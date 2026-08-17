Inteligența artificială cere tot mai multă energie. Un proiect din SUA ar putea ajunge la emisii cât o țară întreagă

Infrastructura pentru inteligența artificială începe să aibă și un cost energetic uriaș. În Texas, Amazon Web Services dezvoltă un centru de date de mari dimensiuni, iar energia necesară pentru funcționarea lui ar urma să vină dintr-o centrală pe gaz construită special pentru acest proiect.

Unitatea este planificată în comitatul Pecos și ar urma să folosească 35 de turbine. Împreună, acestea ar putea furniza până la 7,65 gigawați de energie pentru centrul de date.

Problema este cantitatea de dioxid de carbon care ar putea rezulta. Potrivit informațiilor citate de The New York Times, instalația ar putea ajunge la aproximativ 33 de milioane de tone de CO2 pe an, scrie The Verge.

Dacă această estimare se confirmă, proiectul ar putea deveni cea mai mare sursă individuală de emisii din Statele Unite. Volumul este comparabil cu emisiile produse de țări întregi, printre exemplele menționate fiind Elveția, Irlanda și Bulgaria.

Investiția pune presiune pe propriile obiective climatice ale Amazon

Noul centru de date apare într-un moment dificil pentru strategia de mediu a companiei. Amazon și-a propus anterior să ajungă la emisii nete zero până în 2040, însă dezvoltarea accelerată a infrastructurii pentru AI crește puternic necesarul de energie.

Purtătoarea de cuvânt a companiei, Margaret Callahan, a declarat pentru The New York Times că situația globală este diferită față de perioada în care Amazon a cofondat angajamentul climatic.

Presiunea există deja și fără noua unitate din Texas. Amazon a raportat pentru 2025 o creștere de 34% a emisiilor totale, cel mai mare avans menționat până acum.