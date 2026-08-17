Polonia, sub atacul hacker-ilor. Au fost furate datele a 19 milioane de cetățeni

Securitatea cibernetică a Poloniei a suferit cea mai grea lovitură din istoria sa recentă, după ce datele medicale și personale a aproape 19 milioane de cetățeni au fost compromise în urma unui atac informatic de proporții. Breșa uriașă, care afectează practic jumătate din populația țării, a fost depistată la un important furnizor de software utilizat de mii de clinici și spitale.

Incidentul transformă intimitatea digitală a milioanelor de pacienți polonezi într-o vulnerabilitate publică, expunând detalii extrem de sensibile din sistemul de sănătate.

Rețete și consultații în mâinile infractorilor

Amploarea dezastrului administrativ se măsoară în numărul de instituții compromise. Aproximativ 12.000 de unități medicale din întreaga Polonie foloseau serviciile companiei de software care a devenit ținta hackerilor. Prin această poartă de acces, atacatorii au reușit să extragă o cantitate uriașă de informații confidențiale. Datele furate cuprind istoricul detaliat al consultațiilor medicale, rețetele prescrise de medici de-a lungul timpului și diverse alte documente interne folosite pentru monitorizarea pacienților.

Impactul nu este uniform, natura și volumul documentelor compromise variind considerabil de la o persoană la alta, în funcție de istoricul medical al fiecăruia. Pentru a gestiona panica generalizată și a oferi o soluție de avarie, autoritățile de la Varșovia au fost obligate să implementeze în regim de urgență un sistem digital prin care cetățenii să poată verifica dacă identitatea sau dosarul lor de sănătate au fost sustrase în timpul acestei operațiuni.

Un atac de proporții, dar fără legături geopolitice

Deși Polonia se află constant sub asediul hackerilor sprijiniți de state ostile, de această dată dinamica pare să fie complet diferită. Ministrul afacerilor digitale, Krzysztof Gawkowski, a subliniat caracterul excepțional al acestui incident în cadrul unei țări cu 37 de milioane de locuitori, dar a ținut să nuanțeze originea agresiunii:

„Nimic nu indică în prezent că avem de-a face cu un atac extern, provenit din Rusia sau din oricare alt stat".

Conform primelor evaluări logice făcute de anchetatori, în spatele acestei operațiuni nu se ascund interese geopolitice sau strategii de destabilizare militară, ci o simplă și cinică motivație financiară.

În ciuda presiunii imense exercitate de vulnerabilitatea a 19 milioane de dosare medicale, guvernul de la Varșovia a adoptat o poziție fermă. Ministrul Gawkowski a exclus categoric orice posibilitate de a plăti o răscumpărare financiară către gruparea de criminalitate cibernetică, promițând în schimb că structurile de securitate îi vor urmări „fără oprire" pe autorii atacului pentru a-i aduce în fața justiției.

Consecințele pe termen lung ale acestei scurgeri rămân însă o amenințare majoră, rețetele și datele personale putând fi folosite în viitor pentru escrocherii sau șantaj țintit.