Criminalul supranumit „Fiara din Balcani", condamnat la închisoare pe viață în România, cere să fie eliberat

Konstantinos Passaris, condamnat la închisoare pe viață pentru un dublu asasinat și un jaf armat comise în România, cere din nou eliberarea condiționată.

Deținut de peste 28 de ani, supranumitul „Fiara din Balcani" susține, prin avocatul său, că a făcut progrese și este pregătit să revină în societate, însă instanțele i-au respins anterior solicitările, inclusiv pe fondul celor 28 de sancțiuni disciplinare primite pentru comportament agresiv.

Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani", încearcă din nou să obțină eliberarea condiționată. A fost condamnat pentru crimă acum aproape 30 de ani. Avocatul său susține că a făcut progrese și îndeplinește condițiile pentru a fi pus în libertate, arată Digi24.ro.

Konstantinos Passaris cere, la Tribunalul Dolj, eliberarea condiționată, după ce instanța i-a respins cereri anterioare în ultimele luni. Avocatul lui Passaris spune că acesta vrea să ajungă din nou în societate, însă magistrații au ținut cont că în ultima perioadă a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv, în timp ce era închis în penitenciarele din țară.

A fost condamnat la închisoare pe viață după comiterea unui dublu asasinat și un jaf armat în România. De asemenea, a comis peste 20 de fapte penale și în Grecia, unde a fost încarcerat. Passaris a reușit să evadeze din închisoare în statul elen și a ucis 4 oameni, dintre care un agent de penitenciar.