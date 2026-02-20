Se amplifică tensiunile, după ultimatumul dat de Donald Trump: Iranul a trimis o scrisoare de amenințare

Iranul şi-a reiterat ameninţările împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu în cazul unui atac, într-o scrisoare trimisă joi secretarului general al ONU, într-un context încă foarte tensionat cu Statele Unite. Donald Trump a dat ultimatum de 15 zile Iranului să accepte un acord nuclear, în caz contrar "va fi ceva nefericit pentru ei".

"În cazul unei agresiuni militare împotriva Iranului, acesta va răspunde decisiv şi proporţional, în conformitate cu principiile legitimei apărări înscrise în articolul 51 din Carta ONU", a scris ambasadorul iranian la ONU într-o scrisoare adresată lui Antonio Guterres. "În astfel de circumstanţe, toate bazele, "infrastructura şi activele americane din regiune constituie ţinte legitime", a adăugat el.

Cele două ţări au încheiat marţi în Elveţia a doua rundă de discuţii. În acelaşi moment, liderul suprem iranian a avertizat într-un discurs virulent că portavionul american aflat în prezent în Golf ar putea fi scufundat. Discuţiile nu par să ducă la nicio convergenţă semnificativă de poziţii în viitorul apropiat. Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a ţării, desfăşoară manevre militare, care par a fi o demonstraţie de forţă, în Strâmtoarea Ormuz, punct de trecere strategic pentru comerţul global cu petrol.

Preşedintele Donald Trump a prelungit joi termenul pentru luarea unei decizii militare cu privire la Iran, declarând reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One că acordă Teheranului „10-15 zile, cam atât, maximum" pentru a accepta un acord cu SUA în domeniul nuclear. „Fie vom ajunge la un acord, fie va fi ceva nefericit pentru ei", a repetat el ameninţarea pe care o formulase şi în timpul discursului de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace.

Joi dimineaţă, Trump a sugerat că va şti în 10 zile dacă este posibilă încheierea unui acord cu Iranul. „Poate că va trebui să facem un pas mai departe. Sau poate că nu. Poate că vom ajunge la un acord", a declarat Trump în discursul său de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace. „Veţi afla probabil în următoarele 10 zile", adăugase preşedintele.