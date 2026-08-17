Comisia Europeană spune că prețul cafelei poate exploda cu până la 332%
Postat la: 13.08.2026 |
Micul dejun al europenilor s-ar putea scumpi semnificativ dacă Uniunea Europeană va impune reguli mai severe privind pesticidele folosite de fermierii din afara spațiului comunitar. Produse consumate zilnic, precum cafeaua, citricele și fructele de pădure, ar putea înregistra creșteri de preț în magazine, în funcție de modul în care producătorii din țări terțe se vor alinia noilor cerințe ecologice.
În cel mai negru scenariu analizat de Comisia Europeană, în care fermierii din afara UE ar refuza să se adapteze normelor și nu ar mai putea exporta către Europa, prețul cafelei ar putea exploda cu până la 332%, iar cel al citricelor ar putea crește cu 82%. Experții Centrului Comun de Cercetare (JRC) subliniază însă că aceste cifre reprezintă doar o ipoteză extremă, iar dacă furnizorii externi își vor schimba metodele de producție, impactul asupra buzunarelor consumatorilor va fi minim.
O analiză realizată de cercetătorii Comisiei Europene arată care ar putea fi efectele economice ale unei propuneri prin care Uniunea Europeană vrea să reducă la nivel tehnic zero limitele maxime admise pentru reziduurile anumitor pesticide interzise în UE, dar care sunt încă utilizate în unele țări din afara blocului comunitar. Studiul a fost publicat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) la 11 august 2026. Măsura ar putea avea efecte asupra unor produse care ajung frecvent pe mesele europenilor, inclusiv cafea, citrice și fructe de pădure.
Scenariul extrem: reducerea importurilor agricole cu 41% și explozia prețurilor
Potrivit analizei JRC, în scenariul-limită în care producătorii din țările terțe nu își modifică practicile și comerțul cu produsele afectate este oprit, importurile agricole totale ale UE ar scădea cu 41%. În același scenariu, producția agricolă europeană ar crește pentru a compensa parțial reducerea importurilor, iar prețurile pentru consumatori ar crește.
Pentru anumite produse, efectele pot fi considerabile. În scenariul respectiv, prețul cafelei ar putea crește cu până la 332%, în timp ce prețurile citricelor ar putea crește cu până la 82%. Acesta este însă scenariul cel mai nefavorabil analizat de cercetători și nu reprezintă o prognoză privind prețurile care vor fi plătite efectiv de consumatori.
Adaptarea producătorilor externi poate limita majorarea prețurilor
Studiul analizează trei scenarii, în funcție de măsura în care producătorii din afara UE își modifică metodele de producție pentru a respecta noile limite. În cazul în care producătorii se adaptează, scăderea importurilor este mult mai mică. În funcție de costurile adaptării și de utilizarea substanțelor vizate, reducerea importurilor agricole ale UE ar putea fi de aproximativ 8% sau chiar 0,4%, față de 41% în scenariul în care fluxurile comerciale afectate s-ar opri complet. Și efectul asupra prețurilor este diferit. Comisia Europeană arată că majorările pot fi importante în scenariul fără adaptare, dar devin mici atunci când producătorii din țările terțe își schimbă practicile.
Zeci de țări și sute de produse agricole vizate de noile restricții
Cercetătorii JRC au identificat 18 substanțe active care ar putea intra sub incidența unei asemenea măsuri. Acestea afectează, potrivit analizei, 235 de produse agricole provenite din 86 de țări. Comisia nu a stabilit însă definitiv ce substanțe vor fi incluse în eventualele măsuri. Potrivit informațiilor prezentate în analiza citată de Politico, deciziile urmează să fie luate de la caz la caz și să țină cont de evaluări ale impactului. Studiul JRC precizează, de asemenea, că rezultatele reprezintă un interval de scenarii posibile și nu o prognoză exactă a evoluției pieței. Cercetătorii subliniază că efectele diferă semnificativ în funcție de substanță, produs și țara exportatoare.
Miza normelor europene: stoparea pesticidelor periculoase pe piața UE
Propunerea urmărește ca anumite pesticide considerate deosebit de periculoase și interzise pentru utilizare în Uniunea Europeană să nu reintre pe piața europeană prin intermediul produselor importate. În prezent, limitele maxime de reziduuri sunt stabilite astfel încât produsele alimentare să poată fi consumate în condiții considerate sigure pentru sănătatea umană. Noua abordare ar presupune reducerea limitelor pentru anumite substanțe până la limita tehnică de cuantificare, ceea ce ar însemna practic că reziduurile nu ar mai putea fi detectate peste acel prag. Comisia susține că măsura urmărește să împiedice revenirea pe piața europeană a unor substanțe pe care UE le-a interzis.
Creșterea producției interne și scumpirea furajelor pentru zootehnie
Reducerea importurilor ar putea fi compensată parțial de producția din interiorul Uniunii Europene. Analiza JRC arată că producția agricolă europeană ar crește în urma reducerii importurilor, în timp ce sectorul zootehnic ar fi afectat de costuri mai mari pentru furaje. Efectele nu ar fi însă aceleași pentru toate produsele și toate statele membre. Rezultatul depinde de capacitatea producătorilor de a crește producția și de costurile asociate acestei adaptări. Într-o analiză punctuală dedicată substanței active cyproconazole, cercetătorii au constatat că există alternative autorizate în UE, însă utilizarea acestora ar putea majora costurile de producție cu 20-40%.
Nemulțumirile fermierilor din America, Africa și Asia
Noile reguli sunt urmărite cu atenție de producătorii agricoli din afara UE, în special de cei care exportă fructe și alte produse către piața europeană. Producătorii susțin că adaptarea la standardele europene ar putea presupune costuri suplimentare și că, în anumite regiuni, condițiile climatice și dăunătorii sunt diferiți de cei din Europa.
Printre sectoarele care au ridicat astfel de probleme se numără producătorii de fructe de pădure din Maroc, producătorii de struguri din Africa de Sud, sectorul cerealelor și leguminoaselor din Canada, producătorii de pepeni din Honduras și producătorii agricoli din Brazilia și Statele Unite. Pentru consumator, efectul ar putea fi resimțit prin disponibilitatea și prețul unor produse importate.
Ce înseamnă noile reguli pentru rafturile magazinelor din România
Cercetătorii europeni nu estimează o singură creștere generală a prețurilor. Rezultatele diferă în funcție de scenariul analizat. În scenariul în care producătorii din țările terțe nu se adaptează, efectele asupra prețurilor sunt importante. Dacă aceștia găsesc metode alternative de producție și renunță la substanțele vizate, impactul asupra prețurilor este mult mai redus.
JRC precizează că studiul nu este o evaluare de impact completă, deoarece nu include dimensiunile de mediu și sociale și se confruntă cu lipsa unor date privind utilizarea anumitor substanțe și costurile de înlocuire a acestora. Rezultatele trebuie, prin urmare, privite ca o gamă de efecte posibile.
Pentru români, produsele importate care ar putea fi afectate includ în special categorii precum cafeaua, citricele și anumite fructe care nu sunt produse în cantități suficiente în România și în Uniunea Europeană. Impactul efectiv asupra prețurilor din magazine va depinde de forma finală a regulilor, de produsele și pesticidele incluse și de modul în care furnizorii din afara UE se vor adapta.
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