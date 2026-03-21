Fiica de 13 ani a dictatorului Kim Jong Un e prezentată conducând un tanc de luptă
Postat la: 21.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Sub privirea atentă a „liderului suprem", o nouă scenă atent regizată vine să întărească imaginea unei dinastii care își pregătește, pas cu pas, viitorul. Kim Jong Un, liderul autoritar al Coreei de Nord, și-a expus fiica adolescentă, în vârstă de aproximativ 13 ani, într-un rol simbolic, dar puternic: la comanda unui tanc, în timpul unui exercițiu militar.
Fotografiile și imaginile difuzate de presa de stat o surprind pe tânără scoțându-și capul din trapa vehiculului blindat, în timp ce tatăl său, zâmbitor, veghează de sus, alături de militari. Un gest aparent banal, dar încărcat de semnificații într-un regim unde fiecare apariție publică este calculată cu precizie.
Agenția oficială KCNA a transmis că exercițiul, desfășurat cu o zi înainte, a implicat unități de tancuri și trupe de infanterie, iar liderul nord-coreean a cerut accelerarea pregătirilor de război. În acest decor militarizat, prezența fiicei sale nu pare întâmplătoare.
Cunoscută sub numele de Ju Ae, adolescenta a devenit o prezență tot mai frecventă în aparițiile publice ale lui Kim, alimentând speculațiile privind rolul său viitor. Presa de stat o descrie drept „copilul cel mai iubit" sau „respectat", subliniind apropierea dintre cei doi prin imagini și relatări atent selectate.
În ultimele luni, cei doi au fost văzuți trăgând cu pistolul într-o fabrică de muniție ușoară, asistând la teste de lansatoare multiple de rachete și chiar participând la o vizită oficială la Beijing. Cu toate acestea, autoritățile de la Phenian nu au confirmat oficial nici identitatea, nici vârsta fetei.
Serviciile de informații sud-coreene au sugerat recent că Kim ar putea să o desemneze drept succesoare. Nu toți analiștii sunt convinși: vârsta tânără a liderului și structura profund patriarhală a regimului nord-coreean ridică semne de întrebare.
Ju Ae este singurul copil cunoscut al lui Kim Jong Un și al soției sale, Ri Sol Ju. Dinastia Kim conduce Coreea de Nord din 1948, de la Kim Il Sung, continuând cu Kim Jong Il și, din 2011, cu actualul lider.
Deși adolescenta pare favorită în această posibilă succesiune, nu este lipsită de competiție. Mătușa sa, Kim Yo Jong, o figură influentă în aparatul de putere, este considerată a doua cea mai puternică persoană din țară. În vârstă de 38 de ani, aceasta ar putea încerca să preia controlul în eventualitatea dispariției sau incapacității liderului.
Exercițiile militare recente vin pe fondul unei intensificări a programelor de înarmare ale Phenianului. Kim Jong Un a supervizat inclusiv testarea unui nou tip de tanc, despre care presa oficială susține că are capacități superioare împotriva dronelor și rachetelor antitanc.
În paralel, liderul nord-coreean continuă modernizarea arsenalului convențional și dezvoltarea armelor strategice, inclusiv rachete balistice cu rază lungă și arme nucleare.
Totul se desfășoară într-un context tensionat, în care Statele Unite și Coreea de Sud derulează exerciții militare comune - percepute de Phenian drept simulări de invazie. Deși manevrele de comandament simulate pe calculator s-au încheiat recent, antrenamentele în teren continuă, alimentând un climat deja fragil în regiune.
În acest tablou, imaginea unei adolescente la comenzile unui tanc nu este doar propagandă. Este, mai degrabă, un mesaj calculat: viitorul regimului se construiește sub ochii lumii, piesă cu piesă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
S-au închis într-o cameră plină de țânțari pentru a înțelege cum își aleg victimele. Lucrurile de care să ținem cont pentru o vară fără înțepături
Combaterea țanțarilor ar putea deveni mai eficienta dupa o descoperire inedita a cercetatorilor de la Georgia Tech și MI ...
