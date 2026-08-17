În plină criză energetică, exact când se oprește Centrala de la Cernavodă, marii consumatori Dacia și Ford repornesc producția

Postat la: 13.08.2026 |

În plină criză energetică, exact când se oprește Centrala de la Cernavodă, marii consumatori Dacia și Ford repornesc producția

Dacia și Ford Otosan se pregătesc să repornească activitatea uzinelor de la Mioveni și Craiova în jurul datelor de 19-25 august 2026, după o oprire temporară de două până la patru săptămâni. Această pauză a fost corelată cu lucrări anuale de mentenanță și a ajutat la reducerea consumului național de energie cu circa 200 MW în perioada de criză energetică. Repornirea producției la Dacia și Ford Otosan vine în contextul în care Unitatea 2 de la Cernavodă s-a închis și nu se știe când va fi redeschisă.

În normativul Transelectrica de limitare a consumului pe tranşe, „construcţii de maşini" figurează în tranşele 1 şi 2, alături de metalurgie şi siderurgie, în timp ce complexele comerciale apar abia în tranşa 4. Mioveni produce aproape 1.400 de maşini pe zi, iar Craiova circa 1.300, adică o valoare de piaţă de circa 70 mil. euro pe zi. O limitare de patru ore ar însemna 450 de vehicule şi circa 12 mil. euro pe seară - iar între 19 şi 25 august, cât timp Mioveni rămâne în remont, doar Craiova ar fi afectată.

 

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În plină criză energetică, exact când se oprește Centrala de la Cernavodă, marii consumatori Dacia și Ford repornesc producția

Postat la: 13.08.2026 |

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Dacia și Ford Otosan se pregătesc să repornească activitatea uzinelor de la Mioveni și Craiova în jurul datelor de 19-25 august 2026, după o oprire temporară de două până la patru săptămâni. Această pauză a fost corelată cu lucrări anuale de mentenanță și a ajutat la reducerea consumului național de energie cu circa 200 MW în perioada de criză energetică. Repornirea producției la Dacia și Ford Otosan vine în contextul în care Unitatea 2 de la Cernavodă s-a închis și nu se știe când va fi redeschisă.

În normativul Transelectrica de limitare a consumului pe tranşe, „construcţii de maşini" figurează în tranşele 1 şi 2, alături de metalurgie şi siderurgie, în timp ce complexele comerciale apar abia în tranşa 4. Mioveni produce aproape 1.400 de maşini pe zi, iar Craiova circa 1.300, adică o valoare de piaţă de circa 70 mil. euro pe zi. O limitare de patru ore ar însemna 450 de vehicule şi circa 12 mil. euro pe seară - iar între 19 şi 25 august, cât timp Mioveni rămâne în remont, doar Craiova ar fi afectată.

 

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albeni
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