nu pot să vă dau o cifră exactă. Dar mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia. Da. Legea pe care am propus-o este un prim pas. Dar trebuie continuată prin programe de pregătire a tineretului și dezvoltarea capacităților necesare.", a mai explicat Gheorghiță.