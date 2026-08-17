Evenimentul astronomic al anului 2026: cum au trăit milioanele de europeni eclipsa totală de Soare

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 a oferit un spectacol astronomic memorabil, transformând ziua în noapte și atrăgând milioane de privitori din întreaga Europă. Fenomenul rarisim a acoperit complet discul solar pe un traseu fascinant ce a străbătut Groenlanda, Islanda și o mare parte din nordul Spaniei, oferind condiții ideale de observare și imagini spectaculoase pentru pasionații de astronomie.

Spectacolul solar din Germania: un secerat magnific pe cerul serii

Germania nu s-a aflat pe traseul totalității, însă eclipsa parțială a fost suficient de profundă pentru a atrage numeroși oameni în spații deschise. În funcție de regiune, aproximativ 84%-90% din discul solar a fost acoperit. La Berlin și în Brandenburg, oamenii s-au adunat inclusiv pe Tempelhofer Feld, pe peroane și în alte puncte cu vizibilitate bună. Pe podul Oberbaumbrücke din Berlin, observatorii au urmărit fenomenul cu ochelari speciali înainte de apus, potrivit publicației Welt.

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Fenomenul a început în regiunile arctice, iar umbra Lunii a traversat apoi Groenlanda și Islanda înainte de a ajunge, peste Atlantic, în Peninsula Iberică. Groenlanda s-a numărat astfel printre puținele teritorii de unde discul Soarelui a fost acoperit complet. Punctul de maxim al eclipsei s-a aflat în Atlanticul de Nord, în apropierea Islandei, unde faza de totalitate a durat aproximativ două minute și 18 secunde.

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NASA a inclus eclipsa într-o amplă acțiune de informare și observație și a oferit publicului posibilitatea de a urmări evenimentul online. Agenția spațială americană indicase traseul totalității prin Groenlanda, Islanda, nordul Rusiei, Spania și o mică zonă din Portugalia.

În timpul totalității, blocarea discului solar permite observarea coroanei, atmosfera exterioară a Soarelui, care în condiții normale este dificil de studiat de la sol din cauza luminozității mult mai puternice a fotosferei. Pentru Europa continentală, eclipsa din 12 august a fost prima totală după cea din 1999. Spectacolul astronomic nu se încheie însă aici pentru Peninsula Iberică: o nouă eclipsă totală va traversa Spania la 2 august 2027.