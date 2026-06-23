Fenomen astronomic rar, vizibil cu ochiul liber: Marte se întâlnește cu Pleiadele
Postat la: 23.06.2026 |
Cei care privesc cerul înainte de răsăritul Soarelui vor putea vedea, în această săptămână, o apropiere spectaculoasă între Marte și Pleiade, unul dintre cele mai cunoscute roiuri stelare. Un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii opt ani.
Fenomen astronomic rar, vizibil cu ochiul liber
Pasionații de astronomie au parte, în această săptămână, de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente cerești ale anului, relatează Forbes.
Planeta Marte va trece foarte aproape, pe cerul nopții, de celebrul roi stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de „Cele Șapte Surori", într-un fenomen care nu se va mai repeta până în 2034.
După solstițiul de vară, nopțile încep să devină treptat mai lungi, iar constelațiile specifice sezonului estival își fac apariția tot mai devreme pe cer.
Chiar dacă Luna se apropie de faza de Lună Plină și lumina sa estompează stelele mai puțin strălucitoare, mai multe obiecte spectaculoase rămân ușor de observat.
Marte se apropie de Pleiade pentru ultima dată în următorii opt ani
Cel mai așteptat moment al săptămânii va avea loc în dimineața zilei de duminică, 28 iunie, când Marte va putea fi observată la doar 4,3 grade de roiul deschis Pleiadele (M45), unul dintre cele mai cunoscute grupuri de stele vizibile cu ochiul liber.
Astronomii recomandă observarea fenomenului cu aproximativ o oră înainte de răsăritul Soarelui, privind spre est.
În zilele premergătoare, planeta roșie pare să se deplaseze treptat pe sub roiul stelar, apropiindu-se de acesta până la distanța minimă.
Potrivit platformei specializate When The Curves Line Up, o apropiere similară între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034.
Un asteroid de mari dimensiuni trece pe lângă Pământ
Un alt eveniment astronomic important va avea loc sâmbătă, 27 iunie, când asteroidul (152637) 1997 NC1, considerat un obiect potențial periculos, va trece în apropierea Pământului.
Nu există însă niciun motiv de îngrijorare. Corpul ceresc va trece la aproximativ 2,6 milioane de kilometri de planeta noastră, adică de aproape șapte ori distanța dintre Pământ și Lună.
Asteroidul are un diametru estimat între 710 și 1.600 de metri, iar obiecte de asemenea dimensiuni ajung atât de aproape de Pământ doar aproximativ o dată la zece ani.
Trei planete încă pot fi văzute după apus
Miercuri, 24 iunie, reprezintă una dintre ultimele ocazii de a observa simultan Mercur, Jupiter și Venus pe cerul de seară.
Mercur se află foarte jos deasupra orizontului vestic și va dispărea curând din câmpul vizual, astfel că observatorii au nevoie de un orizont liber și de un cer senin pentru a surprinde cele trei planete.
Luna se întâlnește cu Spica și Antares
Marți, 23 iunie, Luna în fază de creștere va trece la aproximativ două grade de Spica, cea mai strălucitoare stea din constelația Fecioarei.
La sfârșitul săptămânii, în nopțile de 26 și 27 iunie, satelitul natural al Pământului va putea fi văzut în apropierea lui Antares, gigantica stea roșie din constelația Scorpionului, confundată adesea cu planeta Marte datorită culorii sale.
Triunghiul de Vară domină cerul nopții
Chiar dacă Luna luminează puternic cerul, una dintre cele mai cunoscute formațiuni stelare ale sezonului începe să devină ușor de recunoscut.
Triunghiul de Vară, format din stelele Vega, Deneb și Altair, se ridică tot mai sus pe cerul estic și va rămâne una dintre principalele repere astronomice până în luna octombrie.
Constelația săptămânii: Scorpionul
În partea sudică a cerului poate fi observată constelația Scorpionul, una dintre cele mai spectaculoase constelații ale verii. Steaua sa principală, Antares, strălucește într-o nuanță roșiatică intensă și marchează „inima" scorpionului. Din România, constelația apare relativ jos deasupra orizontului sudic, însă poate fi observată în serile senine de vară.
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