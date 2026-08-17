Dosarul "Apartamente noi în Capital" - Mărturiile unei victime din dosar, care a achitat integral: "11 au fost vândute dublu și alte două de trei ori"

Polițiștii și procurorii au făcut miercuri, 12 august, 19 percheziții într-un dosar de înșelăciune. Aceleași apartamente dintr-un complex rezidențial nefinalizat din Sectorul 5 ar fi fost vândute mai multor beneficiari, fără ca aceștia să știe. Prejudiciul este estimat la 16 milioane de lei.

Unul dintre păgubiți a povestit pentru Digi24 cum a ajuns să nu se mute nici până acum într-un apartament pe care l-a achitat integral în urmă cu mai bine de 3 ani.

"Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericită acasă, urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata. Am contactat persoana, nu a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența", a povestit acesta.

Potrivit victimei în acest dosar, „11 apartamente au fost vândute dublu și alte două de trei ori."

Potrivit procurorilor, banii care au fost plătiți nu au rămas în conturile inițiale, au fost mutați în conturile diferitelor firme care stăteau în spatele acestei scheme, iar în final au fost scoși în numerar din bănci. Mai multe persoane implicate în dosar urmează să fie duse la audieri după finalizarea perchezițiilor.