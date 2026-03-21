Fiica de 13 ani a dictatorului Kim Jong Un e prezentată conducând un tanc de luptă

Sub privirea atentă a „liderului suprem", o nouă scenă atent regizată vine să întărească imaginea unei dinastii care își pregătește, pas cu pas, viitorul. Kim Jong Un, liderul autoritar al Coreei de Nord, și-a expus fiica adolescentă, în vârstă de aproximativ 13 ani, într-un rol simbolic, dar puternic: la comanda unui tanc, în timpul unui exercițiu militar.

Fotografiile și imaginile difuzate de presa de stat o surprind pe tânără scoțându-și capul din trapa vehiculului blindat, în timp ce tatăl său, zâmbitor, veghează de sus, alături de militari. Un gest aparent banal, dar încărcat de semnificații într-un regim unde fiecare apariție publică este calculată cu precizie.

Agenția oficială KCNA a transmis că exercițiul, desfășurat cu o zi înainte, a implicat unități de tancuri și trupe de infanterie, iar liderul nord-coreean a cerut accelerarea pregătirilor de război. În acest decor militarizat, prezența fiicei sale nu pare întâmplătoare.

Cunoscută sub numele de Ju Ae, adolescenta a devenit o prezență tot mai frecventă în aparițiile publice ale lui Kim, alimentând speculațiile privind rolul său viitor. Presa de stat o descrie drept „copilul cel mai iubit" sau „respectat", subliniind apropierea dintre cei doi prin imagini și relatări atent selectate.

În ultimele luni, cei doi au fost văzuți trăgând cu pistolul într-o fabrică de muniție ușoară, asistând la teste de lansatoare multiple de rachete și chiar participând la o vizită oficială la Beijing. Cu toate acestea, autoritățile de la Phenian nu au confirmat oficial nici identitatea, nici vârsta fetei.

Serviciile de informații sud-coreene au sugerat recent că Kim ar putea să o desemneze drept succesoare. Nu toți analiștii sunt convinși: vârsta tânără a liderului și structura profund patriarhală a regimului nord-coreean ridică semne de întrebare.

Ju Ae este singurul copil cunoscut al lui Kim Jong Un și al soției sale, Ri Sol Ju. Dinastia Kim conduce Coreea de Nord din 1948, de la Kim Il Sung, continuând cu Kim Jong Il și, din 2011, cu actualul lider.

Deși adolescenta pare favorită în această posibilă succesiune, nu este lipsită de competiție. Mătușa sa, Kim Yo Jong, o figură influentă în aparatul de putere, este considerată a doua cea mai puternică persoană din țară. În vârstă de 38 de ani, aceasta ar putea încerca să preia controlul în eventualitatea dispariției sau incapacității liderului.

Exercițiile militare recente vin pe fondul unei intensificări a programelor de înarmare ale Phenianului. Kim Jong Un a supervizat inclusiv testarea unui nou tip de tanc, despre care presa oficială susține că are capacități superioare împotriva dronelor și rachetelor antitanc.

În paralel, liderul nord-coreean continuă modernizarea arsenalului convențional și dezvoltarea armelor strategice, inclusiv rachete balistice cu rază lungă și arme nucleare.

Totul se desfășoară într-un context tensionat, în care Statele Unite și Coreea de Sud derulează exerciții militare comune - percepute de Phenian drept simulări de invazie. Deși manevrele de comandament simulate pe calculator s-au încheiat recent, antrenamentele în teren continuă, alimentând un climat deja fragil în regiune.

În acest tablou, imaginea unei adolescente la comenzile unui tanc nu este doar propagandă. Este, mai degrabă, un mesaj calculat: viitorul regimului se construiește sub ochii lumii, piesă cu piesă.