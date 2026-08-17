Mario De Mezzo, declarații după inculparea în dosarul cimitirului: „S-a tăiat coșciugul cu drujba în fața unei familii îndurerate"

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, anunță că a fost inculpat într-un dosar privind concesiunea unui cimitir. De Mezzo mai explică că dosarul are legătură cu decizia Consiliului Local de reziliere a contractului de concesiune. Edilul afirmă că își menține deciziile și că va continua demersurile pentru ca administrarea cimitirului să revină municipalității.

„Astăzi mi s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat în dosarul cu cimitirul funerar. Este corect să vă spun eu acest lucru, dumneavoastră, slătinenilor onești, care m-ați votat, care ați avut încredere în mine și care mă susțineți în lupta cu corupția din Slatina", a declarat Mario De Mezzo într-un mesaj video postat pe Facebook.

Primarul susține că dosarul are legătură cu momentul în care a mers, împreună cu comisia care monitorizează și evaluează activitatea cimitirului, pentru a comunica firmei hotărârea Consiliului Local privind rezilierea contractului de concesiune și evacuarea.

De Mezzo afirmă că a fost acuzat de violarea sediului profesional, însă susține că imobilul în care își desfășura activitatea operatorul aparține Primăriei Slatina și că, potrivit contractului de concesiune, municipalitatea avea dreptul să inspecteze bunurile concesionate.

„În calitatea mea de primar, am dreptul oricând să inspectez această clădire. Nu există conceptul acesta de violare de sediu profesional în calitatea mea de primar în relație cu o clădire care aparține Primăriei Slatina", a afirmat edilul.

Primarul a invocat și o hotărâre a Judecătoriei Craiova, despre care spune că ar confirma că actul administrativ privind încetarea concesiunii produce efecte după publicare sau comunicare și că ocuparea imobilului după încetarea contractului reprezenta o deținere fără titlu juridic valabil.

De Mezzo critică modul în care procurorul ar fi desfășurat ancheta și acuză existența unor influențe politice în acest caz, făcând referire la PSD.

De Mezzo spune că la Strehareți s-a tăiat coșciugul cu drujba în fața unei familii îndurerate și i s-a zis „acum intră în groapă, băgați-l"

Edilul leagă demersurile sale privind cimitirul de mai multe sesizări primite de la locuitorii orașului. El afirmă că a întâlnit situații pe care le consideră abuzive și susține că scopul său este să readucă administrarea cimitirului în patrimoniul municipiului.

„Pentru astfel de cazuri, pentru familia care mi-a spus că acest fost pușcăriaș a scos drujba și a tăiat coșciugul în fața lor și a zis «acum intră în groapă, băgați-l», pentru toate abuzurile, pentru toate jafurile, pentru toate reclamațiile și plângerile cu lacrimi pe care Slatina mi le-a făcut, voi continua această luptă", a declarat De Mezzo.

Primarul Slatinei susține că, dacă ar putea reveni în timp și ar ști că deciziile sale vor duce la punerea sa sub acuzare, ar proceda în același mod.

„Slatina, dacă aș putea să dau timpul înapoi, știind că voi ajunge aici, aș lua aceleași decizii. Pentru că lupta mea pentru Slatina e mai mare decât sunt eu", a spus edilul.

De Mezzo a afirmat că nu intenționează să renunțe la demersurile privind cimitirul și că obiectivul său este ca acesta să revină în patrimoniul municipiului și să fie administrat în interesul locuitorilor.