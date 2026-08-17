Schimbări importante la Evaluarea Națională și Bacalaureat pentru anul viitor

Ministerul Educației propune schimbări importante în calendarele Evaluării Naționale și Bacalaureatului din 2027. Potrivit proiectelor lansate joi în consultare, probele scrise ale Bacalaureatului ar urma să aibă loc între 14 și 18 iunie, iar Evaluarea Națională între 22 și 25 iunie. Una dintre explicațiile ministerului pentru stabilirea acestor perioade este riscul temperaturilor extreme din timpul verii, care ar putea influența randamentul elevilor.

Cum ar urma să se desfășoare Bacalaureatul în 2027

Ministerul Educației a pus în consultare atât propunerile privind calendarele celor două examene naționale, cât și datele la care ar urma să fie organizate simulările. Instituția precizează că includerea acestora din urmă încă din această etapă are rolul de a oferi mai multă predictibilitate. În cazul Bacalaureatului 2027, probele de competențe sunt propuse pentru perioada 12-23 aprilie. Prima sesiune a probelor scrise ar urma să fie organizată între 14 și 18 iunie 2027. Conform calendarului aflat în consultare, rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, ar urma să fie afișate la 1 iulie.

Evaluarea Națională, programată la sfârșitul lunii iunie

Pentru absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2026-2027, MEC propune ca probele Evaluării Naționale să fie susținute în intervalul 22-25 iunie 2027. Calendarul nu este însă definitiv în această etapă, documentele fiind deocamdată supuse consultării.

Temperaturile extreme, unul dintre motivele luate în calcul de Ministerul Educației

MEC explică alegerea perioadelor propuse inclusiv prin necesitatea de a ține cont de evoluția temperaturilor din timpul verii spre valori extreme, condiții care pot afecta randamentul candidaților în timpul examenelor. Ministerul invocă și solicitările privind găsirea unei variante prin care elevii care au nevoie de diploma de Bacalaureat pentru înscrierea la facultate să se poată încadra în termene.

Un alt criteriu luat în calcul este distribuirea efortului atât pentru candidații care, pe lângă Bacalaureat, se pregătesc pentru admiterea în învățământul superior, cât și pentru profesorii care fac parte din mai multe comisii implicate în organizarea și desfășurarea examenelor.

Calendarele definitive vor fi aprobate prin ordin de ministru



După încheierea consultării, Ministerul Educației și Cercetării va analiza feedbackul primit. Documentele vor fi discutate și în cadrul Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului. Ulterior calendarele vor ajunge la forma finală și vor fi aprobate prin ordin de ministru.