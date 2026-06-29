Femeie însărcinată cu gemeni, decedată: familia acuză că a fost trimisă acasă, după ce medicii de la Maternitatea Giulești ar fi confundat septicemia cu un atac de panică
Postat la: 29.06.2026 |
O anchetă a fost deschisă după decesul unei femei de 36 de ani, însărcinată în 18 săptămâni cu gemeni, care a murit la scurt timp după ce fusese externată de la Maternitatea Giulești. Rudele susțin că starea gravidei a fost subestimată, iar medicii ar fi considerat că simptomele acesteia indicau un atac de panică, deși, potrivit familiei, femeia dezvoltase septicemie.
O sarcină obținută după un deceniu de încercări
Potrivit informațiilor disponibile, femeia încercase timp de aproximativ zece ani să devină mamă. După tratamente de fertilizare, aceasta a reușit să obțină o sarcină gemelară, însă cu risc ridicat. În jurul celei de-a cincea luni de sarcină au apărut complicații, iar gravida a fost internată timp de două săptămâni la Maternitatea Giulești.
Externată la scurt timp după intervenție
În timpul internării, femeia a fost supusă unei intervenții menite să ajute la menținerea sarcinii. La mai puțin de 24 de ore după procedură, aceasta a fost externată. La scurt timp după ce a ajuns acasă, au apărut dureri puternice și sângerări, motiv pentru care a fost transportată din nou la spital.
Familia reclamă un posibil caz de malpraxis
Rudele susțin că, deși femeia a rămas mai multe ore pe un pat de spital acuzând dureri, medicii ar fi apreciat că este vorba doar despre un atac de panică. Familia afirmă că starea acesteia s-a degradat rapid, iar ulterior a fost transferată la un alt spital, unde a decedat. Apropiații femeii susțin că aceasta ar fi avut deja septicemie în momentul în care a revenit la spital. Familia a anunțat că va depune o plângere penală și solicită efectuarea unei anchete pentru un posibil caz de malpraxis, cerând să fie stabilite responsabilitățile în cazul morții femeii și a celor doi copii pe care îi purta.
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