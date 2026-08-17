Frații Tate vorbesc de răcnete demonice în toiul nopții în penitenciar
Postat la: 12.08.2026 |
Frații Tate au început să se plângă de condițiile din penitenciare. Unul dintre aceștia a vorbit despre „răcnetele demonice" din închisoare și despre amenințările primite.
Andrew Tate (39 de ani) și Tristan Tate (38 de ani) au fost arestați la Miami pe 18 iulie, în urma unei cereri de extrădare din partea Marii Britanii, unde sunt acuzați de viol, agresiune și facilitarea traficului de ființe umane pentru exploatare sexuală. De la acea dată, ei sunt deținuți la Miami în închisoarea Centrul Federal de Detenție (Federal Detention Center - FDC).
Foștii practicanți de kickbox, care au dublă cetățenie, americană și britanică, își susțin nevinovăția, iar avocații lor au cerut vineri să fie eliberați pe cauțiune în așteptarea soluționării procesului privind extrădarea, care ar putea dura mai multe luni.
Aceiași avocați reclamă că cei doi frați sunt deținuți în condiții dure de izolare în închisoare. Andrew Tate - un misogin asumat și cu un număr mare de urmăritori în mediul online unde-și manifestă opiniile despre masculinitate - a scris pe rețeaua socială X, în postări ulterioare încarcerării sale, că a fost forțat să bea apă murdară care l-a îmbolnăvit, nu a putut dormi noaptea din cauza deținuților care țipau în celulele vecine și că i s-a refuzat o oră zilnică de exerciții fizice.
Procurorii din cadrul Biroul Procurorului SUA din Miami afirmă într-un document transmis instanței pe 10 august că frații Tate sunt ținuți pentru propria lor siguranță într-o unitate specială a închisorii unde deținuții sunt separați de populația generală.
„Deși FDC Miami nu este un Marriott, condițiile de detenție ale fraților Tate sunt rezonabile, constituționale și la discreția BOP", notează procurorii. De asemenea, un purtător de cuvânt al BOP a afirmat că testul anual a confirmat că apa din acel centru de detenție este potabilă.
Acolo se află 1.430 de deținuți, dintre care 450 de migranți ilegali pentru care nu au fost încheiate procedurile de expulzare, ceilalți fiind în principal arestați preventiv în așteptarea procesului.
Potrivit avocaților fraților Tate, paturile repartizate acestora sunt mai scurte decât înălțimea lor și nu au perne. Avocații au mai reclamat că celor doi frați nu li s-a permis să iasă din celule în 11 din primele 15 zile petrecute în închisoare.
„Unde sunt drepturile cetățenilor americani?", a scris Andrew Tate într-o postare pe platforma X, pe 28 iulie.
Regulamentul BOP pentru deținuții închisorii din Miami menționează că aceștia au dreptul la o „perioadă regulată de exerciții fizice", iar procurorii afirmă că fraților Tate li s-a permis „aproape zilnic" să iasă din celule mai multe ore, pentru recreere și întâlniri cu avocații lor.
Frământările fraților Tate, din închisoare
Întrebat de presă pe 27 iulie cum a reușit Andrew Tate să posteze pe internet din spatele gratiilor, un avocat al apărării, Joseph McBride, a răspuns: „Revine echipei noastre să discute modul în care el își transmite mesajul în exterior, dar ne bucurăm că a reușit să-l transmită".
Într-o altă postare tot pe X, Andrew Tate a spus pe 26 iulie că a avut probleme digestive după ce a fost nevoit să bea apă caldă de la un robinet de duș „maro și murdar". Câteva zile mai târziu, adaugă el, a fost trezit în mijlocul nopții de către deținuți care strigau amenințări cu moartea și ulterior a auzit un „răcnet demonic" dintr-o celulă vecină.
„Nu am reușit să dorm și era prea întuneric pentru a putea citi, așa că am numărat cărămizile de pe perete", a notat Andrew Tate într-o postare pe 31 iulie pe aceeași rețea de socializare.
Penitenciarul a respins cererile fraților Tate de a fi mutați în altă parte, au declarat avocații lor, în timp ce procurorii afirmă că au în detenție condiții adecvate pentru dormit, mâncare și acces la apă, precum și posibilitatea de a solicita provizii suplimentare.
Responsabilii penitenciarului au confirmat o problemă de furnizare a apei pe 1 iulie, care a fost remediată a doua zi, adăugând că deținuții primesc apă îmbuteliată și de asemenea pot primi sticle suplimentare la cerere.
Închisoarea s-a confruntat și cu defecțiuni ale sistemului de aer condiționat. Luna trecută, din cauza căldurii, unii deținuți imigranți s-au împotrivit ordinelor de a rămâne închiși în celule, situație ce a condus la o confruntare cu personalul închisorii, care a folosit spray-uri cu piper pentru a calma revolta.
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