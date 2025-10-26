Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei! Poliția, în alertă - un autoturism, găsit avariat

Incident șocant, duminică după-amiază, în București. Polițiștii Secției 20 au fost sesizați cu privire la focuri de armă trase pe o stradă din Sectorul 6, potrivit unui comunicat transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au confirmat că s-au auzit împușcături. În apropiere a fost descoperit un autoturism parcat, cu luneta spartă.

Din primele verificări, anchetatorii au stabilit că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, apoi a fugit cu un autoturism înainte de sosirea polițiștilor.

Autoritățile precizează că nicio persoană nu a fost rănită, iar incidentul este în continuare în plină desfășurare.

Mai multe echipaje de poliție din cadrul Secției 20 și Poliția Sectorului 6 desfășoară activități complexe pentru identificarea și depistarea persoanelor implicate, a transmis DGPMB.

Verificările continuă pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.sector 6