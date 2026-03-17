Fostul purtător de cuvânt al lui Netanyahu a prezis corect uciderea lui Ali Larijani: „Haba Bator, agentul care l-a eliminat, este un drag prieten"

David Keyes, fostul purtător de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu, a prezis săptămâna trecută că Ali Larijani este următoarea țintă a armatei israeliene, după eliminarea lui Ali Khamenei. Keyes a scris pe X că cel mai bun prieten al lui este unul dintre agenții de top ai Israelului din Teheran. Postarea a fost scrisă într-o notă umoristică, dar a devenit realitate după nici o săptămână.

Pe 13 martie, David Keyes, fost purtător de cuvânt al lui Netanyahu, a pus Internetul de jar printr-o postare prin care anunța următoarea țintă a Israelului. „Larijani este următorul. De unde știu? Pentru că bărbatul încercuit cu roșu, Haba Bator, este unul dintre agenții noștri de top și, întâmplător, cel mai bun prieten al meu. Haba tocmai s-a întors din Iran în această dimineață și, cu Mojtaba fiind mort, Larijani urmează să aibă o săptămână foarte interesantă" a scris Keyes. Mesajul a strâns aproape 2 milioane de vizualizări și a fost redistribuit de mii de ori. Acest mesaj criptic a venit după un marș pro-regim din Teheran, la care a participat și Ali Larijani.

Larijani a fost sfidător în timpul acelui eveniment de propagandă. "Problema cu Donald Trump este că el nu este destul de inteligent pentru ca să înțeleagă că iranienii sunt o națiune matură, puternică și hotărâtă", a declarat el la televiziunea de stat iraniană, înconjurat de sute de susținători. Patru zile mai târziu, Armata Israeliană a anunțat că Ali Larijani a fost eliminat după un atac petrecut la primele ore ale dimineții. „Larijani și comandantul Basij au fost eliminați peste noapte și s-au alăturat șefului programului de anihilare, Khamenei, și tuturor membrilor eliminați ai axei răului, în adâncurile iadului", spune Katz în timpul unei evaluări în această dimineață, potrivit biroului său.

Importanța pentru regim a lui Ali Larijani, fost șef al Consiliului de Securitate, era clară, el fiind numit chiar „liderul din umbră" al Iranului. Asta îl făcea o țintă a armatei israeliene în orice moment. Totuși, David Keyes nu știa, de fapt, cine urmează la rând, pentru că numele „bunului său prieten", agentul secret israelian din Iran, este doar o glumă.

„Haba Bator" înseamnă „următorul la rând" în ebraică, așa cum scrie Jonathan Eyal, director asociat al influentului think-tank britanic RUSI. Născut în 1955 în România, Jonathan Eyal a fost educat la Universitatea Oxford și Universitatea din Londra, având o licență și un master în drept și relații internaționale. Și-a dobândit doctoratul la Oxford, în anul 1987. După trei ani ca profesor la Oxford, a fost numit cercetător în cadrul Royal United Services Institute, Londra (cel mai longeviv institut dedicat apărării și securității internaționale, din lume). Din 1990, Dr Eyal este Directorul de Studii al Institutului, precum și editor al publicației RUSI Newsbrief. Totodată, este și consilier al Casei Regale a României.