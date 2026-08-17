Situație critică pentru marinarii de pe USS Abraham Lincoln. Multiple tentative de aruncare peste bord din cauza condițiilor de pe navă. "Speră să nu se trezească mâine"

Familiile militarilor și membrii Congresului trag un semnal de alarmă cu privire la intensificarea crizei de sănătate mintală de la bordul USS Abraham Lincoln, în timp ce cei 5.000 de marinari și pușcași marini ai săi se confruntă cu o desfășurare record pe mare legată de războiul cu Iranul.

Două publicații militare de specialitate de renume, Navy Times și Stars and Stripes, relatează că au existat multiple încercări din partea marinarilor de a sări peste bord, din cauza condițiilor precare și a stresului mental. Echipajul se află în a noua lună pe mare și a petrecut 250 de zile consecutiv fără a acosta - un record pentru un portavion în timpurile moderne.

Familiile îngrijorate și-au exprimat anxietatea legată de cei dragi aflați la bordul Lincoln la o întâlnire cu liderii marinei din San Diego, joia trecută, a relatat Stars and Stripes. O soție a unui militar a spus că acesta i-a trimis un mesaj în ziua respectivă spunându-i „speră să nu se trezească mâine".

Îngrijorările familiilor au fost exprimate direct conducerii marinei, reprezentate la primărie de secretarul interimar al marinei, Hung Cao, și de alți oficiali de rang înalt.

O femeie prezentă la întâlnire i-a spus lui Cao că marina „a încălcat încrederea dintre noi și conducere", a relatat ziarul.

Navy Times a oferit detalii despre tentativele de suicid dejucate la bordul portavionului în timpul desfășurării actuale. Annabelle Loma a declarat publicației că soțul ei a încercat să sară peste bord după ce perioada sa pe mare a fost prelungită.

„Este speriat. Crede că va fi eliberat din serviciu cu onoruri și, doar pentru că a fost epuizat, cariera sa de 13 ani este ruinată, pur și simplu", a spus ea.

Ziarul a citat-o ​​pe soția unui alt marinar, al cărui soț a fost implicat într-un incident separat la bordul Lincoln, în care a împiedicat un coleg de echipaj să sară peste bord.

Mike Levin, un membru democrat al Congresului din California, a tras un semnal de alarmă cu privire la condițiile de la bordul navei de război, aflată în a cincea lună de operațiuni de luptă împotriva Iranului. El a descris situația echipajului astfel: „dușuri mucegăite, toalete stricate, rufe nefolosite săptămâni întregi, perioade lungi fără apă caldă, o masă care se reducea la o jumătate de cană de orez și două tortilla. Fără săpun, deodorant sau pastă de dinți".

Jason Crow, un membru democrat al Congresului din Colorado, fost ranger al armatei care a servit în Afganistan și Irak, a avertizat că presiunea asupra militarilor și familiilor lor de pe Lincoln „crește săptămână de săptămână".

Criza actuală a durat luni de zile. Nava de război a plecat din San Diego pe 21 noiembrie și era inițial destinată Pacificului, dar a fost redirecționată către Orientul Mijlociu odată cu începerea războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

De atunci, a dezvăluit MS Now, echipajul de peste 5.000 de persoane a petrecut doar două zile pe uscat, în Guam în decembrie și în Oman în iulie. Desfășurarea urma să se încheie în mai, dar a fost prelungită de câteva ori pe fondul războiului în desfășurare.

În aprilie, a existat o avalanșă de critici publice cu privire la condițiile dificile de la bordul portavionului. Au apărut fotografii cu alimente de calitate slabă și raționalizate și au existat rapoarte despre lipsuri de apă, dușuri mucegăite și mașini de spălat defecte.

Pete Hegseth, secretarul apărării, a respins relatările drept „mai multe știri false".

Levin a răspuns la remarca lui Hegseth săptămâna aceasta. El a spus: „Acești bărbați și femei s-au înrolat pentru a-și servi țara. Minimul pe care țara lor le-l datorează este apă caldă, o toaletă funcțională și o masă adevărată. Hegseth nici măcar nu se descurcă cu asta și are tupeul să se uite în ochii celor din familiile lor și să-i numească mincinoși."

The Guardian a contactat marina americană pentru a primi răspunsul la rapoartele privind tentativele de sărituri peste bord. După publicarea acestui articol, un oficial al marinei a răspuns, spunând că este conștient de faptul că „misiunile extinse pun o presiune semnificativă asupra membrilor serviciului nostru și a familiilor acestora și suntem recunoscători pentru rezistența și sacrificiile pe care le fac".

Oficialul a spus că sănătatea și bunăstarea fiecărui marinar Lincoln este o prioritate: „Pe baza informațiilor disponibile comandamentului, nu am identificat o creștere a ideației suicidare sau a tentativelor de suicid raportate la bordul navei."

Profesioniști religioși, medicali și din domeniul sănătății mintale au fost disponibili ca parte a unei „rețele cuprinzătoare de sprijin" care includea „consilieri și capelani pentru rezistența misiunilor la bord". Oficialul a recunoscut că războiul a perturbat centrele tradiționale de aprovizionare, dar a adăugat că „rapoartele actuale de pe navă confirmă accesul continuu la apă curată, aer condiționat funcțional și opțiuni de mese sănătoase".

Provocările legate de sănătatea mintală cu care se confruntă personalul activ al marinei americane sunt bine cunoscute. Un studiu de anul trecut a analizat factorii de stres unici cu care se confruntă marinarii în misiuni și a constatat că cei mai frecvenți includ zgomote puternice, lipsa odihnei și asistență medicală mintală și fizică inadecvată.

Cercetătorii au efectuat un sondaj în rândul marinarilor desfășurați și au constatat că aproape jumătate s-au plâns că nu primesc ajutor adecvat pentru a face față stresului pe mare. Studiul a concluzionat că, „având în vedere ratele ridicate de sinucidere militară, inclusiv în cadrul marinei, sunt necesare urgent eforturi pentru îmbunătățirea accesului la asistență medicală pe nave".