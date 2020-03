Florin Citu renunta la mandatul de premier!

Cele doua Camere ale Parlamentului se reunesc azi, de la ora 16:00, pentru a da votul de investitura Guvernului Citu.

De mai bine de o luna, Romania are un Executiv interimar, dupa ce in 5 februarie, la doar trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura. Pentru ca noul Guvern sa treaca, este nevoie de de 233 de voturi si sunt sanse foarte mari ca acest lucru sa se intample. PNL, care s-a tinut mult timp pe pozitii declarand ca va vota impotriva propriului guvern pentru a fi declansate alegeri anticipate, pare ca intr-un final va vota pentru.

"Am luat decizia oficiala ca parlamentarii PNL sa fie prezenti astazi la votul de investitura a Guvernului Citu si sa votam pentru investirea Guvernului", a anuntat joi liderul deputatilor PNL, Florin Roman. Pentru si cu voturile la vedere au anuntat ca vor vota si USR, PMP, ALDE, Pro Romania, UDMR si minoritatile nationale. Chiar si din randurile PSD se pare ca vor fi parlamentari care vor vota pentru, desi oficial s-a anuntat ca PSD va asigura doar prezenta, dar nu va vota Guvernul Citu.

15:37 - DSU a dat aviz pentru sedinta de plen a Parlamentului.

15:32 - Florin Citu a decis sa-si depuna mandatul, au declarat surse din PNL apropiate deciziei pentru Ziare.com. Se pare ca ar fi luat aceasta decizie dupa o discutie cu presedintele Klaus Iohannis si Ludovic Orban.

15:12 - Liderul UDMR, deputatul Kelemen Hunor, nu exclude posibilitatea amanarii alegerilor locale, in functie de evolutia epidemiei de coronavirus, si a precizat ca liderii politici se vor intalni peste aproximativ doua saptamani pentru a evalua situatia.

14:24 - Deputatul USR Catalin Drula i-a criticat pe Ludovic Orban si pe Marcel Ciolacu pentru mesajele transmise.

"Va anunt decizia USR de a vota acest Guvern, cu votul la vedere ca sa fie totul clar. Sunt doi lideri politici care au evitat constant in aceste zile sa dea semnalul corect: pe de o parte Ludovic Orban, presedintele PNL, care a refuzat si refuza in mod repetat sa spuna ca parlamentarii propriului partid voteaza pentru premierul propus de PNL, pe de alta parte presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care, din ce intelegem, le solicita parlamentarilor PSD sa stea in banci", a spus Drula.

14:19 - Guvernul Citu va primi voturi pentru investire si de la parlamentarii PMP. Liderul formatiunii, Eugen Tomac, a anuntat ca senatorii si deputatii formatiunii sale vor vota la vedere pentru investirea Guvernului Citu.

"Parlamentarii PMP vor vota la vedere pentru investitura Cabinetului Citu. Tara se confrunta cu trei crize: cea de sanatate publica, cea economica si cea politica. Odata cu instalarea noului Guvern, vom rezolva criza politica si decidentii au datoria sa incerce sa le rezolve si pe celelalte doua sau macar sa le minimizeze efectele", a scris Eugen Tomac, joi, pe Facebook.

14:06 - "Optam pentru raul cel mai mic", a declarat presedintele Pro Romania Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, precizand ca Pro Romania va vota Guvernul Citu.

14:01 - Si UDMR va vota pentru investirea Gabinetului Citu, a anuntat liderul formatiunii, Kelemen Hunor.

13:17 - Parlamentarii liberali vor fi prezenti la votul de investitura a Guvernului Citu si vor vota la vedere pentru noul cabinet, a anuntat liderul deputatilor PNL, Florin Roman.

"Am avut o intalnire cu premierul si presedintele partidului, Ludovic Orban, cu premierul desemnat, Florin Citu, si cu alti colegi din conducerea PNL, in care am luat decizia oficiala ca parlamentarii PNL sa fie prezenti astazi la votul de investitura a Guvernului Citu si sa votam pentru investirea Guvernului. E nevoie de un guvern stabil, de un guvern cu puteri depline", a spus Roman.

13:14 - Pentru investirea Guvernului Citu vor vota si parlamentarii USR, formatiunea anuntand ca votul va fi la vedere.

"Uniunea Salvati Romania a decis ca voteaza, joi, investirea Cabinetului Citu. Votul va fi la vedere si are ca justificare nevoia de a pune la dispozitia Guvernului toate atributiile necesare pentru gestionarea crizei provocate de noul coronavirus. Uniunea Salvati Romania face apel la toti deputatii si senatorii sa fie prezenti azi in plenul Parlamentului si sa voteze pentru instalarea unui guvern cu puteri depline", precizeaza USR intr-un comunicat.

13:10 - Si presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca parlamentarii partidului sau vor vota la vedere investirea Guvernului Citu. El i-a indemnat si pe ceilalti parlamentari sa vina la munca si sa-si faca datoria fata de cetateni.

"Atat trebuie sa facem, sa mergem sa votam un guvern. Si spun de pe acum: nu cred ca Guvernul PNL condus de domnul Citu este cel mai bun dintre guvernele posibile, nu cred ca domnul Citu e cel mai bun premier. Cred insa ca e mai bun decat niciun guvern. Vom vota si eu, si colegii mei de la Pro Romania la vedere pentru investirea unui guvern, un guvern care sa puna in aplicare rapid masurile pe care oamenii le asteapta", a declarat Ponta.

13:07 - Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca parlamentarii formatiunii vor vota "cu noduri in gat" Guvernul Citu.

"Vom vota, cu noduri in gat, Guvernul Citu, pentru a putea avea un guvern legitim. Le solicit celor de la PNL sa voteze la vedere, pentru ca altminteri e clar ca isi trantesc propriul lor guvern si contribuie la prelungirea crizei. Si asta romanii nu le-o vor ierta", a scris Tariceanu pe Facebook.