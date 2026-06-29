Frica de coronarografie: ce se întâmplă în realitate în timpul procedurii
Postat la: 29.06.2026 |
Mulți pacienți aud pentru prima dată cuvântul „coronarografie” după un consult cardiologic sau în urma unor investigații care au ridicat suspiciuni privind sănătatea inimii. Pentru mulți, reacția inițială este una de teamă. Gândul la o procedură invazivă poate genera anxietate, mai ales atunci când informațiile sunt incomplete sau provin din surse nesigure. În realitate, coronarografia este una dintre cele mai utilizate și mai eficiente proceduri pentru diagnosticarea și tratarea problemelor arterelor coronare.
De ce este recomandată coronarografia?
În cele mai multe cazuri, coronarografia este recomandată atunci când există suspiciunea că arterele care alimentează inima sunt îngustate sau blocate. Simptome precum durerile în piept, dificultățile de respirație la efort sau rezultatele anormale ale unor investigații pot determina medicul să recomande această procedură.
De regulă, evaluarea începe cu investigații mai simple. O electrocardiogramă poate oferi informații importante despre activitatea electrică a inimii, însă nu poate arăta cu exactitate dacă există blocaje la nivelul arterelor coronare. Atunci când este nevoie de răspunsuri mai precise, coronarografia devine următorul pas.
Ce se întâmplă înainte de procedură?
Înainte de coronarografie, pacientul este evaluat de echipa medicală și primește toate informațiile necesare. Se efectuează analize și investigații preliminare pentru a se asigura că procedura poate fi realizată în condiții de siguranță. În ziua investigației, pacientul rămâne conștient. Procedura nu presupune anestezie generală, ci doar anestezie locală în zona prin care va fi introdus cateterul.
Cum decurge coronarografia?
În timpul procedurii, medicul introduce un cateter subțire printr-un vas de sânge de la nivelul încheieturii mâinii sau al zonei inghinale și îl ghidează până la arterele inimii. Prin acest cateter este injectată o substanță de contrast care permite vizualizarea vaselor de sânge pe ecran.
Pacientul poate simți o ușoară senzație de căldură în momentul injectării substanței de contrast, însă procedura nu este dureroasă. De cele mai multe ori, disconfortul este minim și de scurtă durată. Dacă medicul identifică o îngustare importantă a unei artere, în anumite situații aceasta poate fi tratată în aceeași ședință, prin dilatare cu balon și montarea unui stent.
Ce îi sperie pe pacienți și ce se întâmplă în realitate?
Una dintre cele mai frecvente temeri este legată de durere. În realitate, majoritatea pacienților descriu procedura ca fiind mult mai ușoară decât și-au imaginat. O altă teamă este legată de ideea că inima este „operată”. De fapt, coronarografia nu presupune deschiderea toracelui și nici o intervenție chirurgicală clasică.
Mulți pacienți se tem și de perioada de recuperare. În cele mai multe cazuri, aceasta este rapidă, iar reluarea activităților obișnuite se face într-un timp relativ scurt, în funcție de recomandările medicului și de procedurile efectuate.
De ce este importantă această investigație?
Arterele coronare pot dezvolta îngustări progresive fără să producă simptome evidente la început. Coronarografia oferă o imagine precisă asupra stării acestor vase și permite identificarea problemelor înainte ca acestea să provoace complicații grave.
Mai mult decât atât, în multe situații, procedura nu doar diagnostichează problema, ci contribuie direct la rezolvarea ei. Acesta este unul dintre motivele pentru care coronarografia a devenit o investigație esențială în cardiologia modernă.
Informarea corectă reduce teama
Frica apare adesea atunci când nu știm exact la ce să ne așteptăm. Înțelegerea etapelor procedurii și a beneficiilor sale ajută la reducerea anxietății și la luarea unor decizii informate. Pentru pacienții care au nevoie de o evaluare aprofundată a sănătății cardiovasculare, o coronarografie la Coreprime poate oferi informații precise despre starea arterelor inimii și poate contribui la stabilirea celui mai potrivit plan terapeutic.
În final, coronarografia este mult mai puțin intimidantă decât pare la prima vedere. Pentru mulți pacienți, procedura aduce răspunsurile necesare și, uneori, chiar soluția care poate preveni probleme cardiovasculare majore în viitor.
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