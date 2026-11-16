Grok AI al lui Elon Musk oferă un răspuns terifiant când este întrebat despre „cel mai înfricoșător lucru din univers"
Postat la: 16.11.2026 |
De parcă lumea nu era suficient de înfricoșătoare - Grok a răspuns la o întrebare despre „cel mai înfricoșător lucru" care este real și a lăsat oamenii cu „anxietate".
Știința nu este exact o industrie liniștitoare în care să te implici dacă îți place să te simți în siguranță, deoarece lucruri sunt descoperite constant care zdruncină întregul nostru univers.
De exemplu, faptul că, în mod literal, nu putem exclude nimic care nu are dovezi pentru a fi infirmat.
Au existat chiar și teorii că găurile negre mici ar putea fi peste tot în jurul nostru și niciunul dintre noi nu ar ști vreodată.
Au existat și thread-uri pe Reddit despre „Superexplozii solare" când există un imens „flare solar care probabil nu a avut loc în Sistemul nostru Solar."
Se pare că afectează pasagerii de avion cu radiații, dăunează sateliților, topește tot gheața noastră și distruge comunicațiile radio.
Oricum, deși asta e înfricoșător, se pare că există ceva foarte real și ar putea fi cel mai rău lucru imaginar.
Intrând pe X, un utilizator a decis să întrebe tehnologia AI creată de Elon Musk, iar răspunsul său a fost terifiant.
„Hei @grok, care este cel mai înfricoșător lucru din univers despre care aproape nimeni nu știe?," a întrebat utilizatorul.
La aceasta, Grok a adus în discuție fenomenul „decașării vidului fals", care este la fel de înfricoșător pe cât sună.
Grok a explicat: „Universul ar putea fi într-o stare metastabilă." În orice moment, oriunde, o bulă de adevărat vid ar putea apărea aleatoriu, s-ar extinde cu viteza luminii și ar rescrie legile fizicii, distrugând toată materia fără niciun avertisment. Aproape nimeni din afara fizicii teoretice nu știe despre asta."
Ei bine, asta e pur și simplu fantastic. Conform oamenilor de știință care au experimentat teoria pentru prima dată în 2024, descompunerea vidului fals joacă un rol important în modul în care s-a format spațiul.
Laboratorul de atomi ultra-reci al Centrului Pitaevskii pentru Condensarea Bose-Einstein din Trento, Italia, raportează că observarea fenomenului a fost realizată de Universitatea din Newcastle, Institutul Național de Optică al CNR, Departamentul de Fizică al Universității din Trento și Tifpa-Infn.
Ian Moss, profesor de Cosmologie Teoretică la Școala de Matematică, Statistică și Fizică a Universității Newcastle, a spus despre teorie: „Se crede că descompunerea vidului joacă un rol central în crearea spațiului, timpului și materiei în Big Bang, dar până acum nu a existat niciun test experimental."
În fizica particulelor, descompunerea vidului bosonului Higgs ar altera legile fizicii, producând ceea ce a fost descris ca fiind „cea mai mare catastrofă ecologică". Deci, Grok nu minte.
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