-
Descoperirea care rescrie preistoria: Apare "stârcul iadului", un prădător uriaș care schimbă tot ce știam despre dinozauri
O descoperire care i-a luat prin surprindere pe cercetatori rescrie una dintre cele mai mari enigme din paleontologie: c ...
-
Iranul a dat o lovitură atât de puternică încât Europa va suferi o criză pentru următorii 3-5 ani
Complexul industrial Ras Laffan din Qatar, cel mai mare producator de gaz natural lichefiat din lume, a fost lovit de ra ...
-
O nouă metodă a hackerilor de a infesta AI cu cod invizibil pentru ochiul uman și de a transmite executabile malware
Codul invizibil este redat folosind zonele de utilizare privata (denumite uneori „acces de utilizare privata"), ca ...
-
Operațiunea Alice: Europol destructurează o mega rețea "dark web" - sute de clienți identificați
O ampla operațiune internaționala coordonata de Europol a dus la destructurarea unei platforme de pe „dark web" ca ...
-
Când să faci trecerea de la căruciorul clasic la cel sport: semnele care îți arată că bebelușul este pregătit
Trecerea de la caruciorul clasic la cel sport reprezinta un moment important pentru parinți și bebeluși deopotriva. Afla ...
-
Inteligența Artificială schimbă radical piața muncii: Concedieri în creștere cu peste 50% în companiile tehnologice
Pana la mijlocul lunii martie, au fost taiate cu 13.200 de locuri de munca mai multe decat in aceeași perioada din 2025. ...
-
Urmează concedieri și creșterea prețurilor cu 25% : Afaceriștii din România intră tare peste Guvernul Bolojan după explozia prețului la carburanți
Explozia prețului la carburanți s-ar putea traduce printr-un dezastru economic. Urmeaza concedieri și o explozie a prețu ...
-
Alertă de posibil atac iranian spre România: Avioanele militare americane de la Kogălniceanu fac primele misiuni în Orient
Avioanele americane de la Baza Mihail Kogaliceanu pornesc in primele misiuni in Orient. Ele efectueaza alimentarea bomba ...
-
Cum să alegi nuanțele de parchet care să îți pună în valoare locuința
Alegerea nuanțelor de parchet poate transforma complet atmosfera locuinței tale, conferindu-i un stil aparte și accentua ...
-
Cum să îmbini tehnologia modernă și educația energetică pentru copii
Astazi, resursele energetice sunt tot mai prețioase, iar implicarea copiilor in procesul de economisire a energiei poate ...
-
„Am ucis-o pe Maria Denise Păun de frică și pe Ana Maria Andrei pentru că mă disprețuia". Dezvăluirile ucigașul celor două prostituate românce din Toscana
Romanul Vasile Frumuzache, agent de securitate in Toscana, judecat pentru uciderea a doua lucratoare sexuale romance, a ...
-
Cine câștigă dacă se încheie acum războiul din Iran? „Nu există nicio ieșire care să-i permită să declare victoria și să se retragă"
Daca razboiul SUA-Israel impotriva Iranului s-ar incheia maine, un verdict este deja clar: prim-ministrul Benjamin Netan ...
-
Un blogger pro-Kremlin a postat "Cinci motive pentru care am încetat să-l susţin pe Vladimir Putin", iar apoi a fost internat într-o unitate pshiatrică
O figura pro-Kremlin care l-a criticat pe neasteptate pe presedintele rus Vladimir Putin si razboiul din Ucraina intr-o ...
-
Netanyahu: "Iisus Hristos nu are niciun avantaj față de Ginghis Han. Dacă ești suficient de puternic, nemilos și plin de putere, răul va învinge binele!"
O conferința de presa pentru presa straina, convocata joi dupa amiaza de Benjamin Netanyahu, a mai lamurit cate ceva din ...
