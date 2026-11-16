Fost preot nu mai crede în parastase și spovedanie: "Ce să-i mint? Că dacă se spovedesc îi iartă Dumnezeu de păcate? Nu mai pot să vând iluzii!”
Postat la: 16.11.2026 |
Într-o postare pe Facebook, Daniel Balaș a explicat că în perioada în care a fost preot a simțit că trebuie să renunțe la propriile convingeri pentru a fi acceptat. Spune că de atunci se călăuzește după un principiu pe care îl aplică atât în relațiile cu oamenii, cât și în viața profesională. „Nu mă mai întorc niciodată în locul în care mi-am pierdut zâmbetul!”, a scris el.
Fostul preot a pus parastasele în fruntea listei de motive pentru care nu ar mai sluji. El spune că respectul pentru cei care au murit se vede în dragostea pe care le-ai arătat-o în timpul vieții. „Nu mai cred în parastase! Ce să fac? Să merg și să mint lumea că o să fie bine sufletul lui cutărescu pentru că au dat ei două pachete de pomană? Degeaba dai 100 de pachete pentru sufletul mamei tale, dacă atunci când trăia n-ai avut timp să-i dai un telefon!”, a scris el. El mărturisește că la slujbele la care a luat parte nu a văzut nici bolnavi vindecați, nici oameni care să își schimbe felul de a trăi. „Nu mai cred în slujbele alea interminabile din care n-am văzut niciun bolnav vindecat și niciun om trezit în conștiință!”
Când vorbește despre spovedanie, pune accentul pe ce face omul după ce își recunoaște greșelile. „Eu cred că fiecare trebuie să învețe să se ierte pentru ceea ce îi roade conștiința, să-și recunoască greșelile și, mai ales, să nu le mai repete!” Dă exemplul celui care cere iertare în rugăciune, apoi se întoarce acasă și continuă să-și umilească familia: „Ce să-i mint? Că dacă se spovedesc îi iartă Dumnezeu de păcate? Ce valoare are să spui de 100 de ori Doamne, iartă-mă!, dacă mâine te întorci acasă și continui să-ți umilești nevasta, să-ți înjuri copiii și să-ți urăști vecinii? Nu mai pot să vând iluzii!”
Daniel Balaș spune că nu crede în Rai și Iad ca locuri în care ajung oamenii după moarte. Din acest motiv, spune că nu le-ar mai vorbi credincioșilor despre post, plata pomelnicelor, mersul la biserică sau ascultarea de preot ca despre condiții de care ar depinde soarta sufletului.
„Să-i vrăjesc că dacă nu țin posturile, nu plătesc pomelnice, nu vin la slujbe și nu ascultă de mine, îi trimite Dumnezeu în Iad? Sau că, dacă vor face pe slugile pe la biserică, îi așteaptă Dumnezeu cu ușa Raiului deschisă? Nu mai vreau asta! Eu cred că omul își poate construi propriul Iad chiar aici, pe pământ, prin ură, invidie, răutate și lipsă de iubire! La fel cum poate trăi clipe de Rai atunci când are conștiința împăcată, când iubește și când se bucură sincer de viață!”, a scris el.
Fostul preot spune că nici calendarul religios, despre care afirmă că a fost schimbat de mai multe ori de-a lungul secolelor, nu îi mai poate dicta ce are voie să facă într-o zi de sărbătoare.
„Nu mai cred în calendarul religios, modificat de atâtea ori de-a lungul secolelor! Să-i mint că fix în ziua respectivă e nu știu ce sfânt mare și că e păcat să lucreze sau să bage la spălat, pentru că au pus mai-marii Bisericii cruce roșie? Nu mai pot să fac asta! Nu pot să cred că Dumnezeu, care a creat un univers atât de vast, stă să urmărească dacă tanti Veta a pornit mașina de spălat într-o zi cu cruce roșie! Eu cred că păcatul adevărat este să faci rău unui om, nu să-ți speli hainele într-o anumită zi!”
Balaș mai spune că a renunțat și la ideea Judecății de Apoi. Îi este greu să creadă că Dumnezeu i-ar condamna pe oameni pentru lucruri pe care nu au avut ocazia să le învețe. El spune că, în schimb, crede în reîncarnare și în posibilitatea ca sufletul să cunoască, în vieți diferite, atât bogăția, cât și lipsurile, viața de femeie și cea de bărbat sau traiul într-o familie unită și într-una destrămată. „Poate că tocmai prin aceste experiențe sufletul învață ceea ce nu a reușit să înțeleagă într-o singură viață! Poate că scopul existenței nu este să fim pedepsiți pentru ceea ce nu știm, ci să evoluăm prin ceea ce învățăm!”
Daniel Balaș afirmă că religiile pun, în opinia lui, prea mult accent pe reguli, autoritate și supunere. „Cert este că nu mă mai interesează nicio religie din lume! Din punctul meu de vedere, toate au ajuns să pună prea mult accent pe supunere, reguli și autoritate! Iar eu nu mai vreau să fiu sclavul niciunui sistem religios! În momentul de față, mă interesează doar RELAȚIA PE CARE O AM CU DIVINITATEA! Iisus a venit să ne învețe ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu, să iubești, să ierți, să ajuți și să trăiești cu o conștiință curată! Iar oamenii au înțeles religie! Au început să se certe, să se separe, să se condamne unii pe alții și să lupte pentru niște lideri religioși! Au ridicat ziduri între oameni în numele Celui care îi învăța să se iubească! Au transformat iubirea în obligație, credința în frică și libertatea sufletului în supunere!”
Balaș spune că prețuiește anii în care a slujit și că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru curajul de a pleca dintr-un loc în care își pierduse liniștea. „Nu regret că am fost preot! A fost o etapă din viața mea în care am învățat enorm despre oameni, despre suferință, despre iubire și, mai ales, despre mine! Dar nu regret nici măcar o secundă că am plecat!” La finalul mesajului, fostul preot a explicat ce a însemnat pentru el despărțirea de viața de la altar. „N-am renunțat la Dumnezeu! Am renunțat la tot ceea ce mă împiedica să-L iubesc fără frică!”
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