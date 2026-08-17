Eurovision introduce o nouă regulă pentru țările aflate în război

Eurovision a anunțat, miercuri, că și-a modificat regulamentul, precizând că țara câștigătoare, care, conform tradiției, găzduiește următoarea ediție, nu va mai putea găzdui concursul în cazul în care se află în război.

„Regulamentul concursului prevede acum că postul de televiziune câștigător va fi automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situație geopolitică delicată sau orice altă situație afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului său sau a regiunii înconjurătoare", au transmis organizatorii Eurovision, potrivit Le Figaro. Aceștia au adăugat că „dacă este necesar, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) poate comanda o evaluare independentă a situației de securitate din regiune".

Prin urmare, dacă Israelul ar câștiga următoarea ediție, țara nu ar putea organiza concursul în anul următor pe teritoriul său din cauza conflictului din Gaza. Aceeași soartă ar fi rezervată și Ucrainei, aflată în război cu Rusia. Tocmai din acest motiv, în ciuda victoriei sale din 2022, Ucraina nu a organizat evenimentul în anul următor. Prin decizia EBU, ediția din 2023 a fost găzduită de Regatul Unit, la Liverpool.

Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria. Cântăreața Dara și-a condus țara spre victorie cu piesa „Bangaranga", care a obținut 516 de puncte. O dublă victorie, întrucât artista a câștigat atât voturile publicului, cât și pe cele ale juriului. Noam Bettan, reprezentantul Israelului, cu piesa sa „Michelle", s-a clasat pe locul al doilea cu 343 de puncte. Pe treapta a treia a podiumului s-a clasat România, cu 296 de puncte. În 2026, participarea Israelului a fost din nou controversată. Cinci țări au boicotat concursul. Spania, Irlanda, Țările de Jos, Slovenia și Islanda nu au trimis niciun reprezentant la Viena.