-
Netanyahu spune că nu l-a atras pe Trump în război: "Mi-a spus: Bibi, trebuie să ne asigurăm că Iranul nu are bombe nucleare"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a sustinut joi ca nu l-a "atras" pe presedintele american Donald Trump in actualu ...
-
Importanța ușilor de exterior în estetica generală a casei tale
Ușile de exterior joaca un rol esențial nu doar in securitatea și izolarea casei tale, ci și in definirea esteticii gene ...
-
Avantajele serviciilor de închirieri de autocare turistice pentru pelerinaje
Descoperirea destinațiilor sacre și incarcate de istorie poate fi o experiența deosebita și memorabila, mai ales atunci ...
-
Al șaselea simț al creierului se află în burtă. Cum ajută asta la controlul bolii Alzheimer
O analiza recenta realizata de cercetatori din Italia și Spania aduce dovezi promițatoare ca intestinul ar putea fi chei ...
-
Centura verde a Pământului se mută spre nord-vest. Ce înseamnă asta în realitate
Centura verde a planetei se deplaseaza spre nord-vestul Pamantului de cateva decenii. Termenul se refera la distribuția ...
-
Vi s-a părut ca în SUA e democratie: Fostul șef al contraterorismului american a supărat Washingtonul după ce și-a dat demisia - Joe Kent este anchetat de FBI
FBI a deschis o ancheta impotriva fostului sef al Centrului national pentru combaterea terorismului, care si-a dat demis ...
-
Rebelii Houthi din Yemen intră puternic în joc: amenință cu un posibil blocaj la Strâmtoarea Bab el-Mandeb, în sprijinul Iranului
Rebelii Houthi din Yemen iau in considerare blocarea Stramtorii Bab el-Mandeb pentru navele din "tarile agresoare" impot ...
-
Piata Inteligentei Artificiale bubuie odata cu aparitia unui nou model chinezesc la vârf
Chinezii au dezvoltat un model de inteligența artificiala suficient de performant incat, pentru cateva zile, mulți au cr ...
-
Submarinele purtătoare de rachete nucleare ale Rusiei, plasate în alertă maximă de luptă
Fortele de submarine purtatoare de rachete strategice, una din componentele triadei nucleare ale Federatiei Ruse, se afl ...
-
Răsturnare de situație: Marile puteri din Europa răspund la apelul lui Donald Trump și vor trimite ajutor în zona Strâmtorii Ormuz
Cinci tari-lider din Europa - Franta, Germania, Italia, Tarile de Jos si Marea Britanie - au anuntat joi, intr-o declara ...
-
COMUNICAT DE PRESĂ SALROM: Modificarea Legii minelor 85/2003; Prelungirea licenței de exploatare a șisturilor grafitoase; Proiecte europene strategice
Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public referitoare la situația reluarii exploatarii grafitului din areal ...
-
Black Cube lovește din nou în Europa de Est - Scandal de spionaj în Slovenia înaintea alegerilor
Alegerile din Slovenia sunt marcate de un scandal major, dupa ce autoritațile au acuzat compania privata de informații B ...
-
Un înalt oficial acuză: războiul SUA cu Iranul este „cea mai mare eroare de calcul" a administrației Trump
Ministrul de externe al Omanului, Sayyid Badr Albusaidi, care a mediat discuții intre Washington și Teheran inainte de i ...
-
Cometa C/2026 A1 care se prăbușește-n Soare în aprilie e văzută ca Marele Semn al Apocalipsei. O altă cometă trece mai aproape de Tera
Cometa C/2026 A1 MAPS capteaza atenția astronomilor, fiind un membru al familiei de comete „sungrazer” (care ...
-
Buncărul apocaliptic de 270 de milioane de dolari al lui Mark Zuckerberg pregătit pentru "Ziua Judecății"
Un „subsol" de 270 de milioane de dolari nu are nevoie de uși rezistente la explozii, trape de evacuare și o cultu ...
