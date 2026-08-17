Oamenii de știință spun că au rezolvat o parte din cea mai mare enigmă a Stonehenge-ului
Postat la: 13.08.2026 |
Rezolvarea misterului modului în care uriașele pietre de la Stonehenge-incluzând Altarul de 6,6 tone-au ajuns pe Câmpia Salisbury acum aproximativ 5.000 de ani rămâne o jonglerie constantă de teorii și studii. Acum avem o nouă opțiune în amestec, una care combină puterea curentului de gheață cu ingeniozitatea neolitică pentru a explica cum a ajuns piatra centrală de 13.000 de livre din gresie la peste 430 de mile de Scoția până în sud-vestul Londrei.
Într-un nou studiu publicat în Journal of Quaternary Science, cercetătorii admit că nu au dovedit în mod definitiv cum a ajuns piatra din Bazinul Orcadian din nord-estul Scoției în sud-vestul Angliei, probabil nu a fost doar prin curgerea gheții sau doar prin mâinile oamenilor neolitici. Ar fi putut fi ambele.
Echipa a scris că ratele de dispersie compatibile ar fi putut muta piatra aproximativ pe jumătate din distanța dintre Bazinul Orcadian și Stonehenge, sugerând că transportul glaciar „poate fi considerat o etapă intermediară în călătoria pietrei, dar singur nu poate explica amplasarea finală pe Câmpia Salisbury."
Chiar și acea teorie lasă întrebări suplimentare, așa cum admit autorii fără ezitare. Remy Veness, lector în glaciologie la Universitatea Sheffield Hallam și autor al noului studiu, a scris în The Conversation cum ar fi putut decurge procesul. Și ar fi necesitat o planificare serioasă.
Piatra Altar este cea mai mare și mai grea dintre pietrele albastre ale Stonehenge și se crede că a ajuns la Stonehenge cu aproximativ 2.000 de ani înaintea pietrelor mai mari și mai locale care formează arcele monumentului. La 13 de picioare lungime, totuși, nu este o glumă să o mutăm. Geologii sunt de acord că Piatra Altarului a fost formată din gresie provenită din sedimentele Lacului Orcadie, un lac antic, situat în ceea ce este acum nord-estul Scoției. Teoriile principale despre cum a ajuns piatra în Anglia includ transportul glaciar sau mutarea acesteia de către oamenii neolitici, fie pe uscat, fie pe mare.
Cercetătorii au combinat analiza provenienței nisipului cu modelarea fluxului de gheață pentru a cartografia posibilele căi de transport. Veness a scris că, la sfârșitul ultimei ere glaciare, masa glaciară era atât de groasă și răspândită încât curgea din Bazinul Orcadian ca un râu lent spre regiunea actualei Regat Unit, ridicând și transportând roci și resturi cu ea. Folosind un model pe care Veness l-a dezvoltat timp de cinci ani, cercetătorii au determinat că Altar Stone ar fi putut fi transportat acum aproximativ 12.000 de ani către Dogger Bank, un sit neolitic care acum se află sub Marea Nordului, la aproximativ 60 de mile de coasta de nord-est a Angliei. „Banca Dogger reprezenta un punct de înălțime topografică locală în cadrul regiunii Doggerland," a scris Veness, „bogată în dovezi arheologice."
Dar Dogger Bank a fost ultima oprire pe un „conveyor belt glaciar." Chiar dacă curentul de gheață a transportat Altar Stone până la Dogger Bank-pe care Veness a spus că ar fi arătat ca o combinație între un „șantier de demolare și un muzeu interesant de roci" acum 10.000 de ani-, acesta trebuia să parcurgă încă 250 de mile până la Stonehenge.
Pentru ca teoria să se mențină, avem o altă complicație. Doggerland a fost deasupra nivelului mării doar până acum aproximativ 8.000 de ani. Doggerland a fost odată un pod de pământ care conecta Europa și Marea Britanie, dar mările în creștere l-au transformat treptat într-o mică insulă înainte de a-l scufunda complet. De fapt, Doggerland a dispărut sub apele oceanului în creștere înainte de construcția Stonehenge, ceea ce înseamnă că Piatra Altar a trebuit să se mute din Doggerland într-un alt loc decât Câmpia Salisbury cu mulți ani înainte de a fi inclusă în Stonehenge.
Veness sugerează că oamenii neolitici din Britania au avut previziunea de a observa pământul care se scufundă și de a muta pietrele lor prețioase într-un nou loc. „Odată ce Altar Stone a fost mutat în siguranță pe coasta de est a Angliei, ideea că a fost mutat de oameni pe Salisbury Plain devine mai plauzibilă", a scris el, adăugând că Altar Stone trebuia să se deplaseze doar aproximativ aceeași distanță ca și celelalte pietre albastre ale Stonehenge, deși aceasta este totuși de 10 ori mai departe decât Sarsen Stones, care sunt mai mari și mai ușor de găsit local.
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